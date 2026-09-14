A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 já sabe quem terá pela frente nas oitavas de final da Copa do Mundo da categoria. O Brasil enfrenta os Estados Unidos na quarta-feira (16), às 10h (de Brasília), na Arena Katowice, na Polônia. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV e CBF TV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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A equipe comandada por Camilla Orlando chega ao mata-mata com uma campanha perfeita. Líder do Grupo B, a Seleção venceu os três jogos disputados na primeira fase e terminou com 100% de aproveitamento.

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➡️Tainá Santos exalta 'Brasil perfeito' e projeta oitavas

Na estreia, o Brasil derrotou a Tanzânia por 4 a 1. Depois, superou o Canadá por 3 a 0 e encerrou a fase de grupos com uma vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra. Ao todo, foram nove gols marcados e apenas dois sofridos.

Estados Unidos chegam após goleada

Os Estados Unidos avançaram às oitavas como uma das equipes classificadas do Grupo D. A campanha, porém, foi marcada por resultados distintos.

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As norte-americanas estrearam com uma goleada por 9 a 0 sobre a Nova Zelândia. Na segunda rodada, empataram em 2 a 2 com o Japão e, na última partida da fase de grupos, foram derrotadas pela Itália por 2 a 1.

Com quatro pontos, os Estados Unidos avançaram para o mata-mata e agora terão o Brasil pela frente.

Brasil busca vaga nas quartas

O confronto marca o início da fase eliminatória para a Seleção Brasileira. Depois de uma primeira fase com três vitórias, a equipe terá pela frente um adversário tradicional no futebol feminino.

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A partida será disputada na quarta-feira (16), às 10h (de Brasília), na Arena Katowice. Quem avançar garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20.

Onde assistir Brasil x Estados Unidos

Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 10h (horário de Brasília), na Arena Katowice, na Polônia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV e CBF TV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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