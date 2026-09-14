Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasil enfrenta Estados Unidos no mata-mata da Copa do Mundo Sub-20; veja onde assistir

Brasil mantém 100% de aproveitamento e encara os Estados Unidos por uma vaga nas quartas de final

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 15:50
Favorite o Lance! no Google
Seleção brasileira comemora classificação
Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram gol e classificação (Foto: Luciana Vermell/CBF)

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 já sabe quem terá pela frente nas oitavas de final da Copa do Mundo da categoria. O Brasil enfrenta os Estados Unidos na quarta-feira (16), às 10h (de Brasília), na Arena Katowice, na Polônia. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV e CBF TV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A equipe comandada por Camilla Orlando chega ao mata-mata com uma campanha perfeita. Líder do Grupo B, a Seleção venceu os três jogos disputados na primeira fase e terminou com 100% de aproveitamento.

continua após a publicidade

➡️Tainá Santos exalta 'Brasil perfeito' e projeta oitavas

Na estreia, o Brasil derrotou a Tanzânia por 4 a 1. Depois, superou o Canadá por 3 a 0 e encerrou a fase de grupos com uma vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra. Ao todo, foram nove gols marcados e apenas dois sofridos.

Estados Unidos chegam após goleada

Os Estados Unidos avançaram às oitavas como uma das equipes classificadas do Grupo D. A campanha, porém, foi marcada por resultados distintos.

continua após a publicidade

As norte-americanas estrearam com uma goleada por 9 a 0 sobre a Nova Zelândia. Na segunda rodada, empataram em 2 a 2 com o Japão e, na última partida da fase de grupos, foram derrotadas pela Itália por 2 a 1.

Com quatro pontos, os Estados Unidos avançaram para o mata-mata e agora terão o Brasil pela frente.

Brasil busca vaga nas quartas

O confronto marca o início da fase eliminatória para a Seleção Brasileira. Depois de uma primeira fase com três vitórias, a equipe terá pela frente um adversário tradicional no futebol feminino.

continua após a publicidade

A partida será disputada na quarta-feira (16), às 10h (de Brasília), na Arena Katowice. Quem avançar garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20.

Onde assistir Brasil x Estados Unidos

Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 10h (horário de Brasília), na Arena Katowice, na Polônia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV e CBF TV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
A Seleção Brasileira que disputa a Copa do Mundo Feminina SUb-20

Futebol Feminino

Agora é mata-mata! Copa do Mundo Feminina Sub-20 entra nas oitavas de final

Há 3 horas
Tainá Santos com a camisa da Seleção em ação na Copa do Mundo Sub-20

Futebol Feminino

Tainá Santos mira avanço do Brasil após campanha perfeita na Copa do Mundo Sub-20

Há 3 horas
Flamengo e São Paulo se enfrentando pela partida de ida da semifinal do Brasileirão Feminino.

São Paulo

São Paulo vence o Flamengo de virada e abre vantagem na semifinal do Brasileirão Feminino

Há 1 dia
Painel "Do futebol de base à elite"

Flamengo

Flamengo traça meta ambiciosa para formação no futebol feminino

Há 2 dias
Arte de onde assistir

Onde Assistir

Flamengo x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão Feminino

Há 2 dias
Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram vitória sobre a Inglaterra na Copa do Mundo Feminina Sub-20

Futebol Feminino

Brasil vence a Inglaterra e mantém 100% na Copa Feminina Sub-20

Há 3 dias
Mais LANCE!
Jogadoras brasileiras comemoram vitória sobre o Canadá na primeira fase da Copa do Mundo Sub-20

Classificado, Brasil enfrenta Inglaterra por liderança na Copa Feminina Sub-20

Dirigente da CBF na Confut

CBF prepara terreno para o Mundial de Clubes e aposta na Copa do Mundo feminina

Thaís Ferreira, jogadora do Corinthians, comemorando seu gol durante a vitória contra o Cruzeiro, por 3 a 1

Corinthians alcança semi do Brasileirão Feminino em meio a atrasos salariais

Lorena, goleira do Brasil destaque na Seleção. Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Bola de Ouro 2026: Lorena concorre a melhor jogadora

Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram vitória sobre a Tanzânia na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Brasil x Canadá: o que está em jogo na Copa Feminina Sub-20

Ajoelhada na areia, Thâmela ergue o punho direito e vibra ao marcar ponto no Sul-Americano de vôlei de praia

Esporte feminino lidera o Brasil rumo às Olimpíadas de Los Angeles 2028

Núbia, à esquerda, e Fabi Simões, à direita, comemoram gol

Flamengo e São Paulo se juntam ao Bahia nas semifinais do Brasileirão Feminino

A zagueira Thay é celebrada pelas companheiras após marcar o primeiro gol do Brasil na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Brasil x Tanzânia: os gols históricos na Copa Feminina Sub-20

A atacante Evelin anotou dois gols na vitória do Brasil sobre a Tanzânia, na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Brasil goleia Tanzânia na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Bolas do sorteio da Libertadores

Libertadores Feminina 2026: sorteio da fase de grupos tem data definida

Anne Gomes Fernanda e Cherly posam para Copa do Mundo Sub-20

Copa do Mundo Feminina Sub-20 terá arbitragem brasileira

Seleção feminina de futebol sub-20 posa para a foto

A taça que falta: Brasil começa busca pelo título na Copa do Mundo Feminina Sub-20

Palmeiras e Bahia se enfrentaram pelo jogo de volta das quartas do Campeonato Brasileiro Feminino

Bahia vence o Palmeiras nos pênaltis e avança às semifinais do Brasileirão Feminino