AO VIVO! Acompanhe a estreia de João Fonseca no ATP de Halle
Brasileiro disputa seu primeiro torneio na temporada de grama
João Fonseca, atual 25º do mundo, estreia no ATP 500 de Halle nesta terça-feira (16), contra o alemão Yannick Hanfmann (59º). Em duelo inédito no circuito profissional, os dois entram em quadra não antes das 8 horas (horário de Brasília). O Lance! acompanha em tempo real.
|Jogadores
|Sets
|1º Set
|2º Set
|3º set
João Fonseca
Yannick Hanfmann
1º set
- Vamos, João! Hanfmann tem três break points, mas o brasileiro confirma o serviço! 4/1
- Mais um erro de Fonseca, o alemão confirma o saque para 4/0
- Início de jogo é complicado para o brasileiro. Hanfmann abre 3/0
- Erro de João Fonseca na paralela, Hanfmann consegue nova quebra
- O alemão saca bem, confirma o serviço e abre vantagem
- Hanfmann vai para o saque
- João ataca para fora e sofre quebra do primeiro serviço
- João Fonseca começa no saque
Pré-jogo
- João Fonseca já está em quadra!
- No ano passado, João Fonseca parou na estreia do ATP de Halle, após derrota por 2 sets a 1 para o italiano Flavio Cobolli
- João Fonseca já atuou na grama alemã em 2026. Ele disputou a chave de duplas ao lado de Daniel Altemaier, e parou na segunda rodada do qualificatório
- O ATP 500 de Halle abre a temporada na grama
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Zverev no caminho
Caso vença na estreia, o número 1 do Brasil e 25º do mundo pode enfrentar Alexander Zverev, campeão de Roland Garros e principal cabeça de chave do torneio. O alemão estreia contra o tcheco Vít Kopřiva, 65º do ranking. Fonseca e Zverev se enfrentaram em abril deste ano, nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, e o brasileiro acabou derrotado por 2 sets a 1.
Premiação em jogo
O ATP 500 de Halle 2026 distribuirá uma premiação total de 2.583 milhões de euros (16,5 milhões de reais), e renderá 483.145 mil euros (aproximadamente 3,1 milhões de reais), além dos 500 pontos no ranking da ATP.
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