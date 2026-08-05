AO VIVO: Siga João Fonseca x Tsitsipas em Montreal
Grego desafia o brasileiro após furar o qualifying e vencer a estreia no Canadá
Em sua primeira partida oficial desde a terceira rodada de Wimbledon, mês passado, João Fonseca estreia nesta quarta no Masters 1000 de Montreal. O adversário é o grego Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo e atual 53º, de 27 anos. O Lance! acompanha ao vivo o confronto.
|Jogadores
|Sets
|1º Set
|2º Set
João Fonseca
4
Stefanos Tsitsipas
4
1º set
- Tsitsipas faz sua quarta dupla-falta do jogo, mas empata o set.
- Com outro ace, João faz 4/3.
- Dessa vez sem sustos, o 53º do mundo confirma.
- Após salvar os dois breaks, pupilo do técnico Guilherme Teixeira fecha o game com um ace.
- O número 1 do Brasil, com um smash, salva outra bola de quebra.
- Tsitsipas tem novo break, após erro do rival na rede.
- Com uma paralela de esquerda, brasileiro salva o break.
- João erra outra direita e vai servir em 30/40.
- Brasileiro erra uma direita cruzada e saca em 0/30.
- Grego empata em 2/2.
- Ex-número 3 do mundo saca em 30/30.
- Tsitsipas devolve a quebra de zero. Vai sacar em 1/2.
- Carioca saca em 0/40 e 2/0.
- Grego faz uma dupla-falta, e João conquista a quebra.
- Brasileiro acelera a direita e tem o primeiro break do jogo.
- Número 1 do Brasil vai bem à rede, e rival saca em 30/30.
- De zero, carioca confirma o serviço.
- João Fonseca inicia o jogo com um ace.
- Começou o aquecimento.
- O brasileiro e o rival estão em quadra.
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Cabeça de chave número 22 e 27º do mundo, o carioca, de 19 anos, está estreando na segunda rodada, enquanto o rival venceu, na terça-feira, o americano Martin Damm (100º), em um duelo de qualifiers.
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Mês passado, no ATP 250 de Gstaad, na Suíça, Tsitsipas venceu o 13º troféu da carreira, o primeiro em 16 meses. Já o carioca soma dois títulos no currículo, o mais recente no 500 da Basileia, conquistado em outubro de 2025.
Rival de João Fonseca foi vice em 2018
Essa é a oitava participação do grego no Masters 1000 do Canadá. Seu melhor resultado foi na primeira edição, em 2018, em Toronto, quando perdeu a final para o espanhol Rafael Nadal. Já
nos últimos quatro anos, o número 1 da Grécia parou na estreia.
Já João joga pela primeira vez em Montreal. Ano passado, em Toronto, como o 49º do mundo, parou na estreia, diante do australiano Tristan Schoolkate (103º).
Quem vencer enfrenta, na terceira rodada, o norueguês Casper Ruud (12º) ou o argentino Juan Manuel Cerúndolo (52º), que jogam em torno das 14h desta quarta-feira. No confronto direto, a vantagem é do sul-americano, que venceu os dois jogos até aqui entre eles, ambos no saibro do ATP 250 de Gstaad, na Suíça, em 2025 e mês passado.
Em 2026, Ruud já cruzou os caminhos do brasileiro e do grego. Em Roland Garros, foi superado nas oitavas pelo carioca e, nessa mesma fase no Masters de Madrid, também no saibro, eliminou Tsitsipas.
🥎 Aposte na vitória de João Fonseca
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