O inédito duelo João Fonseca (30º do mundo) x Casper Ruud (16º), neste domingo, vale mais do que a vaga às quartas de final de Roland Garros. Se vencer, o brasileiro protagoniza o maior feito do tênis masculino no país em Grand Slams desde 2004. O Lance! acompanha ao vivo a partida.

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Jogadores Sets 1º Set 2º Set 3º set João Fonseca 3 Casper Ruud 2

1º set

João confirma de zero. O vice de 2022 e 2023 sai das cordas, salva três breaks e empata em 2/2. Brasileiro devolve saque para fora e perde novo break. Pupilo do técnico Guilherme Teixeira faz mais um winner de direita e tem novo break. Ex-número 2 do mundo salva os dois primeiros breaks do jogo. Brasileiro força a devolução, e rival saca em 15/40. Norueguês comete dupla-falta no 1/2 e tem 15/30. Com um winner de esquerda na paralela, brasileiro confirma o serviço. João Fonseca abre 30/0 no 1/1. Ruud confirma de zero. Carioca confirma o primeiro game do jogo. Número 1 do mundo saca em 15/30. O brasileiro começa o jogo no saque. Os dois jogadores já estão no aquecimento. Ruud entra em seguida. João Fonseca é o primeiro a pisar a quadra Philippe Chatrier. Brasileiro e rival entram em quadra em instantes.

Pré-jogo

Quem avançar enfrenta, nas quartas, o tcheco Jakub Mensik (27º, de 20 anos, campeão do Masters 1000 de Miami de 2025) ou o russo Andrey Rublev (13º, de 28 anos).

Aos 19 anos, o número 1 do Brasil disputa, pela primeira vez, as oitavas de final de um torneio desse nível. E o carioca não poderia chegar mais confiante para o desafio desse domingo. Afinal, há dois dias, após estar perdendo por dois sets a 0, João Fonseca conquistou a maior vitória da carreira, a segunda contra um top 10 desde que se profissionalizou. A vítima foi ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic, tricampeão de Roland Garros (em 2016, 2021 e 2023) e recordista de Slams (24) e de Masters 1000 (40).

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O adversário de João Fonseca também estava dois sets abaixo na terceira rodada, quando salvou dois match-points e superou o americano Tommy Paul (21º).

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Rival de João Fonseca tem três finais de Slams

Campeão do Masters 1000 de Madri ano passado, o maior de seus 14 troféus até aqui, Ruud busca o primeiro Slam. Até hoje, bateu na trave três vezes, duas delas em Paris: em 2022 e 2023, quando perdeu, respectivamente, para o recordista (14), o espanhol Rafael Nadal, e para Djokovic. Há quatro anos, o espanhol Carlos Alcaraz foi o algoz do ex-número 2 do mundo na final do US Open.

Até a véspera de Roland Garros, Ruud somava 172 triunfos e 61 derrotas no saibro na carreira, com aproveitamento de 73% e 12 títulos. Em 2026, venceu 13 de 17 jogos até chegar em Paris.

João Fonseca, por sua vez, acumulava 19 vitórias e 16 tropeços no piso lento antes de retornar a Paris, com destaque para o título do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro de 2025. Na temporada atual, o número 1 do Brasil venceu seis de 12 jogos na superfície quando desembarcou na capital francesa. Desde que o torneio começou, foram mais três vitórias. Pelo menos até esse domingo.

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Zverev x Jodar nas quartas

Número 3 do mundo, semifinalista em 2021, 2022 e 2023 e vice em 2024, o alemão Alexander Zverev derrotou o lucky loser holandês Jesper de Jong (106º), por 7/6, 6/4 e 6/1, e está de volta às quartas de final. Seu próximo rival será o espanhol Rafael Jodar (29º, de 19 anos), que eliminou o compatriota Pablo Carreño Busta (89º), por 4/6, 4/6, 6/1, 6/2 e 6/2. O tenista da Alemanha e o da Espanha farão um confronto inédito.