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AO VIVO! Acompanhe a estreia de João Fonseca no ATP de Halle

Brasileiro disputa seu primeiro torneio na temporada de grama

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
16/06/2026 07:43
Atualizado há 0 minutos
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João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)


João Fonseca, atual 25º do mundo, estreia no ATP 500 de Halle nesta terça-feira (16), contra o alemão Yannick Hanfmann (59º). Em duelo inédito no circuito profissional, os dois entram em quadra não antes das 8 horas (horário de Brasília). O Lance! acompanha em tempo real.

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    • JogadoresSets1º Set2º Set3º set

    João Fonseca

    Yannick Hanfmann

    1º set

    • Vamos, João! Hanfmann tem três break points, mas o brasileiro confirma o serviço! 4/1
    • Mais um erro de Fonseca, o alemão confirma o saque para 4/0
    • Início de jogo é complicado para o brasileiro. Hanfmann abre 3/0
    • Erro de João Fonseca na paralela, Hanfmann consegue nova quebra
    • O alemão saca bem, confirma o serviço e abre vantagem
    • Hanfmann vai para o saque
    • João ataca para fora e sofre quebra do primeiro serviço
    • João Fonseca começa no saque

    Pré-jogo

    1. João Fonseca já está em quadra!
    2. No ano passado, João Fonseca parou na estreia do ATP de Halle, após derrota por 2 sets a 1 para o italiano Flavio Cobolli
    3. João Fonseca já atuou na grama alemã em 2026. Ele disputou a chave de duplas ao lado de Daniel Altemaier, e parou na segunda rodada do qualificatório
    4. O ATP 500 de Halle abre a temporada na grama

    ➡️João Fonseca conhece rival da estreia em Halle e tem Zverev no caminho

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    Zverev no caminho

    Caso vença na estreia, o número 1 do Brasil e 25º do mundo pode enfrentar Alexander Zverev, campeão de Roland Garros e principal cabeça de chave do torneio. O alemão estreia contra o tcheco Vít Kopřiva, 65º do ranking. Fonseca e Zverev se enfrentaram em abril deste ano, nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, e o brasileiro acabou derrotado por 2 sets a 1.

    Premiação em jogo

    O ATP 500 de Halle 2026 distribuirá uma premiação total de 2.583 milhões de euros (16,5 milhões de reais), e renderá 483.145 mil euros (aproximadamente 3,1 milhões de reais), além dos 500 pontos no ranking da ATP.

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    João Fonseca nas quartar de final contra o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    João Fonseca nas quartas de final contra o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)




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