Quantos jogadores da Seleção Brasileira jogam no Brasileirão?

O técnico Carlo Ancelotti fez a primeira convocação da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030 com 10 jogadores que atuam no futebol brasileiro atualmente. Dentre os nomes, seis deles foram convocados pela primeira vez. Além deles, Pedro, Danilo, Samuel Lino e Hugo Souza já vestiram a Amerelinha.

➡️ Seleção começa preparação para amistosos com apenas 4 dos 26 convocados

As novidades foram os goleiros Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro); os defensores Arthur Dias (Athletico-PR) e Matheuzinho (Corinthians); os meias Breno Bidon (Corinthians) e Gabriel Bontempo (Santos).

continua após a publicidade

Os atletas chamados por Ancelotti representarão o Brasil em três amistosos. Primeiro, a Seleção medirá forças com a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, enfrentará a seleção indiana em Calcutá.

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogadores do Brasileirão convocados para a Seleção Brasileira

1 . Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro); 2 . Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR) e Matheuzinho (Corinthians); 3 . Meio-campistas: Breno Bidon (Corinthians), Danilo (Botafogo) e Gabriel Bontempo (Santos); 4 . Atacantes: Pedro (Flamengo) e Samuel Lino (Flamengo).

Clubes brasileiros com mais jogadores convocados

Corinthians (3 jogadores)

Flamengo (2 jogadores)

Santos (1 jogador)

Cruzeiro (1 jogador)

Coritiba (1 jogador)

Athletico-PR (1 jogador)

Botafogo (1 jogador)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.