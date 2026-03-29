Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (29/03/2026)
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Neste domingo (29), a agenda do futebol reúne amistosos internacionais de destaque, com Colômbia x França e Lituânia x Geórgia. O dia também conta com o clássico do Campeonato Inglês Feminino entre Chelsea x Aston Villa, além de jogos do Campeonato Brasileiro (Athletico-PR x Botafogo) e das copas regionais: Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Sul-Sudeste.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 29 de março de 2026):
Campeonato Inglês Feminino
8h – Chelsea (F) x Aston Villa (F) – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Amistosos Internacionais
10h – Lituânia x Geórgia – Sportv
16h – Colômbia x França – Canal GOAT, Xsports e Sportv
➡️ Clique para assistir no SporTV
Campeonato Brasileiro
19h30 – Athletico-PR x Botafogo – Sportv e Premiere
Copa do Nordeste
17h – ABC x Sport – SportyNet
Copa Verde
17h – Porto Vitória-ES x Atlético-GO – SportyNet
Copa Sul-Sudeste
18h15 – Avaí x Cianorte – Xsports
19h30 – América-MG x Caxias – SportyNet
20h30 – São Bernardo x Sampaio Corrêa-RJ – Xsports
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