Conheça Mauro Júnior, destaque do PSV e novo nome da Seleção Brasileira
Jogador do PSV é uma das novidades do Brasil para os amistosos contra Austrália
A primeira convocação de Mauro Júnior para a Seleção Brasileira principal coroa uma trajetória construída quase inteiramente no futebol europeu. Aos 27 anos, o jogador do PSV é uma das novidades do Brasil para os amistosos contra Austrália e Índia e chega à equipe nacional depois de nove temporadas no clube holandês, onde se tornou o brasileiro com mais partidas na história.
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Natural de Assis, no interior de São Paulo, Mauro Júnior começou a jogar futebol ainda criança. Aos sete anos, passou a treinar na escola Moleque Travesso, onde chamou atenção pelo talento. O desempenho também o levou a ser monitorado pelo São Paulo, mas foi no Desportivo Brasil que sua carreira ganhou projeção.
Em 2013, uma atuação de destaque contra o clube de Porto Feliz abriu as portas para Mauro Júnior na equipe paulista. O meia rapidamente passou a atuar em categorias acima de sua idade e conquistou o prêmio de melhor jogador da Copa Nike. Aos 15 anos, também marcou um gol na Copa São Paulo de Futebol Júnior, diante do Paysandu.
Da base brasileira ao futebol holandês
O desempenho nas categorias de formação rendeu convocações para as seleções brasileiras de base. Mauro Júnior chegou a dividir espaço com jogadores como Vinícius Júnior e Rodrygo, além de outros atletas que posteriormente ganharam destaque no futebol profissional.
O brasileiro também fez parte do ciclo da seleção olímpica, mas lesões na reta final da preparação impediram que tivesse sequência na equipe que disputou os Jogos de Tóquio.
A ida para a Holanda aconteceu ainda antes disso. Aos 14 anos, Mauro Júnior chamou a atenção do empresário holandês Richard Mettes, que o levou para um período de testes no PSV. O clube passou a acompanhar o jogador e, em 2017, quando completou 18 anos, acertou sua contratação.
Depois de disputar algumas partidas pelo Desportivo Brasil na Série A3 do Campeonato Paulista, Mauro Júnior assinou seu primeiro contrato profissional e se mudou para Eindhoven.
A estreia no PSV teve um significado especial. Com apenas 26 minutos em campo, o brasileiro marcou seu primeiro gol e se tornou o segundo jogador do país a balançar as redes em sua estreia pelo clube, repetindo um feito que havia sido alcançado por Ronaldo em 1994.
Nas duas primeiras temporadas, ele alternou entre a equipe principal e o time B. Ao todo, foram 55 partidas, nove gols e 13 assistências, além do título da Eredivisie de 2017/18.
Mauro Júnior é meia de origem
Em 2019/20, Mauro Júnior foi emprestado ao Heracles Almelo para ganhar experiência. Foram seis gols e sete assistências em 29 jogos pelo clube.
O retorno ao PSV marcou uma nova etapa em sua trajetória. Embora tenha começado a carreira como meio-campista, o brasileiro passou a atuar também como lateral, característica que ampliou suas possibilidades dentro da equipe.
O clube destaca entre suas principais características a velocidade, a habilidade, o passe e a capacidade de tomar decisões. A versatilidade fez com que Mauro Júnior se consolidasse no elenco ao longo das temporadas.
Atualmente em sua nona temporada pelo PSV, o jogador soma 206 partidas, dez gols e 32 assistências. O número de jogos o transformou no brasileiro que mais vezes vestiu a camisa do clube de Eindhoven.
Nesse período, Mauro Júnior também acumulou nove títulos profissionais: quatro Campeonatos Holandeses, duas Copas da Holanda e três Supercopas. A convocação para a Seleção Brasileira chega depois de uma trajetória iniciada no interior paulista e construída durante quase uma década no futebol holandês.
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