A Betnacional renovou o contrato de patrocínio com o futebol feminino do Sport Club do Recife para a temporada 2026. O time rubro-negro estreia na Série A2 do Campeonato Brasileiro no próximo dia 14 de março, competição que vale acesso à elite nacional.

Os valores não foram divulgados e a renovação mantém a Betnacional como patrocinadora máster. Além da exposição da marca, o acordo prevê ativações ao longo da temporada, ações com a torcida e iniciativas voltadas ao aumento da visibilidade das Leoas, ampliando a conexão entre clube, patrocinador e público.

Head de Patrocínios da Betnacional, Jorge Peixoto destacou o peso do momento vivido pela modalidade no Brasil e a importância de apoiar esse movimento de forma estruturada.

— Temos orgulho de seguir com o futebol feminino do Sport. Acreditamos no potencial da equipe e na força da camisa rubro-negra também nessa modalidade. Investir no futebol feminino brasileiro é uma decisão estratégica e um compromisso com o crescimento sustentável do esporte. Estamos às vésperas de uma Copa do Mundo Feminina no Brasil, um marco que tende a impulsionar ainda mais a modalidade. É fundamental que empresas apoiem agora, fortalecendo clubes, atletas e toda a estrutura que sustenta esse avanço — afirmou.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Para o executivo de marketing e negócios do Sport, Henrique Aguiar, a ampliação do acordo reforça a credibilidade do projeto.

— A ampliação da parceria com a Betnacional é estratégica e simbólica. Quando um patrocinador master investe também no futebol feminino, ele fortalece um projeto que vem sendo estruturado com seriedade. Seguimos trabalhando para que o futebol feminino do Sport cresça com organização, competitividade e ambição — destacou.

O Sport estreia na Série A2 do Brasileiro no dia 14 de março, em casa, contra a União Desportiva (AL). Além da competição nacional, as Leoas disputam o Campeonato Pernambucano Feminino, previsto para novembro.