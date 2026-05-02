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Tudo aberto na Série B: três pontos separam líder do 9º e rodada pode mudar tudo; entenda

Sétima rodada do campeonato tem início neste sábado (02) e pode ocorrer mudanças na parte de cima da tabela

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Vinícius Espirito Santo Spada
São Paulo (SP)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 02/05/2026
13:51
Taça da Série B em frente a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) (Crédit: Joilson Marconne/CBF)
imagem cameraTaça da Série B em frente a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) (Crédit: Joilson Marconne/CBF)
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- Diferença de três pontos que separa o líder Vila Nova, com 12 pontos, do 9° colocado, Operário, com nove;
- Cinco clubes podem ultrapassar o líder Vila Nova caso a equipe deixe de vencer o confronto contra o Athletic em casa;
- Em caso de empate do Vila Nova, apenas o Fortaleza tem chances de ultrapassar a equipe goiana.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Série B do Brasileirão chega à 7ª rodada, que começa neste sábado (2), sob clima de disputa intensa e com a liderança ameaçada. Mesmo no início da competição, o equilíbrio já chama atenção na tabela de classificação.

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Apenas três pontos separam o líder Vila Nova, com 12, do nono colocado Operário, com nove. Cenário que escancara a competitividade da Segundona e mantém a briga pelo topo completamente aberta.

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Outro exemplo desse equilíbrio é o duelo entre Cuiabá e Criciúma. O time catarinense ocupa a terceira posição, com 10 pontos, apenas três à frente do adversário, que abre a zona de rebaixamento. Na prática, uma vitória do Cuiabá pode tirá-lo do Z-4 e aproximá-lo do G-4. Já o Criciúma pode assumir a liderança, desde que vença e conte com tropeços de Vila Nova e Fortaleza.

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Além do Criciúma, outros clubes também podem alcançar a ponta. Fortaleza, São Bernardo, Juventude e Ceará têm chances de ultrapassar o Vila Nova, caso o líder não vença o Athletic em casa.

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Se houver empate, apenas o Fortaleza pode assumir a liderança. Ainda assim, depende de uma vitória. Caso não vença, o Vila Nova permanece na ponta pelos critérios de desempate.

Vila Nova disputa a Série B do Brasileira (Foto: Divulgação)
Vila Nova disputa a Série B do Brasileira (Foto: Divulgação)

Mudanças no regulamento

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou alterações importantes para a disputa desta edição da Série B. Pelo novo formato, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A de 2027. As outras duas vagas serão definidas em playoffs, com confrontos de ida e volta entre o 3º e o 6º colocados e entre o 4º e o 5º.

Outra mudança é não ter paralisação durante a Copa do Mundo de 2026. A decisão amplia o calendário e permite a realização das fases eliminatórias.

Jogos da 7ª rodada

Sábado (02)

  • Botafogo-SP x Náutico, às 16 horas, na Arena Nicnet;
  • Cuiabá x Criciúma, às 18h30, na Arena Pantanal;
  • Fortaleza x Goiás, às 20h30, no Castelão;

Domingo (03)

  1. São Bernardo x Ponte Preta, às 16 horas, no Primeiro de Maio;
  2. Operário x Avaí, às 16hs, no Germano Krüger;
  3. Sport x Ceará, às 18 horas, na Ilha do Retiro;
  4. Atlético-GO x Juventude, às 18h30, no Antônio Accioly;
  5. América-MG x CRB, às 20h30, no Independência;
  6. Avaí x Novorizontino, às 20h30, na Ressacada;

Segunda-feira (04)

  • Vila Nova x Athletic, às 19hs, no OBA.

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