O zagueiro brasileiro Chico viveu uma temporada especial no futebol israelense. Ex-Sport, o defensor foi um dos destaques do Hapoel Tel Aviv na campanha que garantiu o retorno do clube às competições europeias após 12 anos de ausência. A equipe assegurou vaga na próxima edição da Conference League e, em seu primeiro ano no clube, o jogador comemorou o feito histórico e destacou a importância da conquista para os torcedores.

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Chico em ação pelo Hapoel Tel Aviv: zagueiro brasileiro foi um dos pilares defensivos da equipe na temporada 2025/2026 (Foto: Divulgação)

— Primeira temporada no clube, primeiro ano defendendo essa camisa. Acredito que foi um ano especial, com momentos bons e não tão bons, mas a gente se manteve firme. Tínhamos alguns objetivos, e esse era um deles. O Hapoel Tel Aviv sempre entra para chegar ao topo do campeonato. Um dos objetivos era levar o clube novamente para uma competição europeia. Foram anos em que os fãs esperaram muito para ver o clube de volta a esse cenário. Graças a Deus conseguimos isso — afirmou Chico, que registrou números consistentes em sua estreia, somando 35 jogos e dois gols marcados na temporada.

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Além da classificação continental, Chico também participou de outro momento marcante: a vitória no clássico diante do Maccabi Tel Aviv pelo Campeonato Israelense, resultado que não acontecia havia 11 anos. O defensor, inclusive, foi o autor do gol decisivo na vitória por 2 a 1. Adaptado rapidamente ao novo país, o zagueiro destacou o apoio familiar como peça fundamental para o bom desempenho dentro de campo.

— Graças a Deus me adaptei o mais rápido possível a tudo. Tive um apoio muito grande da minha esposa e todas as dificuldades que enfrentamos em um país novo, com uma língua nova, passamos juntos, e isso me deixou mais leve. Ela tem grande parcela nisso. Não quero parar aqui. A cada temporada quero evoluir mais e pegar ainda mais o ritmo da liga. Temos muitas temporadas pela frente para melhorar a cada dia — disse o atleta.

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Desde agosto de 2025 no Hapoel Tel Aviv, o clube israelense exerceu, em fevereiro, a opção de compra dos direitos federativos do jogador junto ao Sport. O zagueiro assinou contrato definitivo com a equipe de Tel Aviv até 2029, consolidando sua trajetória no exterior.

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