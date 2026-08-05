Masters: João Fonseca tem mais vitórias que Tsitsipas no ano Número 1 do Brasil soma sete vitórias em 12 jogos desse nível na temporada

Aos 19 anos, João Fonseca, nesta quarta-feira, às 12h (de Brasília), na estreia no Masters 1000 de Montreal, tem um grande desafio pela frente. O experiente grego Stefanos Tsitsipas (53º do mundo e ex-top 3), de 27 anos, que soma três títulos desse nível no currículo. No entanto, na atual temporada, o brasileiro vem acumulando melhores resultados que o rival em torneio desse porte.



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O pupilo do técnico Guilherme Teixeira tem, até aqui, sete vitórias em 12 jogos de Masters 1000 na temporada, com destaque para as quartas de final em Monte Carlo, em abril, no saibro. Trata-se do seu maior feito em competições desse porte na carreira.



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Também foi em 2026, em março, que o brasileiro protagonizou sua melhor campanha em torneios desse nível na quadra rápida, como em Montreal. Na ocasião, o carioca alcançou as oitavas em Indian Wells, só perdendo para o italiano Jannik Sinner, campeão do torneio, por duplo 7/6. No desafio seguinte em evento desse porte, Fonseca caiu na segunda rodada de Miami para o então líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz (duplo 6/4).

O número 1 do Brasil perdeu apenas uma estreia de Masters 1000 na temporada, foi a mais recente, em Roma, no saibro, quando acabou surpreendido pelo sérvio Hamad Medjedovic (67º).

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Tsitsipas, por sua vez, voltou a Montreal com cinco vitórias em 10 partidas desse nível na temporada. O triunfo sobre o também qualifier americano Martin Damm, na terça-feira, foi o sexto.

Até o torneio canadense, o grego somava três derrotas em estreias, em cinco eventos desse nível em 2026: em Indian Wells, Monte Carlo e Roma. A maior façanha de Stefanos, em Masters, na temporada, foi ter chegado às oitavas em Madri, no saibro, com derrota para o norueguês Casper Ruud. Já em Miami, Tsitsipas parou na segunda rodada, diante do francês Arthur Fils.

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A partida de logo mais será apenas a segunda entre o brasileiro e o número 1 da Grécia. Em setembro, mesmo jogando em Atenas, numa quadra rápida semelhante à de Montreal, João ganhou por 2 sets a 1, pela Copa Davis.

Ruud no caminho de João Fonseca ou de Tsitsipas

Algoz do grego na capital espanhola e derrotado pelo brasileiro nas oitavas em Roland Garros, Ruud deverá cruzar, novamente, o caminho de um deles. Para isso, também nessa quarta-feira, o ex-número 2 do mundo e atual 12º terá de passar pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo (52º).

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