A 6ª rodada da Campeonato Brasileiro Série B segue a todo vapor após a abertura no meio de semana. Dois jogos foram disputados até então: Ponte Preta venceu o América-MG por 1 a 0, chegando à segunda vitória seguida e afundando o rival na lanterna, enquanto Cuiabá e Botafogo-SP empataram por 1 a 1 na Arena Pantanal em um confronto movimentado.

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Ponte Preta venceu o América-MG pela sexta rodada da Série B (Foto: Divulgação)

Confira onde assistir a todas as partidas da rodada da Série B:

Sábado (25)

Sport x Novorizontino - Ilha do Retiro (PE) - às 20h30 (de Brasília)

👁️ Onde assistir: Disney+ Premium

Juventude x Londrina - Estádio Alfredo Jaconi (RS) - às 21h (de Brasília)

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Domingo (26)

São Bernardo x Goiás - Estádio Primeiro de Maio (SP) - às 16h (de Brasília)

👁️ Onde assistir: Globo (para GO), Premiere e Sportv

Operário x Fortaleza - Estádio Germano Krüger (PR) - às 18h (de Brasília)

👁️ Onde assistir: Disney+ Premium, GOAT e RedeTV

Ceará x Vila Nova - Estádio Governador Plácido Castelo (CE) - às 18h (de Brasília)

👁️ Onde assistir: ESPN, Disney+ Premium, SportyNet e X Sports

Atlético-GO x Avaí - Estádio Antônio Accioly (GO) - às 20h30 (de Brasília)

👁️ Onde assistir: Disney+ Premium

Criciúma x CRB - Estádio Heriberto Hülse (SC) - às 20h30 (de Brasília)

👁️ Onde assistir: Disney+ Premium, SportyNet e X Sports

Segunda-feira (27)

Athletic x Náutico - Estádio Joaquim Portugal (MG) - às 19h (de Brasília)

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium

A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B ainda promete mexer bastante com a tabela, com uma sequência de confrontos diretos que podem provocar mudanças importantes tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra o rebaixamento. Com o equilíbrio marcando o início da competição, a diferença de pontos entre os primeiros colocados e o pelotão intermediário segue curta, o que aumenta o peso de cada resultado.

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