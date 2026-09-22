Ainda incompleta, Seleção faz primeiro treino com bola

Ainda sem ter jogadores suficientes para formar um time inteiro, a Seleção Brasileira fez o primeiro treino com bola em Brisbane, na Austrália, nesta terça-feira (22). O time de Carlo Ancelotti iniciou a preparação para o primeiro de dois amistosos com os donos da casa, marcado para sexta-feira (25), às 7h (de Brasília).

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Ao todo, apenas 11 jogadores conseguiram se apresentar a tempo de participar dessa primeira atividade no CT: o goleiro Pedro Morisco, os zagueiros Gabriel Magalhães, Jair e Vitor Reis, o lateral Douglas Santos, os volantes Bruno Guimarães e Danilo, o meia Gabriel Bontempo, e os atacantes Estêvão, Raphinha e Rayan.

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Gabriel Magalhães foi poupado e fez atividade na academia, enquanto Pedro Morisco e o jovem Gabriel Menegon, chamado pela Seleção para ajudar nos treinamentos, ficaram sob o comando de Taffarel.

A comissão técnica espera ter o grupo praticamente completo até o fim desta terça-feira. Pela programação, Otávio, Arthur Dias e Vanderson serão os únicos a chegar na quarta, quando enfim Carlo Ancelotti terá todos os jogadores à disposição.

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Assim, existe a possibilidade de o treinador comandar até dois treinos com todo o grupo antes do amistoso de sexta-feira. Há bastante expectativa quanto ao time que irá alinhar diante da Austrália, já que este será o primeiro jogo do Brasil após a participação na Copa do Mundo.

Na terça-feira (29), a Seleção fará um segundo amistoso com os australianos, e quatro dias mais tarde encerra esta data Fifa com um jogo com a Índia, em Calcutá.

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Raphinha, Douglas Santos, Bontempo e Danilo participaram da atividade desta terça (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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