O Piauí conseguiu um feito inédito na noite deste domingo (30). A equipe venceu o Sousa-PB por 1 a 0, no Albertão, e garantiu sua primeira vitória na Copa do Nordeste. A partida foi válida pela segunda rodada da competição.

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O gol histórico foi marcado pelo zagueiro Thuram, aos 18 minutos do segundo tempo, após aproveitar cobrança de escanteio.

Piauí na Copa do Nordeste

2 jogos 1 vitória 1 derrota 50% aproveitamento 1 gol marcado 1 gol sofrido

Com os resultados da rodada, o Grupo B da Copa do Nordeste segue equilibrado, com Juazeirense e Botafogo-PB liderando com quatro pontos cada. Ambos têm uma vitória e um empate em dois jogos, mas o Juazeirense aparece na ponta pelo saldo de gols. Piauí e Confiança vêm logo atrás, com três pontos cada.

O CRB fecha a tabela com apenas um ponto, após empatar um dos dois jogos disputados.

Sport venceu na rodada da competição (Foto: Paulo Paiva/SCR)

Sport também vence na rodada

Com golaço do meio-campista Biel, o Sport derrotou o ABC por 1 a 0, no Frasqueirão, e conquistou a segunda vitória consecutiva na Copa do Nordeste. A partida foi realizada na tarde deste domingo (29), em Natal.

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Outros resultados

Juazeirense 3x1 Itabaiana

Confiança 2x0 Fluminense-PI

ABC 0x1 Sport

Botafogo-PB 2x2 Asa

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