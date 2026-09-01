Naomi Osaka homenageia astro da NBA com look no US Open

Naomi Osaka voltou a chamar atenção dentro e fora das quadras no US Open. Na estreia do torneio, a japonesa de 28 anos escolheu um visual inspirado em Allen Iverson, ex-astro da NBA, e transformou a entrada em quadra em mais um momento de destaque.

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Antes da partida contra Anastasia Zakharova, Osaka apareceu com um vestido branco acompanhado de capuz e estampas que remetiam a manchetes de jornais. A referência ao ex-jogador, um dos grandes nomes do basquete americano nos anos 2000, também apareceu no uniforme utilizado durante o confronto, predominantemente preto.

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A escolha pareceu dar sorte. Osaka derrotou a russa por 2 sets a 0, em uma partida equilibrada, definida nos dois tie-breaks: 7/6 (6) e 7/6 (3). Após o jogo, a japonesa explicou a inspiração para o visual e destacou que a moda é uma das formas que encontrou para se expressar.

— É uma homenagem a Ivetiturson. Gosto muito dele. Gosto de me expressar através da roupa.

A japonesa Naomi Osaka entra na quadra para a partida da primeira rodada de simples feminino contra Anastasia Zakharova, no segundo dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, no bairro de Flushing, no distrito de Queens, em Nova York (Foto: Julian Finney / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

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Uma temporada marcada pelos looks

A aposta em roupas diferentes já virou uma das marcas de Naomi Osaka nos principais torneios do circuito. Ao longo da temporada, a tenista apresentou produções exclusivas em diferentes Grand Slams. Em Wimbledon, Osaka precisou respeitar a tradicional exigência de roupas brancas do torneio, mas encontrou uma maneira de imprimir sua personalidade ao uniforme. Em parceria com o designer Hana Yagi, de Tóquio, ela apresentou uma produção inspirada em elementos de vestimentas cerimoniais japonesas.

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No Roland Garros, a japonesa também roubou a cena antes mesmo de começar a jogar. Para sua entrada na quadra Suzanne Lenglen, apareceu com um corset acompanhado de uma saia de tule preta. Durante a partida, trocou a produção por um vestido dourado coberto de lantejoulas. As peças foram desenvolvidas pelo estilista suíço Kevin Germanier.

A temporada fashion de Osaka começou ainda no Australian Open. No primeiro Grand Slam do ano, a tenista surgiu com uma produção que incluía chapéu, sombrinha e um longo véu. O visual foi criado pelo designer Robert Wun, de Hong Kong.

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