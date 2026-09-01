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Thiago Wild vence na estreia e dá salto no ranking da ATP

Brasileiro supera Martin Krumich em dois sets e sobe provisoriamente 18 posições no ranking

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 10:45
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Thiago Wild no quali do Australian Open (Foto: Reprodução)
Thiago Wild vence na estreia do Australian Open (Foto: Reprodução)

Thiago Wild começou sua campanha no Challenger 75 de Como com resultado positivo. O brasileiro derrotou o tcheco Martin Krumich por 6/3 e 6/4, nesta terça-feira (1º), no torneio disputado sobre o saibro italiano.

Além de avançar na competição, o triunfo também representa um ganho significativo na classificação mundial. Com os pontos conquistados, Wild aparece provisoriamente na 180ª colocação do ranking da ATP, uma evolução de 18 posições em relação ao posto atual.

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Wild controla partida e confirma vitória em dois sets

O brasileiro conseguiu impor seu ritmo desde os primeiros games. Em ambos os sets, Wild obteve uma quebra logo no início e passou a administrar a vantagem construída. Na primeira parcial, o tenista teve oportunidades para ampliar a diferença, mas não precisou delas para confirmar o domínio e fechar por 6/3. O segundo set teve cenário semelhante: nova quebra precoce e segurança nos games de saque até o triunfo por 6/4. Wild terminou o confronto sem ceder nenhuma oportunidade de quebra ao adversário. No saque, venceu 75% dos pontos disputados e precisou de 1h32 para garantir a classificação.

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Thiago Wild comemora ponto
Thiago Wild comemora ponto (Foto: Reprodução)

Próximo adversário

Na segunda rodada em Como, Wild terá pela frente o eslovaco Norbert Gombos. Aos 36 anos, o tenista ocupa atualmente a 369ª posição do ranking da ATP e chegou a figurar entre os 100 melhores do mundo, alcançando o 80º lugar.

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Gombos avançou na estreia após superar o austríaco Sandro Kopp por duplo 6/3. O confronto será mais uma oportunidade para Wild somar pontos e continuar sua trajetória de recuperação na temporada.

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