6° rodada Brasileirão Série B: onde assistir, horário e local dos jogos
Saiba onde assistir os jogos da sexta rodada do Brasileirão Série B
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A 6ª rodada da Campeonato Brasileiro Série B segue a todo vapor após a abertura no meio de semana. Dois jogos foram disputados até então: Ponte Preta venceu o América-MG por 1 a 0, chegando à segunda vitória seguida e afundando o rival na lanterna, enquanto Cuiabá e Botafogo-SP empataram por 1 a 1 na Arena Pantanal em um confronto movimentado.
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Confira onde assistir a todas as partidas da rodada da Série B:
Sábado (25)
Sport x Novorizontino - Ilha do Retiro (PE) - às 20h30 (de Brasília)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium
Juventude x Londrina - Estádio Alfredo Jaconi (RS) - às 21h (de Brasília)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium
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Domingo (26)
São Bernardo x Goiás - Estádio Primeiro de Maio (SP) - às 16h (de Brasília)
👁️ Onde assistir: Globo (para GO), Premiere e Sportv
Operário x Fortaleza - Estádio Germano Krüger (PR) - às 18h (de Brasília)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium, GOAT e RedeTV
Ceará x Vila Nova - Estádio Governador Plácido Castelo (CE) - às 18h (de Brasília)
👁️ Onde assistir: ESPN, Disney+ Premium, SportyNet e X Sports
Atlético-GO x Avaí - Estádio Antônio Accioly (GO) - às 20h30 (de Brasília)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium
Criciúma x CRB - Estádio Heriberto Hülse (SC) - às 20h30 (de Brasília)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium, SportyNet e X Sports
Segunda-feira (27)
Athletic x Náutico - Estádio Joaquim Portugal (MG) - às 19h (de Brasília)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium
A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B ainda promete mexer bastante com a tabela, com uma sequência de confrontos diretos que podem provocar mudanças importantes tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra o rebaixamento. Com o equilíbrio marcando o início da competição, a diferença de pontos entre os primeiros colocados e o pelotão intermediário segue curta, o que aumenta o peso de cada resultado.
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