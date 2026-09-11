A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (11), a convocação de 26 atletas para a Seleção Brasileira Sub-20. O técnico Paulo Victor definiu a lista de jogadores que participarão de três amistosos na Espanha durante a próxima Data Fifa. Os jogos visam a preparação da equipe para o Campeonato Sul-Americano da categoria, previsto para janeiro de 2027.

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A delegação brasileira ficará concentrada na Pinatar Arena, em São Pedro del Pinatar, região de Múrcia. O complexo servirá como base de treinamentos e palco das três partidas. O primeiro confronto será contra a Dinamarca, no dia 28 de setembro. Em seguida, o Brasil enfrentará os Estados Unidos, no dia 1º de outubro, e encerrará a sequência de amistosos contra o México, no dia 4 de outubro.

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Preparação e Avaliação

O técnico Paulo Victor ressaltou a importância destes amistosos para o planejamento a longo prazo da Seleção Sub-20. Segundo o treinador, enfrentar adversários com diferentes estilos de jogo é fundamental para elevar o nível de exigência e ampliar as observações da comissão técnica.

— A projeção é muito boa para esse quarto período de preparação. Temos conseguido atingir o objetivo de enfrentar grandes seleções. Agora, vamos enfrentar escolas diferentes do nosso futebol, o que também é muito importante. Isso aumenta o nível e o nosso parâmetro de observação para que possamos seguir tomando boas decisões, visando ao nosso objetivo inicial, que é o Campeonato Sul-Americano, em janeiro - explicou.

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A atual comissão técnica, sob o comando de Paulo Victor, vem utilizando as Datas Fifa para testar o elenco. Em compromissos anteriores neste ano, a equipe obteve resultados positivos contra Paraguai, Chile e Bolívia.

Paulo Victor, técnico da Seleção Brasileira Sub-20 (Foto: Divulgação/CBF)

Veja a lista completa

Goleiros

João Pedro (Santos)

Kauan Lima (Palmeiras)

Léo Nannetti (Flamengo)

Defensores

Bruno André (Vasco da Gama)

Igor Felisberto (São Paulo)

João Ananias (Santos)

João Souza (Flamengo)

Kauã Pascini (Atlético-MG)

Kauã Prates (Borussia Dortmund-ALE)

Pedro Gabriel (Grêmio)

Ryan (Red Bull Bragantino)

Vitor Fernandes (Atlético-MG)

Meio-campistas

Djhordney (São Paulo)

Gabriel Carvalho (Shakhtar Donetsk-UCR)

Huguinho (Botafogo)

Isaque (Shakhtar Donetsk-UCR)

Lucas Rodrigues (Goiás)

Ramon Rique (Vasco da Gama)

Zé Lucas (Cruzeiro)

Atacantes

Bruninho (Shakhtar Donetsk-UCR)

Erick Belé (Palmeiras)

Heittor (Palmeiras)

Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk-UCR)

Ruan Pablo (Bahia)

Tete (São Paulo)

Yuri Leles (Liefering-AUT)

Calendário de Jogos

28/09 (13h): Brasil x Dinamarca (Pinatar Arena, ESP)

01/10 (13h): Brasil x Estados Unidos (Pinatar Arena, ESP)

04/10 (6h): Brasil x México (Pinatar Arena, ESP)

*horários de Brasília

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