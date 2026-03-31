Sport fortalece governança e amplia transparência com novo portal para torcedores

O Sport tem avançado de forma significativa em sua política de governança ao consolidar o Portal da Transparência como uma das principais ferramentas de acesso à informação para seus torcedores. Implementada recentemente, a plataforma reúne dados administrativos, financeiros e operacionais, permitindo um acompanhamento mais direto e claro sobre a gestão do clube.

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Estruturado em conformidade com a Lei Geral do Esporte, o portal segue princípios alinhados às melhores práticas internacionais de governança e compliance. Entre as informações disponíveis, estão receitas, despesas e processos internos, além de relatórios detalhados das partidas realizadas na Ilha do Retiro. Os torcedores podem acessar dados como público, renda, borderô e presença de sócios por setor — incluindo jogos do Campeonato Pernambucano de 2026, vencido pelo clube.

A iniciativa faz parte de um movimento mais amplo do Sport para fortalecer a cultura de transparência e prestação de contas. O objetivo é tornar a gestão mais acessível e compreensível, criando uma relação de maior confiança com a torcida.

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Torcida do Sport na partida contra o ABC pela Copa do Nordeste (Foto: Genival Fernandes Vieira/UAI FOTO)

Como parte desse processo, o clube também tem investido na disseminação interna de boas práticas. Nesta semana, promoveu um evento voltado ao compliance no futebol, reunindo colaboradores e dirigentes para debater governança no esporte. A abertura foi conduzida pelo vice-presidente da área, Rafael Kriek, que destacou a importância da criação de processos e critérios sólidos para o futuro da instituição.

- Hoje estamos dando um passo importantíssimo para a gestão interna e o futuro do Sport, a criação de processos, regras e de critérios de governança no Clube é um procedimento que não é apenas para essa gestão, mas para o futuro do Leão - destacou Kriek.

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Com essas ações, o Sport se posiciona entre os clubes brasileiros que vêm adotando padrões modernos de gestão, reforçando seu compromisso com transparência, responsabilidade e evolução institucional.