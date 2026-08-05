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Sabalenka revela foco após pausa: 'Estava pronta para lutar'

Líder do ranking destaca confiança e variações táticas após avançar às oitavas de final em Toronto

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 10:49
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Aryna Sabalenka comemora ponto
Aryna Sabalenka reage após um ponto em partida contra Diana Shnaider pelas quartas de final de simples feminina no 11º dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Anne-Christine Poujoulat / Afp)

Aryna Sabalenka começou com o pé direito a campanha no WTA 1000 de Toronto. Na noite de terça-feira (4), a número 1 do mundo derrotou a japonesa Moyuka Uchijima em sets diretos e garantiu vaga na próxima fase do torneio disputado no Canadá, onde também defende a liderança do ranking da WTA.

Após a partida, a bielorrussa comemorou o desempenho na estreia, principalmente por ter voltado às quadras depois de um curto período de descanso.

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— Estou feliz com o desempenho e com a luta. Sabia que poderia ter um pouco de dificuldade depois de um breve período de descanso, mas estava preparada para isso. Estou feliz por estar mental e fisicamente pronta para lutar — afirmou.

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A bielorrussa Aryna Sabalenka comemora após vencer a espanhola Jessica Bouzas Maneiro em partida de simples feminina no terceiro dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris
A bielorrussa Aryna Sabalenka comemora após vencer a espanhola Jessica Bouzas Maneiro em partida de simples feminina no terceiro dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

Sabalenka aposta em novas variações

Durante a partida, a líder do ranking chamou atenção ao utilizar saques e voleios e abusar dos dropshots, recursos menos frequentes em seu estilo de jogo. Segundo a tenista, essas alternativas vêm sendo trabalhadas nos treinamentos e fazem parte do objetivo de simplificar o jogo.

— Praticamos muito isso. Para ser sincera, agora meu foco é voltar ao básico e manter a simplicidade.

A bielorrussa ainda explicou que a estreia serviu como um importante teste para ajustar detalhes técnicos e físicos para a sequência do torneio.

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— Para mim, foi um ótimo treino. Preciso me recuperar depois de ralis mais longos, trabalhar nessas posições complicadas para que, nas partidas mais importantes, eu possa ter o meu melhor desempenho.

Por fim, Sabalenka destacou a confiança para colocar em prática os fundamentos treinados.

— Hoje eu simplesmente senti isso, confiei em mim mesma e fui em frente. A gente treina bastante para que, sempre que eu sentir isso na quadra, eu consiga executar.

Na próxima fase do WTA 1000 de Toronto, Sabalenka enfrentará a chinesa Shuai Zhang em busca de uma vaga nas quartas de final.

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