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Brasil vence a Inglaterra e mantém 100% na Copa Feminina Sub-20

Seleção garantiu a liderança e aguarda definição do adversário das oitavas

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
11/09/2026 12:33
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Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram vitória sobre a Inglaterra na Copa do Mundo Feminina Sub-20
Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram vitória sobre a Inglaterra na Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Foto: Luciana Vermell/ CBF)

O Brasil segue com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo Feminina Sub-20. Nesta sexta-feira (11), a Seleção venceu a Inglaterra de virada por 2 a 1, no Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia, e confirmou a liderança do Grupo B. O gol da Inglaterra foi marcado por Lily Dent, enquanto Clarinha e Gisele anotaram os gols da vitória brasileira.

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Com o resultado, o Brasil garante que enfrentará um terceiro colocado nas oitavas de final e escapa de um confronto antecipado com a Espanha. A Seleção volta a campo na quarta-feira (16), com adversário ainda a definir.

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Clarinha comemora o gol de pênalti contra a Inglaterra, na terceira rodada da Copa Feminina Sub-20
Clarinha comemora o gol de pênalti contra a Inglaterra, na terceira rodada da Copa Feminina Sub-20 (Foto: Luciana Vermell/ CBF)

Como foi o jogo

Já classificado e precisando apenas do empate para sacramentar a liderança, a técnica Camilla Orlando iniciou o jogo com uma formação diferente, com apenas cinco titulares do jogo contra o Canadá. A Inglaterra aproveitou a oportunidade e dominou as ações no primeiro tempo, saindo na frente aos 31 minutos, com Lily Dent, que finalizou bem após cruzamento de Maltby pela esquerda. Enquanto isso, as tentativas do Brasil paravam nas boas defesas da goleira Katie Cox.

No segundo tempo, com as entradas de Vitorinha, Kaylane e Evelin, o Brasil passou a ser mais ofensivo em campo e mudou o cenário do jogo. A primeira boa chance de empate veio logo aos 12 minutos, após belíssima finalização de Evelin, de cavadinha, mas a bola passou à direita do gol de Katie Cox.

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O gol veio apenas aos 31 minutos, quando a arbitragem marcou pênalti de Hylton sobre Brendha, após revisão do VAR. Clarinha foi para a cobrança e deixou o placar na igualdade. O gol da vitória veio nos acréscimos, aos 50 minutos, com Gisele, que bateu firme e cruzado após driblar a marcação.

✅ FICHA TÉCNICA
Inglaterra 🆚 Brasil
Copa do Mundo Feminina Sub-20 2026 – 3ª rodada

⚽Gols: Lily Dent (31' 1T), Clarinha (31' 2T) e Gisele (50' 2T)
📆Data e horário: sexta-feira,11 de setembro de 2026, às 10h (de Brasília).
📍 Local: Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia.
👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.
🕴️ Árbitra: Alyssa Pennington (EUA)
🚩 Assistentes: Meghan Mullen (EUA) e Jassett Kerr-Wilson (JAM).
📺 VAR: Sivakorn Pu-udom (TAI)

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