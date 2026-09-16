Aos 24 anos e com mais de 300 partidas pelo Fluminense, Martinelli chega à primeira convocação para a Seleção Brasileira como um jogador já consolidado no clube, mas ainda com margem para atravessar todo o próximo ciclo de Copa do Mundo e chegar bem no maior torneio do futebol. A experiência, somada à capacidade de atuar como primeiro ou segundo volante e à qualidade com a bola, ajuda a explicar o espaço conquistado no radar de Carlo Ancelotti.

Chamado nesta quarta-feira (16) para substituir João Pedro, do Chelsea, lesionado, Martinelli vinha sendo acompanhado pela comissão técnica da Seleção ao longo do segundo semestre. A oportunidade nos amistosos contra Austrália e Índia permitirá uma avaliação mais próxima de um jogador que reúne características diferentes dentro do meio-campo.

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Versatilidade e qualidade na saída de bola

Martinelli pode atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante. No Fluminense, já foi utilizado mais próximo dos zagueiros, como responsável por iniciar a construção, e também alguns metros à frente, com maior liberdade para participar da circulação e chegar ao campo ofensivo.

O tratamento com a bola é uma das principais características do camisa 8. No Campeonato Brasileiro de 2026, pelo Fluminense, Martinelli apresenta 91,7% de aproveitamento nos passes e média de 64,2 passes certos a cada 90 minutos, segunda maior marca do Tricolor no fundamento, atrás apenas de Ganso.

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Martinelli costuma se aproximar dos zagueiros para oferecer linha de passe, consegue receber sob pressão e é importante para fazer a bola atravessar a primeira marcação adversária. Quando atua ao lado de um volante mais físico, como Hércules, também pode ganhar metros e participar mais da organização ofensiva.

Martinelli na vitória do Fluminense sobre o Vasco, pelo Brasileiro (Foto: Marina Garcia/Fluminense/Divulgação)

A versatilidade permite ainda que Ancelotti o observe em funções diferentes. Martinelli não depende exclusivamente de uma posição fixa para funcionar e acumulou experiência no Fluminense, tanto protegendo a frente da área quanto dividindo a organização do meio com jogadores de características distintas. O dado chama ainda mais atenção quando se leva em conta que o meio-campista tem apenas 24 anos.

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Martinelli é jovem, mas tem experiência de sobra no Fluminense

A idade também joga a favor. O meia completa 25 anos em outubro e chegará à Copa do Mundo de 2030 com 28, faixa em que muitos jogadores atingem o auge físico e técnico da carreira.

Ao mesmo tempo, a experiência em nível de clube já é extensa. Martinelli soma 333 partidas pelo Fluminense, é o Moleque de Xerém com mais jogos pelo time profissional e tem 18 gols pelo clube.

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Martinelli foi titular e peça importante no Fluminense campeão da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024, além de ter participado dos títulos cariocas de 2022 e 2023. O vínculo com o clube foi renovado neste ano até dezembro de 2030.

Em 2026, são 37 partidas, um gol e quatro assistências somando Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Carioca.

Martinelli chega à Seleção respaldado pela regularidade no Fluminense, pela bagagem em jogos decisivos e por características que permitem a Ancelotti testá-lo em diferentes funções no meio-campo durante o início do ciclo para 2030.

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