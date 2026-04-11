Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (11/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Neste sábado (11), a agenda do futebol reúne grandes jogos pelas principais ligas europeias, com destaque para Arsenal x Bournemouth, Liverpool x Fulham, Barcelona x Espanyol, Sevilla x Atlético de Madrid, Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen e Atalanta x Juventus. No Brasil, a rodada tem clássicos como Internacional x Grêmio, Santos x Atlético-MG e Vitória x São Paulo, além do amistoso da Seleção Feminina contra a Coreia do Sul.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 11 de abril de 2026):
Campeonato Inglês
8h30 – Arsenal x Bournemouth – ESPN e Disney+
11h – Brentford x Everton – ESPN e Disney+
11h – Burnley x Brighton – Disney+
13h30 – Liverpool x Fulham – Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
8h30 – Norwich x Ipswich Town – Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol
9h – Real Sociedad x Deportivo Alavés – Disney+
11h15 – Elche x Valencia – ESPN 4 e Disney+
13h30 – Barcelona x Espanyol – ESPN e Disney+
16h – Sevilla x Atlético de Madrid – Xsports e Disney+
Campeonato Italiano
10h – Cagliari x Cremonese – Disney+
10h – Torino x Hellas Verona – Disney+
13h – Milan x Udinese – ESPN 2 e Disney+
15h45 – Atalanta x Juventus – CazéTV e Disney+
Campeonato Alemão
10h30 – Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen – Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball
10h30 – RB Leipzig x Borussia Mönchengladbach – SportyNet e OneFootball
10h30 – Wolfsburg x Eintracht Frankfurt – OneFootball
10h30 – Heidenheim x Union Berlin – OneFootball
13h30 – St. Pauli x Bayern de Munique – CazéTV, Xsports, SportyNet e OneFootball
Campeonato Português
11h30 – AVS x Vitória de Guimarães – Disney+
14h – Santa Clara x Rio Ave – Disney+
16h30 – Estrela Amadora x Sporting – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Saudita
13h – Al Taawoun x Al Kholood – Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br
15h – Al Okhdood x Al Nassr – Canal GOAT, Sportv, Band, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Holandês
13h45 – Sparta Rotterdam x PSV – Disney+
16h – Heracles x Ajax – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Francês
14h – Auxerre x Nantes – CazéTV
Campeonato Turco
14h – Kayserispor x Fenerbahçe – ESPN 4 e Disney+
Major League Soccer (MLS)
14h – Toronto x Cincinnati – Apple TV
15h30 – Austin x LA Galaxy – Apple TV
15h30 – Montréal x Philadelphia Union – Apple TV
17h30 – Portland Timbers x Los Angeles FC – Apple TV
20h30 – Charlotte x Nashville – Apple TV
20h30 – Inter Miami x New York Red Bulls – Apple TV
20h30 – New England Revolution x DC United – Apple TV
20h30 – Vancouver Whitecaps x New York City – Apple TV
21h30 – Chicago Fire x Atlanta United – Apple TV
21h30 – Dallas x St. Louis City – Apple TV
21h30 – Sporting Kansas City x San Jose Earthquakes – Apple TV
22h30 – Colorado Rapids x Houston Dynamo – Apple TV
23h30 – San Diego x Minnesota United – Apple TV
Campeonato Brasileiro
16h30 – Vitória x São Paulo – Globo, ge tv e Premiere
16h30 – Remo x Vasco – Globo e Premiere
18h30 – Mirassol x Bahia – Premiere
20h – Santos x Atlético-MG – Sportv e Premiere
20h30 – Internacional x Grêmio – Prime Video
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
16h – Juventude x Goiás – ESPN e Disney+
18h – Ponte Preta x Vila Nova – SportyNet, Xsports e Disney+
18h – Sport x Avaí – Canal GOAT, RedeTV!, ESPN e Disney+
20h30 – Ceará x Náutico – Disney+
Campeonato Argentino
19h30 – Boca Juniors x Independiente – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Mexicano
22h – Atlas x Monterrey – SportyNet
0h05* – América-MEX x Cruz Azul – SportyNet
**Jogo na madrugada de domingo (12)*
Amistoso Internacional Feminino
22h30 – Brasil (F) x Coreia do Sul (F) – Globo, ge tv e Sportv
