Tudo aberto na Série B: três pontos separam líder do 9º e rodada pode mudar tudo; entenda
Sétima rodada do campeonato tem início neste sábado (02) e pode ocorrer mudanças na parte de cima da tabela
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A Série B do Brasileirão chega à 7ª rodada, que começa neste sábado (2), sob clima de disputa intensa e com a liderança ameaçada. Mesmo no início da competição, o equilíbrio já chama atenção na tabela de classificação.
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Apenas três pontos separam o líder Vila Nova, com 12, do nono colocado Operário, com nove. Cenário que escancara a competitividade da Segundona e mantém a briga pelo topo completamente aberta.
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Outro exemplo desse equilíbrio é o duelo entre Cuiabá e Criciúma. O time catarinense ocupa a terceira posição, com 10 pontos, apenas três à frente do adversário, que abre a zona de rebaixamento. Na prática, uma vitória do Cuiabá pode tirá-lo do Z-4 e aproximá-lo do G-4. Já o Criciúma pode assumir a liderança, desde que vença e conte com tropeços de Vila Nova e Fortaleza.
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Além do Criciúma, outros clubes também podem alcançar a ponta. Fortaleza, São Bernardo, Juventude e Ceará têm chances de ultrapassar o Vila Nova, caso o líder não vença o Athletic em casa.
Se houver empate, apenas o Fortaleza pode assumir a liderança. Ainda assim, depende de uma vitória. Caso não vença, o Vila Nova permanece na ponta pelos critérios de desempate.
Mudanças no regulamento
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou alterações importantes para a disputa desta edição da Série B. Pelo novo formato, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A de 2027. As outras duas vagas serão definidas em playoffs, com confrontos de ida e volta entre o 3º e o 6º colocados e entre o 4º e o 5º.
Outra mudança é não ter paralisação durante a Copa do Mundo de 2026. A decisão amplia o calendário e permite a realização das fases eliminatórias.
Jogos da 7ª rodada
Sábado (02)
- Botafogo-SP x Náutico, às 16 horas, na Arena Nicnet;
- Cuiabá x Criciúma, às 18h30, na Arena Pantanal;
- Fortaleza x Goiás, às 20h30, no Castelão;
Domingo (03)
- São Bernardo x Ponte Preta, às 16 horas, no Primeiro de Maio;
- Operário x Avaí, às 16hs, no Germano Krüger;
- Sport x Ceará, às 18 horas, na Ilha do Retiro;
- Atlético-GO x Juventude, às 18h30, no Antônio Accioly;
- América-MG x CRB, às 20h30, no Independência;
- Avaí x Novorizontino, às 20h30, na Ressacada;
Segunda-feira (04)
- Vila Nova x Athletic, às 19hs, no OBA.
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