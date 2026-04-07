Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (07/04/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/04/2026
06:00
Arrascaeta (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Arrascaeta em ação pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Nesta terça-feira (7), a agenda do futebol é marcada pelas quartas de final da Champions League, com os grandes confrontos Real Madrid x Bayern de Munique e Sporting x Arsenal. O dia também conta com a estreia de times brasileiros nas competições sul-americanas: Fluminense, Cruzeiro e São Paulo jogam pela Copa Libertadores, enquanto Vasco, Racing e Boston River entram em campo pela Copa Sul-Americana, além de jogos da Concacaf Champions Cup.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 7 de abril de 2026):

Champions League (Quartas de Final)

16h – Real Madrid x Bayern de Munique – SBT, TNT e HBO Max
16h – Sporting x Arsenal – HBO Max

VIni Jr marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Copa Libertadores

19h – Deportivo La Guaira x Fluminense – Paramount+
19h – Independiente Rivadavia x Bolívar – ESPN 4 e Disney+
21h – Barcelona-EQU x Cruzeiro – ESPN e Disney+
21h – Always Ready x LDU – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Universidad Católica x Boca Juniors – Paramount+
23h – Deportes Tolima x Universitário – Paramount+

Copa Sul-Americana

19h – Independiente Petrolero x Racing – ESPN e Disney+
19h – Barracas Central x Vasco – Paramount+
21h – O'Higgins x Millonarios – Paramount+
21h30 – Boston River x São Paulo – SBT e Paramount+
23h – Alianza Atlético x Tigre – ESPN 4 e Disney+

Concacaf Champions Cup

21h – Nashville x América-MEX – ESPN 3 e Disney+
23h – Los Angeles FC x Cruz Azul-MEX – Disney+

