Tudo aberto na Série B: três pontos separam líder do 9º e rodada pode mudar tudo; entenda

- Em caso de empate do Vila Nova, apenas o Fortaleza tem chances de ultrapassar a equipe goiana.

- Cinco clubes podem ultrapassar o líder Vila Nova caso a equipe deixe de vencer o confronto contra o Athletic em casa;

- Diferença de três pontos que separa o líder Vila Nova, com 12 pontos, do 9° colocado, Operário, com nove;

A Série B do Brasileirão chega à 7ª rodada, que começa neste sábado (2), sob clima de disputa intensa e com a liderança ameaçada. Mesmo no início da competição, o equilíbrio já chama atenção na tabela de classificação.

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Apenas três pontos separam o líder Vila Nova, com 12, do nono colocado Operário, com nove. Cenário que escancara a competitividade da Segundona e mantém a briga pelo topo completamente aberta.

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Outro exemplo desse equilíbrio é o duelo entre Cuiabá e Criciúma. O time catarinense ocupa a terceira posição, com 10 pontos, apenas três à frente do adversário, que abre a zona de rebaixamento. Na prática, uma vitória do Cuiabá pode tirá-lo do Z-4 e aproximá-lo do G-4. Já o Criciúma pode assumir a liderança, desde que vença e conte com tropeços de Vila Nova e Fortaleza.

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Além do Criciúma, outros clubes também podem alcançar a ponta. Fortaleza, São Bernardo, Juventude e Ceará têm chances de ultrapassar o Vila Nova, caso o líder não vença o Athletic em casa.

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Se houver empate, apenas o Fortaleza pode assumir a liderança. Ainda assim, depende de uma vitória. Caso não vença, o Vila Nova permanece na ponta pelos critérios de desempate.

Vila Nova disputa a Série B do Brasileira (Foto: Divulgação)

Mudanças no regulamento

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou alterações importantes para a disputa desta edição da Série B. Pelo novo formato, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A de 2027. As outras duas vagas serão definidas em playoffs, com confrontos de ida e volta entre o 3º e o 6º colocados e entre o 4º e o 5º.

Outra mudança é não ter paralisação durante a Copa do Mundo de 2026. A decisão amplia o calendário e permite a realização das fases eliminatórias.

Jogos da 7ª rodada

Sábado (02)

Botafogo-SP x Náutico, às 16 horas, na Arena Nicnet;

Cuiabá x Criciúma, às 18h30, na Arena Pantanal;

Fortaleza x Goiás, às 20h30, no Castelão;

Domingo (03)

São Bernardo x Ponte Preta, às 16 horas, no Primeiro de Maio; Operário x Avaí, às 16hs, no Germano Krüger; Sport x Ceará, às 18 horas, na Ilha do Retiro; Atlético-GO x Juventude, às 18h30, no Antônio Accioly; América-MG x CRB, às 20h30, no Independência; Avaí x Novorizontino, às 20h30, na Ressacada;

Segunda-feira (04)

Vila Nova x Athletic, às 19hs, no OBA.

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