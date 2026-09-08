Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Presença de apostadores nas quadras é mais um desafio para tenistas

Intenção é desestabilizar atletas após apostas em desafiantes

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 10:58
Favorite o Lance! no Google
Raquete e bola de tênis em uma das quadras do US Open
Segue o jogo: não há restrição à presença de apostadores em competições de tênis (Foto: Patrick Smith/Getty Images via AFP)

Jogadores do circuito profissional de tênis estão tendo que encarar um desafio adicional quando entram para a disputa de torneios: a pressão psicológica de apostadores, que se sentam próximos às quadras para vaiar ou tentar desconcentrar os atletas. Em geral, são pessoas que apostaram nos desafiantes e tentam desestabilizar os favoritos.

➡️Promessa americana se destaca por saque ambidestro no US Open juvenil

A informação foi publicada em reportagem do jornal britânico "The Guardian", que acrescentou que a prática já era vista em torneios menores, mas começou a ser observada também em competições de maior nível, inclusive em Grand Slam.

continua após a publicidade

"No Aberto da Itália (Masters 1000), tornou-se comum ver espectadores tentando influenciar a mente dos jogadores. O Aberto dos Estados Unidos (um dos quatro Grand Slam) é outro torneio em que os jogadores relataram repetidamente a presença de apostadores que causam perturbação", revelou a publicação inglesa.

Apesar de inconvenientes, esse tipo de ação dos presentes não é proibida. Os regulamentos da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) masculina, da Associação de Tênis Feminino (WTA) e dos torneios de Grand Slam não trazem restrição à presença de apostadores nos jogos. Os árbitros, por sua vez, só podem intervir se um espectador se tornar abusivo ou interferir diretamente durante a bola em jogo.  

continua após a publicidade
Quadra 7 do US Open
Apostadores costumam frequentar quadras menores em torneios de Grand Slam (Foto: Julian Finney/Getty Images via AFP)

Tenistas ouvidos pela publicação britânica se mostraram divididos sobre o tema. Alguns lembram que apostas esportivas existem há muito tempo e que se tornaram parte da realidade das competições esportivas.

— Acho que faz parte do esporte. Você nunca reage a nada. É irritante, com certeza, todo mundo ouve. Não é o tipo de coisa que você quer ouvir no fundo da quadra, mas é meio o que a gente espera quando entra para o esporte — considerou Tommy Paul, atual 21º do ranking da ATP.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
O tenista bulgaro-americano Teodor Davidov aguarda devolução de saque em treino

Tênis

Promessa americana se destaca por saque ambidestro no US Open juvenil

Há 23 horas
Alcaraz comemorando vitória no tênis

Fora de Campo

Reação de torcedora com Carlos Alcaraz sem camisa no US Open viraliza; veja

Há 2 dias
Carlos Alcaraz tira foto no espelho abraçado com o irmão mais novo, Jaime

Tênis

US Open: Alcaraz revela sonho pessoal e projeta futura dupla com irmão

Há 2 dias
Thiago Wild comemora ponto

Tênis

Thiago Seyboth Wild na semi do Challenger de Como? Entenda

Há 4 dias
Gabriela Dabrowski, à esquerda, e Luisa Stefani, à direita, se cumprimentam na linha de saque durante jogo no US Open

Tênis

Luisa Stefani avança no US Open e garante vaga no WTA Finals nas duplas

Há 4 dias
A frustração de Rafael Jodar em partida em Montreal

Tênis

Jodar admite frustração após queda no US Open: 'Preciso refletir'

Há 4 dias
Mais LANCE!
Carlos Alcaraz vibra durante jogo de estreia no US Open 2026

Alcaraz segue estratégia de João Fonseca no tênis

Concentrada, Bia Haddad Maia segura raquete com as duas mãos durante partida

Bia Haddad reflete sobre pausa na carreira: 'Vem sendo difícil'

Thiago Wild comemora ponto

Thiago Wild vence e chega às quartas do Challenger na Itália

tenis novak djokovic rafael nadal roger federer (Foto: Reprodução)

Djokovic deixa o top 10 e encerra domínio de 24 anos do 'Big 3'

A japonesa Naomi Osaka entra na quadra para a partida da primeira rodada de simples feminino contra Anastasia Zakharova, no segundo dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, no bairro de Flushing, no distrito de Queens, em Nova York (Foto: Patrick Smith / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

Naomi Osaka homenageia astro da NBA com look no US Open

A francesa Loïs Boisson rebate de backhand contra a norte-americana Emma Navarro durante a partida de simples feminino da primeira rodada, no primeiro dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York, em 30 de agosto de 2026 (Foto: Charly Triballeau / Afp)

VÍDEO: Tenista quebra raquete após derrota no US Open

Thiago Wild no quali do Australian Open (Foto: Reprodução)

Thiago Wild vence na estreia e dá salto no ranking da ATP

João Fonseca comemora ponto na derrota para Shelton em Montreal

João Fonseca é confirmado no ATP 500 de Tóquio ao lado de Alcaraz

Carlos Alcaraz vibra durante jogo de estreia no US Open 2026

Recuperado de lesão, Carlos Alcaraz avança no US Open

Terence Atmane gesticula em partida do US Open 2026

Tenista se revolta com fisioterapeuta no US Open: 'Estúpido'

Aryna Sabalenka em ação no US Open 2026

US Open: Sabalenka estreia com vitória e mira marca de Serena Williams

Com o punho direito erguido, Carlos Alcaraz comemora ponto na semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo

Alcaraz x Safiullin no US Open: horário e onde assistir

O sérvio Novak Djokovic acena para a torcida após perder a partida contra o argentino Mariano Navone durante a primeira rodada de simples masculino, no primeiro dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York, em 30 de agosto de 2026 (Foto: Charly Triballeau / Afp) USOpen.org

Ex-tenista faz comentário sobre Djokovic após derrota: 'seu tênis encolheu'