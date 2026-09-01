Naomi Osaka homenageia astro da NBA com look no US Open
Japonesa aposta em visual inspirado no ex-astro da NBA e mantém tradição de inovar nos Grand Slams
Naomi Osaka voltou a chamar atenção dentro e fora das quadras no US Open. Na estreia do torneio, a japonesa de 28 anos escolheu um visual inspirado em Allen Iverson, ex-astro da NBA, e transformou a entrada em quadra em mais um momento de destaque.
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Antes da partida contra Anastasia Zakharova, Osaka apareceu com um vestido branco acompanhado de capuz e estampas que remetiam a manchetes de jornais. A referência ao ex-jogador, um dos grandes nomes do basquete americano nos anos 2000, também apareceu no uniforme utilizado durante o confronto, predominantemente preto.
A escolha pareceu dar sorte. Osaka derrotou a russa por 2 sets a 0, em uma partida equilibrada, definida nos dois tie-breaks: 7/6 (6) e 7/6 (3). Após o jogo, a japonesa explicou a inspiração para o visual e destacou que a moda é uma das formas que encontrou para se expressar.
— É uma homenagem a Ivetiturson. Gosto muito dele. Gosto de me expressar através da roupa.
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Uma temporada marcada pelos looks
A aposta em roupas diferentes já virou uma das marcas de Naomi Osaka nos principais torneios do circuito. Ao longo da temporada, a tenista apresentou produções exclusivas em diferentes Grand Slams. Em Wimbledon, Osaka precisou respeitar a tradicional exigência de roupas brancas do torneio, mas encontrou uma maneira de imprimir sua personalidade ao uniforme. Em parceria com o designer Hana Yagi, de Tóquio, ela apresentou uma produção inspirada em elementos de vestimentas cerimoniais japonesas.
No Roland Garros, a japonesa também roubou a cena antes mesmo de começar a jogar. Para sua entrada na quadra Suzanne Lenglen, apareceu com um corset acompanhado de uma saia de tule preta. Durante a partida, trocou a produção por um vestido dourado coberto de lantejoulas. As peças foram desenvolvidas pelo estilista suíço Kevin Germanier.
A temporada fashion de Osaka começou ainda no Australian Open. No primeiro Grand Slam do ano, a tenista surgiu com uma produção que incluía chapéu, sombrinha e um longo véu. O visual foi criado pelo designer Robert Wun, de Hong Kong.
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