Sport apresenta reestruturação do Programa de Sócios para 2026

O Sport apresentou uma ampla reformulação em seu programa de sócios para 2026. Com o novo nome "Sócio Maior do Nordeste", o projeto marca uma tentativa clara de modernização, ao mesmo tempo em que reforça a identidade histórica do clube com sua torcida rubro-negra.

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A mudança reorganiza o programa em quatro pilares principais: Sócio Contribuinte, Sócio Patrimonial, Sócio Torcedor e Sócios Isentos de Pagamento. A proposta é contemplar diferentes perfis de torcedores — desde aqueles que priorizam o acesso aos jogos na Ilha do Retiro até os que buscam maior integração com a vida social do clube.

A reformulação também acompanha tendências atuais do mercado esportivo, apostando em segmentação de planos e ampliação de benefícios. Ainda assim, o clube ressalta que mantém o respeito às tradições e às diretrizes previstas em seu estatuto.

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Novos modelos e categorias

Entre as novidades, o programa passa a contar com seis categorias de sócios isentos de pagamento — como Benemérito, Fundador e Atleta — com foco na participação institucional. Esses associados terão direito, por exemplo, a descontos em ingressos e possibilidade de participação política no clube, com exceções previstas.

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Já o Sócio Torcedor ganha dois planos mais acessíveis: "Vou aonde você for", com benefícios pontuais ao longo do ano, e "Festa na Ilha", que garante entrada gratuita em jogos na arquibancada da sede. Ambos incluem vantagens comerciais e descontos em lojas oficiais.

Os planos mais completos estão nas modalidades Contribuinte e Patrimonial, que compartilham os mesmos benefícios, mas com mensalidades reduzidas em 20% para os patrimoniais. As categorias vão desde o plano "Leão do Norte", com descontos em ingressos, até o "Campeão de 87", que oferece gratuidade total mediante check-in e benefícios exclusivos, como camisas comemorativas.

Foco na experiência e na família

Outro destaque da reformulação é o investimento em experiências e benefícios familiares. O clube ampliou as condições para dependentes, incluindo gratuidade para os dois primeiros no clube social e valores reduzidos para crianças e adolescentes.

Além disso, o programa "Ilha de Vantagens" passa a oferecer descontos em dezenas de empresas parceiras, fortalecendo o vínculo do torcedor com o clube também fora dos dias de jogo.

Há ainda incentivos específicos, como desconto de 50% na mensalidade para mulheres e condições especiais para proprietários de cadeiras e camarotes, que também passarão por recadastramento.

Torcida do Sport durante jogo na Ilha do Retiro (Foto: Paulo Paiva/Sport)

Transparência e governança

A reestruturação do programa de sócios faz parte de um conjunto maior de medidas adotadas pela nova gestão do Sport. Entre elas, está o lançamento do Portal da Transparência, ferramenta que permite ao torcedor acompanhar dados financeiros, processos internos e indicadores do clube.

A iniciativa reforça o compromisso com práticas de governança, compliance e integridade institucional — pontos cada vez mais valorizados no futebol brasileiro.

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Com o "Sócio Maior do Nordeste", o Sport aposta em uma relação mais próxima e estruturada com sua torcida, buscando não apenas ampliar sua base de associados, mas também fortalecer a confiança e o engajamento dos rubro-negros para os próximos anos.