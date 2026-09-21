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Quantos jogadores da Seleção Brasileira jogam no Brasileirão?

Corinthians lidera número de convocados entre clubes brasileiros

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 13:08
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Breno Bidon beija escudo do Corinthians
Breno Bidon beija escudo do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O técnico Carlo Ancelotti fez a primeira convocação da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030 com 10 jogadores que atuam no futebol brasileiro atualmente. Dentre os nomes, seis deles foram convocados pela primeira vez. Além deles, Pedro, Danilo, Samuel Lino e Hugo Souza já vestiram a Amerelinha.

➡️ Seleção começa preparação para amistosos com apenas 4 dos 26 convocados

As novidades foram os goleiros Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro); os defensores Arthur Dias (Athletico-PR) e Matheuzinho (Corinthians); os meias Breno Bidon (Corinthians) e Gabriel Bontempo (Santos).

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Os atletas chamados por Ancelotti representarão o Brasil em três amistosos. Primeiro, a Seleção medirá forças com a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, enfrentará a seleção indiana em Calcutá.

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Jogadores do Brasileirão convocados para a Seleção Brasileira

    1.
  1. Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);
    2. 2.
  2. Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR) e Matheuzinho (Corinthians);
    3. 3.
  3. Meio-campistas: Breno Bidon (Corinthians), Danilo (Botafogo) e Gabriel Bontempo (Santos);
    4. 4.
  4. Atacantes: Pedro (Flamengo) e Samuel Lino (Flamengo).

Clubes brasileiros com mais jogadores convocados

  • Corinthians (3 jogadores)
  • Flamengo (2 jogadores)
  • Santos (1 jogador)
  • Cruzeiro (1 jogador)
  • Coritiba (1 jogador)
  • Athletico-PR (1 jogador)
  • Botafogo (1 jogador)

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