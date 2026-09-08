Presença de apostadores nas quadras é mais um desafio para tenistas
Intenção é desestabilizar atletas após apostas em desafiantes
Jogadores do circuito profissional de tênis estão tendo que encarar um desafio adicional quando entram para a disputa de torneios: a pressão psicológica de apostadores, que se sentam próximos às quadras para vaiar ou tentar desconcentrar os atletas. Em geral, são pessoas que apostaram nos desafiantes e tentam desestabilizar os favoritos.
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A informação foi publicada em reportagem do jornal britânico "The Guardian", que acrescentou que a prática já era vista em torneios menores, mas começou a ser observada também em competições de maior nível, inclusive em Grand Slam.
"No Aberto da Itália (Masters 1000), tornou-se comum ver espectadores tentando influenciar a mente dos jogadores. O Aberto dos Estados Unidos (um dos quatro Grand Slam) é outro torneio em que os jogadores relataram repetidamente a presença de apostadores que causam perturbação", revelou a publicação inglesa.
Apesar de inconvenientes, esse tipo de ação dos presentes não é proibida. Os regulamentos da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) masculina, da Associação de Tênis Feminino (WTA) e dos torneios de Grand Slam não trazem restrição à presença de apostadores nos jogos. Os árbitros, por sua vez, só podem intervir se um espectador se tornar abusivo ou interferir diretamente durante a bola em jogo.
Tenistas ouvidos pela publicação britânica se mostraram divididos sobre o tema. Alguns lembram que apostas esportivas existem há muito tempo e que se tornaram parte da realidade das competições esportivas.
— Acho que faz parte do esporte. Você nunca reage a nada. É irritante, com certeza, todo mundo ouve. Não é o tipo de coisa que você quer ouvir no fundo da quadra, mas é meio o que a gente espera quando entra para o esporte — considerou Tommy Paul, atual 21º do ranking da ATP.
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