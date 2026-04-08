Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (08/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta quarta-feira (8), a agenda do futebol é marcada pelas quartas de final da Champions League, com os grandes confrontos Barcelona x Atlético de Madrid e PSG x Liverpool. O dia também conta com a estreia de times brasileiros nas competições sul-americanas: Flamengo e Palmeiras jogam pela Copa Libertadores, enquanto Santos, Grêmio e Atlético-MG entram em campo pela Copa Sul-Americana, além de jogos da Europa League, Campeonato Saudita, Turco, AFC Champions League e Concacaf Champions Cup.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 7 de abril de 2026):
AFC Champions League Two (Semifinal)
7h – Gamba Osaka x Bangkok United – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Saudita
12h55 – Al Fayha x Al Ahli – Canal GOAT
15h – Al Hilal x Al Kholood – Canal GOAT e Sportv
15h – Al Ittihad x Neom – Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br
Europa League (Quartas de Final)
13h45 – Braga x Real Betis – CazéTV
Campeonato Turco
14h – Goztepe x Galatasaray – ESPN 4 e Disney+
Champions League (Quartas de Final)
16h – Barcelona x Atlético de Madrid – TNT e HBO Max
16h – PSG x Liverpool – HBO Max
Copa Libertadores
19h – Mirassol x Lanús – Paramount+
19h – Coquimbo Unido x Nacional-URU – Paramount+
21h – Independiente Medellín x Estudiantes – Paramount+
21h30 – Cusco x Flamengo – Globo, ge tv (Globoplay) e Paramount+
21h30 – Junior Barranquilla x Palmeiras – Globo, ge tv (Globoplay), ESPN e Disney+
23h – Sporting Cristal x Cerro Porteño – ESPN 3 e Disney+
Copa Sul-Americana
19h – Deportivo Cuenca x Santos – ESPN e Disney+
19h – Deportivo Recoleta x San Lorenzo – ESPN 4 e Disney+
19h – Deportivo Riestra x Palestino – Paramount+
21h – Audax Italiano x Olimpia – Paramount+
21h30 – Montevideo City Torque x Grêmio – Paramount+
21h30 – Blooming x River Plate – Paramount+
23h – Academia Puerto Cabello x Atlético-MG – ESPN 4 e Disney+
Concacaf Champions Cup (Quartas de Final)
22h – Tigres-MEX x Seattle Sounders – Disney+
0h* – Toluca x LA Galaxy – Disney+
**Jogo na madrugada de quinta-feira (9)*
