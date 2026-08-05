Sabalenka revela foco após pausa: 'Estava pronta para lutar'
Líder do ranking destaca confiança e variações táticas após avançar às oitavas de final em Toronto
Aryna Sabalenka começou com o pé direito a campanha no WTA 1000 de Toronto. Na noite de terça-feira (4), a número 1 do mundo derrotou a japonesa Moyuka Uchijima em sets diretos e garantiu vaga na próxima fase do torneio disputado no Canadá, onde também defende a liderança do ranking da WTA.
Após a partida, a bielorrussa comemorou o desempenho na estreia, principalmente por ter voltado às quadras depois de um curto período de descanso.
— Estou feliz com o desempenho e com a luta. Sabia que poderia ter um pouco de dificuldade depois de um breve período de descanso, mas estava preparada para isso. Estou feliz por estar mental e fisicamente pronta para lutar — afirmou.
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Sabalenka aposta em novas variações
Durante a partida, a líder do ranking chamou atenção ao utilizar saques e voleios e abusar dos dropshots, recursos menos frequentes em seu estilo de jogo. Segundo a tenista, essas alternativas vêm sendo trabalhadas nos treinamentos e fazem parte do objetivo de simplificar o jogo.
— Praticamos muito isso. Para ser sincera, agora meu foco é voltar ao básico e manter a simplicidade.
A bielorrussa ainda explicou que a estreia serviu como um importante teste para ajustar detalhes técnicos e físicos para a sequência do torneio.
— Para mim, foi um ótimo treino. Preciso me recuperar depois de ralis mais longos, trabalhar nessas posições complicadas para que, nas partidas mais importantes, eu possa ter o meu melhor desempenho.
Por fim, Sabalenka destacou a confiança para colocar em prática os fundamentos treinados.
— Hoje eu simplesmente senti isso, confiei em mim mesma e fui em frente. A gente treina bastante para que, sempre que eu sentir isso na quadra, eu consiga executar.
Na próxima fase do WTA 1000 de Toronto, Sabalenka enfrentará a chinesa Shuai Zhang em busca de uma vaga nas quartas de final.
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