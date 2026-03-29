Neste domingo (29), a agenda do futebol reúne amistosos internacionais de destaque, com Colômbia x França e Lituânia x Geórgia. O dia também conta com o clássico do Campeonato Inglês Feminino entre Chelsea x Aston Villa, além de jogos do Campeonato Brasileiro (Athletico-PR x Botafogo) e das copas regionais: Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Sul-Sudeste.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 29 de março de 2026):

Campeonato Inglês Feminino

8h – Chelsea (F) x Aston Villa (F) – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Amistosos Internacionais

10h – Lituânia x Geórgia – Sportv

16h – Colômbia x França – Canal GOAT, Xsports e Sportv

Michael Olise marca gol na vitória da França sobre a Ucrânia nas Eliminatórias (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

Campeonato Brasileiro

19h30 – Athletico-PR x Botafogo – Sportv e Premiere

Copa do Nordeste

17h – ABC x Sport – SportyNet

Copa Verde

17h – Porto Vitória-ES x Atlético-GO – SportyNet

Copa Sul-Sudeste

18h15 – Avaí x Cianorte – Xsports

19h30 – América-MG x Caxias – SportyNet

20h30 – São Bernardo x Sampaio Corrêa-RJ – Xsports

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