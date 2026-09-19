Carlo Ancelotti convocou Vanderson, do Monaco, para defender a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa. O lateral-direito foi chamado neste sábado (19) para substituir Wesley, da Roma, desconvocado por lesão. A CBF não detalhou o problema físico do jogador.

Wesley fazia parte da lista original de 26 jogadores anunciada por Ancelotti no dia 9 de setembro. Vanderson passa a integrar o grupo que inicia o novo ciclo da Seleção após a Copa do Mundo de 2026, com foco na Copa América de 2028 e no Mundial de 2030.

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A apresentação dos convocados começa nesta segunda-feira (21), em Brisbane, na Austrália. A Seleção ficará concentrada no país para os dois primeiros compromissos desta Data Fifa e realizará os treinamentos no Clive Berghofer Centre, centro utilizado pelo Brisbane Broncos.

Wesley em ação em amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Seleção Brasileira terá três amistosos na Data Fifa

O Brasil fará três partidas neste período internacional. A primeira será contra a Austrália no dia 25 de setembro, às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, as duas seleções voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane, também às 7h.

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Depois dos dois jogos em território australiano, a delegação seguirá para a Índia. A Seleção Brasileira enfrenta os donos da casa no dia 3 de outubro, às 11h (de Brasília), no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro confronto da história entre Brasil e Índia.

Os três amistosos marcam os primeiros compromissos da Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo de 2026. Na convocação original, Ancelotti destacou que a lista mistura jogadores que estiveram no Mundial com nomes mais jovens e atletas observados durante o início do novo ciclo.

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Vanderson, portanto, terá a oportunidade de se apresentar à comissão técnica já neste começo de preparação para as próximas grandes competições da Seleção Brasileira.