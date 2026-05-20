Roland Garros exclui João Fonseca de lista de jovens promessas

O site oficial de Roland Garros divulgou uma lista com oito jovens tenistas apontados como promessas para acompanhar na edição de 2026 do torneio. O brasileiro João Fonseca, de 19 anos e atual número 30 do ranking mundial, não apareceu entre os escolhidos, apesar de chegar ao Grand Slam como cabeça de chave.

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Lista reúne nomes da nova geração

A publicação, intitulada "Oito jovens estrelas que você PRECISA ver", destaca atletas da nova geração que podem chamar atenção durante o torneio francês, cuja chave principal começa em 24 de maio. Fonseca ficou fora da relação, mesmo ocupando posição de destaque no circuito e garantindo vaga entre os 32 cabeças de chave da competição.

Entre os nomes selecionados por Roland Garros estão Rafael Jodar, Victoria Mboko, Alexander Blockx, Iva Jovic, Martin Landaluce, Lilli Tagger, Alexandra Eala e Hamad Medjedovic.

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Jodar foi descrito pelo torneio como uma das sensações da temporada. Já Blockx teve destaque recente ao alcançar as semifinais do Masters de Madri.

➡️ João Fonseca cai no ranking e perde posto histórico para rival

Brasileiros tiveram confrontos recentes com nomes da seleção

Fonseca enfrentou dois atletas presentes na lista em torneios recentes: o espanhol Rafael Jodar venceu o brasileiro no Masters de Madri, enquanto Hamad Medjedovic superou o carioca na estreia do Masters de Roma, disputado há duas semanas.

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João Fonseca na estreia do Masters 1000 de Madri contra o anfitrião Rafael Jodar (Foto: Thomas COEX / AFP)

João Fonseca chega como cabeça de chave

Na temporada passada, João Fonseca alcançou a terceira rodada de Roland Garros e acabou eliminado por Jack Draper, que ocupava o top 5 do ranking na ocasião. Em 2026, o brasileiro também chegou às quartas de final dos torneios de Monte Carlo e Munique, ambos disputados no saibro.

A atual 30ª colocação no ranking mundial garantiu ao carioca o status de cabeça de chave no Grand Slam francês. Com isso, Fonseca estará entre os jogadores protegidos no sorteio da chave principal do torneio.

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