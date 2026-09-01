Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Naomi Osaka homenageia astro da NBA com look no US Open

Japonesa aposta em visual inspirado no ex-astro da NBA e mantém tradição de inovar nos Grand Slams

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 13:35
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
A japonesa Naomi Osaka entra na quadra para a partida da primeira rodada de simples feminino contra Anastasia Zakharova, no segundo dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, no bairro de Flushing, no distrito de Queens, em Nova York (Foto: Patrick Smith / Getty Images North America / Getty Images via Afp)
A japonesa Naomi Osaka entra na quadra para a partida da primeira rodada de simples feminino contra Anastasia Zakharova, no segundo dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, no bairro de Flushing, no distrito de Queens, em Nova York (Foto: Patrick Smith / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

Naomi Osaka voltou a chamar atenção dentro e fora das quadras no US Open. Na estreia do torneio, a japonesa de 28 anos escolheu um visual inspirado em Allen Iverson, ex-astro da NBA, e transformou a entrada em quadra em mais um momento de destaque.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Antes da partida contra Anastasia Zakharova, Osaka apareceu com um vestido branco acompanhado de capuz e estampas que remetiam a manchetes de jornais. A referência ao ex-jogador, um dos grandes nomes do basquete americano nos anos 2000, também apareceu no uniforme utilizado durante o confronto, predominantemente preto.

continua após a publicidade

A escolha pareceu dar sorte. Osaka derrotou a russa por 2 sets a 0, em uma partida equilibrada, definida nos dois tie-breaks: 7/6 (6) e 7/6 (3). Após o jogo, a japonesa explicou a inspiração para o visual e destacou que a moda é uma das formas que encontrou para se expressar.

— É uma homenagem a Ivetiturson. Gosto muito dele. Gosto de me expressar através da roupa.

A japonesa Naomi Osaka entra na quadra para a partida da primeira rodada de simples feminino contra Anastasia Zakharova, no segundo dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, no bairro de Flushing, no distrito de Queens, em Nova York
A japonesa Naomi Osaka entra na quadra para a partida da primeira rodada de simples feminino contra Anastasia Zakharova, no segundo dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, no bairro de Flushing, no distrito de Queens, em Nova York (Foto: Julian Finney / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

➡️ João Fonseca é confirmado no ATP 500 de Tóquio ao lado de Alcaraz

Uma temporada marcada pelos looks

A aposta em roupas diferentes já virou uma das marcas de Naomi Osaka nos principais torneios do circuito. Ao longo da temporada, a tenista apresentou produções exclusivas em diferentes Grand Slams. Em Wimbledon, Osaka precisou respeitar a tradicional exigência de roupas brancas do torneio, mas encontrou uma maneira de imprimir sua personalidade ao uniforme. Em parceria com o designer Hana Yagi, de Tóquio, ela apresentou uma produção inspirada em elementos de vestimentas cerimoniais japonesas.

continua após a publicidade

No Roland Garros, a japonesa também roubou a cena antes mesmo de começar a jogar. Para sua entrada na quadra Suzanne Lenglen, apareceu com um corset acompanhado de uma saia de tule preta. Durante a partida, trocou a produção por um vestido dourado coberto de lantejoulas. As peças foram desenvolvidas pelo estilista suíço Kevin Germanier.

A temporada fashion de Osaka começou ainda no Australian Open. No primeiro Grand Slam do ano, a tenista surgiu com uma produção que incluía chapéu, sombrinha e um longo véu. O visual foi criado pelo designer Robert Wun, de Hong Kong.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
A francesa Loïs Boisson rebate de backhand contra a norte-americana Emma Navarro durante a partida de simples feminino da primeira rodada, no primeiro dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York, em 30 de agosto de 2026 (Foto: Charly Triballeau / Afp)

Tênis

VÍDEO: Tenista quebra raquete após derrota no US Open

Há 1 hora
Thiago Wild no quali do Australian Open (Foto: Reprodução)

Tênis

Thiago Wild vence na estreia e dá salto no ranking da ATP

Há 2 horas
João Fonseca comemora ponto na derrota para Shelton em Montreal

Tênis

João Fonseca é confirmado no ATP 500 de Tóquio ao lado de Alcaraz

Há 3 horas
Carlos Alcaraz vibra durante jogo de estreia no US Open 2026

Tênis

Recuperado de lesão, Carlos Alcaraz avança no US Open

Há 19 horas
Terence Atmane gesticula em partida do US Open 2026

Tênis

Tenista se revolta com fisioterapeuta no US Open: 'Estúpido'

Há 21 horas
Aryna Sabalenka em ação no US Open 2026

Tênis

US Open: Sabalenka estreia com vitória e mira marca de Serena Williams

Há 22 horas
Mais LANCE!
Com o punho direito erguido, Carlos Alcaraz comemora ponto na semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo

Alcaraz x Safiullin no US Open: horário e onde assistir

O sérvio Novak Djokovic acena para a torcida após perder a partida contra o argentino Mariano Navone durante a primeira rodada de simples masculino, no primeiro dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York, em 30 de agosto de 2026 (Foto: Charly Triballeau / Afp) USOpen.org

Ex-tenista faz comentário sobre Djokovic após derrota: 'seu tênis encolheu'

Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon

Djokovic deixa o top 10 após eliminação no US Open

A frustração de Novak Djokovic na derrota para Tirante em Cincinnati

Aos prantos, Djokovic é eliminado em estreia do US Open 2026

O norueguês Casper Ruud saca na vitória na estreia no Masters 1000 de Montreal

US Open 2026: Casper Ruud desiste por lesão; entenda

Aryna Sabalenka reacts as she plays against Diana Shnaider during their women's quarter final singles match on day 11 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on June 3, 2026. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

US Open 2026: Aryna Sabalenka rebate críticas por novo look

João Fonseca no Masters 1000 de Montreal

João Fonseca cai em ranking da temporada e se afasta do Top-30

Novak Djokovic em treino no US Open

Ex-campeões Djokovic e Medvedev estreiam domingo no US Open

O espanhol Carlos Alcaraz reage durante partida de duplas mistas válida pelo US Open 2026

Alcaraz admite desafio, mas se diz pronto para o US Open

João Fonseca venceu Casper Ruud nas oitavas de Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Sem João Fonseca, US Open oferece auxílio de R$ 18 mil

Guto Miguel cerra o punho e comemora ponto no UTS Rio

Guto Miguel sobe quase 200 posições no ranking da ATP

A emoção de João Fonseca na vitória histórica sobre Tsitsipas na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

Davis: João Fonseca é convocado para duelo com a Suíça

O sérvio Novak Djokovic cumprimenta o espanhol Carlos Alcaraz após a vitória na final do Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

Alcaraz e Djokovic ficam na mesma chave no US Open

A quadra central do Rio Open

Globo renova com Rio Open e garante exclusividade até 2031