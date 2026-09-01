Djokovic deixa o top 10 e encerra domínio de 24 anos do 'Big 3'
Derrota para Mariano Navone na estreia do US Open fará sérvio deixar o grupo dos dez melhores da ATP pela primeira vez desde 2018
A derrota de Novak Djokovic na primeira rodada do US Open provocará uma mudança histórica no ranking da ATP. Com a eliminação diante do argentino Mariano Navone, o sérvio deixará o grupo dos dez primeiros colocados pela primeira vez desde 2018.
Djokovic iniciou o Grand Slam norte-americano na quinta posição, mas perderá 790 pontos na próxima atualização da lista. O motivo é a necessidade de descontar os pontos conquistados na campanha do ano passado, quando chegou à semifinal, e contabilizar apenas os dez pontos obtidos pela participação nesta edição. Com isso, o sérvio ficará provisoriamente com 2.980 pontos e aparecerá na 11ª posição do ranking mundial.
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A queda também encerra uma sequência que atravessou mais de duas décadas. Desde maio de 2002, pelo menos um dos integrantes do chamado "Big 3": Djokovic, Roger Federer ou Rafael Nadal esteve entre os dez melhores jogadores do mundo.
Nadal entrou no top 10 em abril de 2005 e Djokovic alcançou o grupo pela primeira vez em 2008. Federer, por sua vez, já fazia parte da elite quando a sequência teve início.
Uma era marcada por títulos
Djokovic, Federer e Nadal protagonizaram uma das maiores eras da história do tênis. Os três dividiram protagonismo no circuito por quase 20 anos, acumulando conquistas e disputando entre si alguns dos principais troféus do esporte.
Somados, os integrantes do "Big 3" conquistaram 295 títulos na carreira, incluindo 66 troféus de Grand Slam. A saída de Djokovic do top 10 não representa apenas uma queda individual no ranking. O movimento simboliza também o fim de uma presença contínua do trio na elite do tênis mundial.
Djokovic volta a ficar fora do top 10
O sérvio não aparecia fora dos dez primeiros colocados desde 2018. Mesmo aos 39 anos, Djokovic continua sendo um dos maiores nomes da história do esporte e detém o recorde de semanas na liderança do ranking da ATP, com 428 semanas no topo.
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