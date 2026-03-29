Copa do Nordeste: time surpreende e vence pela primeira vez na competição
Gol decisivo garante triunfo histórico e marca momento inédito da equipe
- Matéria
- Mais Notícias
O Piauí conseguiu um feito inédito na noite deste domingo (30). A equipe venceu o Sousa-PB por 1 a 0, no Albertão, e garantiu sua primeira vitória na Copa do Nordeste. A partida foi válida pela segunda rodada da competição.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Flamengo ou Corinthians? Vagner Love revela o time que conquistou seu coração
Futebol Nacional29/03/2026
- Corinthians
Ex-Corinthians e Flamengo defende convocação de Bidon à Seleção Brasileira
Corinthians29/03/2026
- Corinthians
Com clássicos, CBF divulga tabela de jogos do Corinthians no Brasileirão
Corinthians29/03/2026
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O gol histórico foi marcado pelo zagueiro Thuram, aos 18 minutos do segundo tempo, após aproveitar cobrança de escanteio.
Piauí na Copa do Nordeste
- 2 jogos
- 1 vitória
- 1 derrota
- 50% aproveitamento
- 1 gol marcado
- 1 gol sofrido
Com os resultados da rodada, o Grupo B da Copa do Nordeste segue equilibrado, com Juazeirense e Botafogo-PB liderando com quatro pontos cada. Ambos têm uma vitória e um empate em dois jogos, mas o Juazeirense aparece na ponta pelo saldo de gols. Piauí e Confiança vêm logo atrás, com três pontos cada.
O CRB fecha a tabela com apenas um ponto, após empatar um dos dois jogos disputados.
Sport também vence na rodada
Com golaço do meio-campista Biel, o Sport derrotou o ABC por 1 a 0, no Frasqueirão, e conquistou a segunda vitória consecutiva na Copa do Nordeste. A partida foi realizada na tarde deste domingo (29), em Natal.
Outros resultados
- Juazeirense 3x1 Itabaiana
- Confiança 2x0 Fluminense-PI
- ABC 0x1 Sport
- Botafogo-PB 2x2 Asa
🍀Aposte nos jogos da Copa do Nordeste
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias