Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Matheus Martinelli, do Fluminense, é convocado para a Seleção Brasileira

Volante recebe primeira oportunidade com Carlo Ancelotti e disputará amistosos contra Austrália e Índia

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 13:36
Favorite o Lance! no Google
Martinelli em ação pelo Fluminense
Martinelli em ação pelo Fluminense (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Matheus Martinelli, do Fluminense, foi convocado nesta quarta-feira (16) para a Seleção Brasileira. O volante foi chamado por Carlo Ancelotti para substituir João Pedro, do Chelsea, cortado por lesão.

A convocação é a primeira de Martinelli para a equipe principal do Brasil. O jogador de 24 anos já vinha sendo observado pela comissão técnica e esteve na pré-lista antes da convocação anunciada na última semana, mas inicialmente ficou fora dos escolhidos.

continua após a publicidade

➡️Técnico do Platense, Palermo se encanta com atacante do Fluminense: 'Baita jogador'

Martinelli se apresenta para os três primeiros amistosos da Seleção após a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente, e depois encara a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.

➡️Fluminense garante quantia milionária por classificação sobre o Platense; veja total arrecadado

Martinelli vive temporada de destaque no Fluminense

Martinelli chega à Seleção como uma das principais peças do Fluminense. O volante soma 37 partidas, um gol e quatro assistências em 2026. Titular absoluto, o jogador tem papel importante principalmente na saída de bola e na organização do meio-campo. A capacidade de atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante também aumentou a importância de Martinelli no elenco tricolor. No Campeonato Brasileiro, são 19 partidas e duas assistências nesta temporada.

continua após a publicidade

Revelado em Xerém, Martinelli já ultrapassou a marca de 300 jogos pelo Fluminense e é o jogador formado na base com mais partidas pela equipe profissional. Em fevereiro, renovou o contrato até dezembro de 2030.

A convocação acontece uma semana depois de Martinelli falar publicamente sobre o desejo de defender a Seleção. Na ocasião, o volante afirmou que estava trabalhando para realizar o sonho, mas tratava a possibilidade com tranquilidade.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Martinelli domina a bola na vitória do Fluminense sobre o Vasco
Martinelli domina a bola na vitória do Fluminense sobre o Vasco (Foto: Marina Garcia/Fluminense)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasil vence a França no futebol feminino dos Jogos de Paris

Futebol Feminino

Seleção feminina terá dois amistosos contra a Argentina antes da Copa do Mundo

Há 4 horas
Seleção brasileira comemora classificação

Futebol Feminino

Brasil enfrenta Estados Unidos no mata-mata da Copa do Mundo Sub-20; veja onde assistir

Há 1 dia
Camisa 10 do Santos confirmou que não irá representar mais a Amarelinha em mundiais (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Seleção Brasileira

Ancelotti confirma que Neymar não deve mais jogar pela Seleção Brasileira

Há 2 dias
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação

Seleção Brasileira

E quando não tem jogo da Seleção? Conheça a rotina de Ancelotti

Há 2 dias
A Seleção Brasileira Sub-20, durante período de treinamento

Seleção Brasileira

Seleção Sub-20 é convocada para amistosos na Espanha; veja lista

Há 4 dias
Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram vitória sobre a Inglaterra na Copa do Mundo Feminina Sub-20

Futebol Feminino

Brasil vence a Inglaterra e mantém 100% na Copa Feminina Sub-20

Há 5 dias
Mais LANCE!
Mauro Júnior em ação pelo PSV Eindhoven

Conheça Mauro Júnior, destaque do PSV e novo nome da Seleção Brasileira

Jogadoras brasileiras comemoram vitória sobre o Canadá na primeira fase da Copa do Mundo Sub-20

Classificado, Brasil enfrenta Inglaterra por liderança na Copa Feminina Sub-20

Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação do novo ciclo e conversou com a imprensa

Raio-x dos convocados da Seleção: saiba idade, números e mais

Ancelotti em coletiva na Seleção

Ancelotti rebate críticas de Thiago Silva, do Fluminense: 'Não olho'

Gabriel Bontempo convocado por Carlo Ancelotti

Quem é Gabriel Bontempo, meia do Santos convocado por Ancelotti

Danilo, volante do Botafogo, foi convocado para os amistosos com a Seleção Brasileira

Torcida do Botafogo reage à convocação de Danilo: 'Ninguém explica'

Carlo Ancelotti em convocação para os amistosos contra a Austrália e Índia

Torcida do Corinthians questiona convocação de Ancelotti: 'Merecia mais'

Zagueiro Jair, do Nottingham Forest, comemora convocação inédita para a Seleção Brasileira

Surpresa de Ancelotti, Jair desabafa após convocação inédita para a Seleção

Neymar sorrindo com a camisa e faixa de capitão do Santos

Neymar vira assunto após convocação da Seleção Brasileira: 'Inacreditável'

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação

Análise – Convocação mostra qual será principal desafio de Ancelotti na Seleção

Convocação está programada para 15h (de Brasília) (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

Europeus reagem à convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti: 'Revolução'

Jogadores do Flamengo comemorando

Rivais ironizam convocação de jogadores do Flamengo: 'Acabou'

Carlo Ancelotti em entrevista coletiva durante a Copa do Mundo

Torcida do Flamengo se revolta com ausência de destaques na convocação de Ancelotti: 'Não existe'