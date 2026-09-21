Quantos jogadores da Seleção Brasileira jogam no Brasileirão?
Corinthians lidera número de convocados entre clubes brasileiros
O técnico Carlo Ancelotti fez a primeira convocação da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030 com 10 jogadores que atuam no futebol brasileiro atualmente. Dentre os nomes, seis deles foram convocados pela primeira vez. Além deles, Pedro, Danilo, Samuel Lino e Hugo Souza já vestiram a Amerelinha.
➡️ Seleção começa preparação para amistosos com apenas 4 dos 26 convocados
As novidades foram os goleiros Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro); os defensores Arthur Dias (Athletico-PR) e Matheuzinho (Corinthians); os meias Breno Bidon (Corinthians) e Gabriel Bontempo (Santos).
Os atletas chamados por Ancelotti representarão o Brasil em três amistosos. Primeiro, a Seleção medirá forças com a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, enfrentará a seleção indiana em Calcutá.
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Jogadores do Brasileirão convocados para a Seleção Brasileira
- Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);
- Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR) e Matheuzinho (Corinthians);
- Meio-campistas: Breno Bidon (Corinthians), Danilo (Botafogo) e Gabriel Bontempo (Santos);
- Atacantes: Pedro (Flamengo) e Samuel Lino (Flamengo).
Clubes brasileiros com mais jogadores convocados
- Corinthians (3 jogadores)
- Flamengo (2 jogadores)
- Santos (1 jogador)
- Cruzeiro (1 jogador)
- Coritiba (1 jogador)
- Athletico-PR (1 jogador)
- Botafogo (1 jogador)
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