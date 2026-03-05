menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Futebol feminino do Sport renova patrocínio máster com casa de apostas

Leoas da Ilha disputam a Série A2 do Brasileirão Feminino

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 05/03/2026
12:10
Time feminino do Sport Recife mantém Betnacional como patrocinadora máster. (Foto: Rafael Vieira/ FPF)
imagem cameraTime feminino do Sport Recife mantém Betnacional como patrocinadora máster. (Foto: Rafael Vieira/ FPF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Betnacional renovou o contrato de patrocínio com o futebol feminino do Sport Club do Recife para a temporada 2026. O time rubro-negro estreia na Série A2 do Campeonato Brasileiro no próximo dia 14 de março, competição que vale acesso à elite nacional.

continua após a publicidade

Relacionadas

Os valores não foram divulgados e a renovação mantém a Betnacional como patrocinadora máster. Além da exposição da marca, o acordo prevê ativações ao longo da temporada, ações com a torcida e iniciativas voltadas ao aumento da visibilidade das Leoas, ampliando a conexão entre clube, patrocinador e público.

Head de Patrocínios da Betnacional, Jorge Peixoto destacou o peso do momento vivido pela modalidade no Brasil e a importância de apoiar esse movimento de forma estruturada.

continua após a publicidade

— Temos orgulho de seguir com o futebol feminino do Sport. Acreditamos no potencial da equipe e na força da camisa rubro-negra também nessa modalidade. Investir no futebol feminino brasileiro é uma decisão estratégica e um compromisso com o crescimento sustentável do esporte. Estamos às vésperas de uma Copa do Mundo Feminina no Brasil, um marco que tende a impulsionar ainda mais a modalidade. É fundamental que empresas apoiem agora, fortalecendo clubes, atletas e toda a estrutura que sustenta esse avanço — afirmou.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Para o executivo de marketing e negócios do Sport, Henrique Aguiar, a ampliação do acordo reforça a credibilidade do projeto.

— A ampliação da parceria com a Betnacional é estratégica e simbólica. Quando um patrocinador master investe também no futebol feminino, ele fortalece um projeto que vem sendo estruturado com seriedade. Seguimos trabalhando para que o futebol feminino do Sport cresça com organização, competitividade e ambição — destacou.

continua após a publicidade

O Sport estreia na Série A2 do Brasileiro no dia 14 de março, em casa, contra a União Desportiva (AL). Além da competição nacional, as Leoas disputam o Campeonato Pernambucano Feminino, previsto para novembro.

Camisa do Sport Recife feminino. (Foto: Sandy James - Sport CR)
Camisa do Sport Recife feminino. (Foto: Sandy James - Sport CR)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias