Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ancelotti convoca Vanderson para a Seleção após corte de Wesley

Lateral do Monaco entra na vaga de Wesley, da Roma, desconvocado por lesão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 22:35
Favorite o Lance! no Google
Vanderson em treino da Seleção Brasileira
Vanderson em treino da Seleção Brasileira (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Carlo Ancelotti convocou Vanderson, do Monaco, para defender a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa. O lateral-direito foi chamado neste sábado (19) para substituir Wesley, da Roma, desconvocado por lesão. A CBF não detalhou o problema físico do jogador.

Wesley fazia parte da lista original de 26 jogadores anunciada por Ancelotti no dia 9 de setembro. Vanderson passa a integrar o grupo que inicia o novo ciclo da Seleção após a Copa do Mundo de 2026, com foco na Copa América de 2028 e no Mundial de 2030.

continua após a publicidade

➡️Ancelotti confirma que Neymar não deve mais jogar pela Seleção Brasileira

A apresentação dos convocados começa nesta segunda-feira (21), em Brisbane, na Austrália. A Seleção ficará concentrada no país para os dois primeiros compromissos desta Data Fifa e realizará os treinamentos no Clive Berghofer Centre, centro utilizado pelo Brisbane Broncos.

Wesley em ação em amistoso da Seleção Brasileira
Wesley em ação em amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Seleção Brasileira terá três amistosos na Data Fifa

O Brasil fará três partidas neste período internacional. A primeira será contra a Austrália no dia 25 de setembro, às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, as duas seleções voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane, também às 7h.

continua após a publicidade

Depois dos dois jogos em território australiano, a delegação seguirá para a Índia. A Seleção Brasileira enfrenta os donos da casa no dia 3 de outubro, às 11h (de Brasília), no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro confronto da história entre Brasil e Índia.

Os três amistosos marcam os primeiros compromissos da Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo de 2026. Na convocação original, Ancelotti destacou que a lista mistura jogadores que estiveram no Mundial com nomes mais jovens e atletas observados durante o início do novo ciclo.

continua após a publicidade

➡️Raio-x dos convocados da Seleção: saiba idade, números e mais

Vanderson, portanto, terá a oportunidade de se apresentar à comissão técnica já neste começo de preparação para as próximas grandes competições da Seleção Brasileira.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Fora de Campo

Ancelotti vira assunto após eliminação do Corinthians na Libertadores: 'Surtou'

Há 2 dias
Martinelli em ação pelo Fluminense

Fluminense

Martinelli chega à Seleção com versatilidade, rodagem e protagonismo no Fluminense

Há 3 dias
Martinelli em ação pelo Fluminense

Seleção Brasileira

Matheus Martinelli, do Fluminense, é convocado para a Seleção Brasileira

Há 3 dias
Brasil vence a França no futebol feminino dos Jogos de Paris

Futebol Feminino

Seleção feminina terá dois amistosos contra a Argentina antes da Copa do Mundo

Há 3 dias
Seleção brasileira comemora classificação

Futebol Feminino

Brasil enfrenta Estados Unidos no mata-mata da Copa do Mundo Sub-20; veja onde assistir

Há 5 dias
Camisa 10 do Santos confirmou que não irá representar mais a Amarelinha em mundiais (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Seleção Brasileira

Ancelotti confirma que Neymar não deve mais jogar pela Seleção Brasileira

Há 5 dias
Mais LANCE!
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação

E quando não tem jogo da Seleção? Conheça a rotina de Ancelotti

A Seleção Brasileira Sub-20, durante período de treinamento

Seleção Sub-20 é convocada para amistosos na Espanha; veja lista

Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram vitória sobre a Inglaterra na Copa do Mundo Feminina Sub-20

Brasil vence a Inglaterra e mantém 100% na Copa Feminina Sub-20

Mauro Júnior em ação pelo PSV Eindhoven

Conheça Mauro Júnior, destaque do PSV e novo nome da Seleção Brasileira

Jogadoras brasileiras comemoram vitória sobre o Canadá na primeira fase da Copa do Mundo Sub-20

Classificado, Brasil enfrenta Inglaterra por liderança na Copa Feminina Sub-20

Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação do novo ciclo e conversou com a imprensa

Raio-x dos convocados da Seleção: saiba idade, números e mais

Ancelotti em coletiva na Seleção

Ancelotti rebate críticas de Thiago Silva, do Fluminense: 'Não olho'

Gabriel Bontempo convocado por Carlo Ancelotti

Quem é Gabriel Bontempo, meia do Santos convocado por Ancelotti

Danilo, volante do Botafogo, foi convocado para os amistosos com a Seleção Brasileira

Torcida do Botafogo reage à convocação de Danilo: 'Ninguém explica'

Carlo Ancelotti em convocação para os amistosos contra a Austrália e Índia

Torcida do Corinthians questiona convocação de Ancelotti: 'Merecia mais'

Zagueiro Jair, do Nottingham Forest, comemora convocação inédita para a Seleção Brasileira

Surpresa de Ancelotti, Jair desabafa após convocação inédita para a Seleção

Neymar sorrindo com a camisa e faixa de capitão do Santos

Neymar vira assunto após convocação da Seleção Brasileira: 'Inacreditável'

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação

Análise – Convocação mostra qual será principal desafio de Ancelotti na Seleção