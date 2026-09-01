Djokovic deixa o top 10 e encerra domínio de 24 anos do 'Big 3'

A derrota de Novak Djokovic na primeira rodada do US Open provocará uma mudança histórica no ranking da ATP. Com a eliminação diante do argentino Mariano Navone, o sérvio deixará o grupo dos dez primeiros colocados pela primeira vez desde 2018.

Djokovic iniciou o Grand Slam norte-americano na quinta posição, mas perderá 790 pontos na próxima atualização da lista. O motivo é a necessidade de descontar os pontos conquistados na campanha do ano passado, quando chegou à semifinal, e contabilizar apenas os dez pontos obtidos pela participação nesta edição. Com isso, o sérvio ficará provisoriamente com 2.980 pontos e aparecerá na 11ª posição do ranking mundial.

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A queda também encerra uma sequência que atravessou mais de duas décadas. Desde maio de 2002, pelo menos um dos integrantes do chamado "Big 3": Djokovic, Roger Federer ou Rafael Nadal esteve entre os dez melhores jogadores do mundo.

Nadal entrou no top 10 em abril de 2005 e Djokovic alcançou o grupo pela primeira vez em 2008. Federer, por sua vez, já fazia parte da elite quando a sequência teve início.

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Uma era marcada por títulos

Djokovic, Federer e Nadal protagonizaram uma das maiores eras da história do tênis. Os três dividiram protagonismo no circuito por quase 20 anos, acumulando conquistas e disputando entre si alguns dos principais troféus do esporte.

Somados, os integrantes do "Big 3" conquistaram 295 títulos na carreira, incluindo 66 troféus de Grand Slam. A saída de Djokovic do top 10 não representa apenas uma queda individual no ranking. O movimento simboliza também o fim de uma presença contínua do trio na elite do tênis mundial.

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Djokovic volta a ficar fora do top 10

O sérvio não aparecia fora dos dez primeiros colocados desde 2018. Mesmo aos 39 anos, Djokovic continua sendo um dos maiores nomes da história do esporte e detém o recorde de semanas na liderança do ranking da ATP, com 428 semanas no topo.

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O sérvio Novak Djokovic acena para a torcida após perder a partida contra o argentino Mariano Navone durante a primeira rodada de simples masculino, no primeiro dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York, em 30 de agosto de 2026 (Foto: Charly Triballeau / Afp)

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