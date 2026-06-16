AO VIVO! Acompanhe a estreia de João Fonseca no ATP de Halle

Vamos, João! Hanfmann tem três break points, mas o brasileiro confirma o serviço! 4/1

Mais um erro de Fonseca, o alemão confirma o saque para 4/0

Início de jogo é complicado para o brasileiro. Hanfmann abre 3/0

Erro de João Fonseca na paralela, Hanfmann consegue nova quebra

O alemão saca bem, confirma o serviço e abre vantagem

Hanfmann vai para o saque

João ataca para fora e sofre quebra do primeiro serviço