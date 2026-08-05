AO VIVO: Siga João Fonseca x Tsitsipas em Montreal

Tsitsipas faz sua quarta dupla-falta do jogo, mas empata o set.

Com outro ace, João faz 4/3.

Dessa vez sem sustos, o 53º do mundo confirma.

Após salvar os dois breaks, pupilo do técnico Guilherme Teixeira fecha o game com um ace.

O número 1 do Brasil, com um smash, salva outra bola de quebra.

Tsitsipas tem novo break, após erro do rival na rede.

Com uma paralela de esquerda, brasileiro salva o break.

João erra outra direita e vai servir em 30/40.

Brasileiro erra uma direita cruzada e saca em 0/30.

Grego empata em 2/2.

Ex-número 3 do mundo saca em 30/30.

Tsitsipas devolve a quebra de zero. Vai sacar em 1/2.

Carioca saca em 0/40 e 2/0.

Grego faz uma dupla-falta, e João conquista a quebra.

Brasileiro acelera a direita e tem o primeiro break do jogo.

Número 1 do Brasil vai bem à rede, e rival saca em 30/30.

De zero, carioca confirma o serviço.

João Fonseca inicia o jogo com um ace.

Começou o aquecimento.