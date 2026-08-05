Fora de Cincinnati, Alcaraz tem plano B para disputar o US Open Número 2 do mundo cogita solicitar convite para um ATP 250 nos Estados Unidos, diz jornal

Carlos Alcaraz procura um plano alternativo para recuperar o ritmo de jogo a tempo do US Open. Depois de desistir do Masters 1000 de Cincinnati, onde faria seu retorno às quadras após quatro meses afastado por lesão, o número 2 do mundo trabalha com a possibilidade de participar do ATP 250 de Winston-Salem, entre 23 e 29 de agosto. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol La Verdad.

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De acordo com a publicação, tanto Alcaraz quanto sua equipe cogitam solicitar um convite à organização do torneio, que também ocorrerá nos Estados Unidos. O objetivo do tenista é se testar na quadra rápida e dar sequência à preparação para o último Grand Slam da temporada.

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No entanto, o jornal destaca ainda que não há uma decisão 100% confirmada sobre a participação de Carlitos no US Open. O espanhol se recuperou da lesão no punho direito, sofrida em abril, e voltou a treinar mais forte na última semana, conforme mostram seus vídeos de bate-bolas compartilhados diariamente nas redes sociais.

Caso participe do ATP 250 de Winston-Salem e avance até a final, Alcaraz pode ter que emendar um compromisso em cima do outro, já que a chave de simples masculina do US Open começa no dia 30 de agosto. O espanhol defende o título do Major americano.

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Mesmo sem jogar, Carlos Alcaraz recupera o top 2

Carlos Alcaraz na semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: THIBAUD MORITZ / AFP)

Na segunda-feira (3), Carlos Alcaraz voltou a ocupar a segunda colocação do ranking mundial, ultrapassando Alexander Zverev. O tenista alemão teve 400 pontos descontados na última atualização da ATP. A pontuação é referente à semifinal do Masters 1000 de Toronto do ano passado.

Zverev havia assumido o top 2 com o vice-campeonato em Wimbledon e deixou o rival espanhol menos de um mês fora da posição. A liderança segue com Jannik Sinner, que já chega a 83 semanas no topo.

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