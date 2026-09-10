A primeira convocação de Mauro Júnior para a Seleção Brasileira principal coroa uma trajetória construída quase inteiramente no futebol europeu. Aos 27 anos, o jogador do PSV é uma das novidades do Brasil para os amistosos contra Austrália e Índia e chega à equipe nacional depois de nove temporadas no clube holandês, onde se tornou o brasileiro com mais partidas na história.

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Natural de Assis, no interior de São Paulo, Mauro Júnior começou a jogar futebol ainda criança. Aos sete anos, passou a treinar na escola Moleque Travesso, onde chamou atenção pelo talento. O desempenho também o levou a ser monitorado pelo São Paulo, mas foi no Desportivo Brasil que sua carreira ganhou projeção.

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Em 2013, uma atuação de destaque contra o clube de Porto Feliz abriu as portas para Mauro Júnior na equipe paulista. O meia rapidamente passou a atuar em categorias acima de sua idade e conquistou o prêmio de melhor jogador da Copa Nike. Aos 15 anos, também marcou um gol na Copa São Paulo de Futebol Júnior, diante do Paysandu.

Da base brasileira ao futebol holandês

O desempenho nas categorias de formação rendeu convocações para as seleções brasileiras de base. Mauro Júnior chegou a dividir espaço com jogadores como Vinícius Júnior e Rodrygo, além de outros atletas que posteriormente ganharam destaque no futebol profissional.

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O brasileiro também fez parte do ciclo da seleção olímpica, mas lesões na reta final da preparação impediram que tivesse sequência na equipe que disputou os Jogos de Tóquio.

A ida para a Holanda aconteceu ainda antes disso. Aos 14 anos, Mauro Júnior chamou a atenção do empresário holandês Richard Mettes, que o levou para um período de testes no PSV. O clube passou a acompanhar o jogador e, em 2017, quando completou 18 anos, acertou sua contratação.

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Depois de disputar algumas partidas pelo Desportivo Brasil na Série A3 do Campeonato Paulista, Mauro Júnior assinou seu primeiro contrato profissional e se mudou para Eindhoven.

A estreia no PSV teve um significado especial. Com apenas 26 minutos em campo, o brasileiro marcou seu primeiro gol e se tornou o segundo jogador do país a balançar as redes em sua estreia pelo clube, repetindo um feito que havia sido alcançado por Ronaldo em 1994.

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Nas duas primeiras temporadas, ele alternou entre a equipe principal e o time B. Ao todo, foram 55 partidas, nove gols e 13 assistências, além do título da Eredivisie de 2017/18.

Mauro Júnior é meia de origem

Em 2019/20, Mauro Júnior foi emprestado ao Heracles Almelo para ganhar experiência. Foram seis gols e sete assistências em 29 jogos pelo clube.

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O retorno ao PSV marcou uma nova etapa em sua trajetória. Embora tenha começado a carreira como meio-campista, o brasileiro passou a atuar também como lateral, característica que ampliou suas possibilidades dentro da equipe.

O clube destaca entre suas principais características a velocidade, a habilidade, o passe e a capacidade de tomar decisões. A versatilidade fez com que Mauro Júnior se consolidasse no elenco ao longo das temporadas.

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Atualmente em sua nona temporada pelo PSV, o jogador soma 206 partidas, dez gols e 32 assistências. O número de jogos o transformou no brasileiro que mais vezes vestiu a camisa do clube de Eindhoven.

Mauro Júnior em ação pelo PSV Eindhoven (Foto: Reprodução/Divulgação)

Nesse período, Mauro Júnior também acumulou nove títulos profissionais: quatro Campeonatos Holandeses, duas Copas da Holanda e três Supercopas. A convocação para a Seleção Brasileira chega depois de uma trajetória iniciada no interior paulista e construída durante quase uma década no futebol holandês.

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