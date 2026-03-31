Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (31/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta terça-feira (31), a agenda do futebol é marcada pelos jogos decisivos das finais da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026, com destaque para Bósnia x Itália, Suécia x Polônia, Kosovo x Turquia e República Tcheca x Dinamarca. O dia também conta com as finais da repescagem mundial (RD Congo x Jamaica e Iraque x Bolívia), além do grande amistoso Brasil x Croácia e outros confrontos internacionais como Argentina x Zâmbia, Inglaterra x Japão, Holanda x Equador e Espanha x Egito.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 31 de março de 2026):
FIFA Series 2026
3h – Camarões x China – DAZN
6h10 – Austrália x Curaçao – DAZN
Amistosos Internacionais
13h – Noruega x Suíça – ESPN 4 e Disney+
13h – Sérvia x Arábia Saudita – Disney+
14h – Hungria x Grécia – Sportv 3
15h – Marrocos x Paraguai – Xsports e Canal GOAT
15h – Peru x Honduras – Canal GOAT
15h30 – Escócia x Costa do Marfim – ESPN 2 e Disney+
15h45 – Holanda x Equador – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Inglaterra x Japão – Sportv 2
15h45 – Áustria x Coreia do Sul – Disney+
16h – Espanha x Egito – Sportv 3
20h – Estados Unidos x Portugal – Xsports
20h15 – Argentina x Zâmbia – BandSports, Bandplay e Band.com.br
21h – Brasil x Croácia – Globo, ge tv e Sportv
Liga das Nações
13h – Letônia x Gibraltar – Sportv 2
13h – Luxemburgo x Malta – Disney+
Campeonato Argentino
15h30 – Aldosivi x Argentinos Juniors – Disney+
Repescagem Europeia - Copa 2026 (Final)
15h45 – Bósnia e Herzegovina x Itália – Sportv
15h45 – Suécia x Polônia – ESPN e Disney+
15h45 – Kosovo x Turquia – ESPN 3 e Disney+
15h45 – República Tcheca x Dinamarca – Disney+
Repescagem Mundial - Copa 2026 (Final)
18h – RD Congo x Jamaica – Sportv e CazéTV
0h* – Iraque x Bolívia – Sportv e CazéTV
**Jogo na madrugada de quarta-feira (1º)*
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
18h30 – Juventude x Novorizontino – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
19h – Fortaleza x Cuiabá – Disney+
Copa Verde
20h – Guaporé x Paysandu – SportyNet
