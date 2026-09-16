Matheus Martinelli, do Fluminense, é convocado para a Seleção Brasileira

Matheus Martinelli, do Fluminense, foi convocado nesta quarta-feira (16) para a Seleção Brasileira. O volante foi chamado por Carlo Ancelotti para substituir João Pedro, do Chelsea, cortado por lesão.

A convocação é a primeira de Martinelli para a equipe principal do Brasil. O jogador de 24 anos já vinha sendo observado pela comissão técnica e esteve na pré-lista antes da convocação anunciada na última semana, mas inicialmente ficou fora dos escolhidos.

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Martinelli se apresenta para os três primeiros amistosos da Seleção após a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente, e depois encara a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.

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Martinelli vive temporada de destaque no Fluminense

Martinelli chega à Seleção como uma das principais peças do Fluminense. O volante soma 37 partidas, um gol e quatro assistências em 2026. Titular absoluto, o jogador tem papel importante principalmente na saída de bola e na organização do meio-campo. A capacidade de atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante também aumentou a importância de Martinelli no elenco tricolor. No Campeonato Brasileiro, são 19 partidas e duas assistências nesta temporada.

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Revelado em Xerém, Martinelli já ultrapassou a marca de 300 jogos pelo Fluminense e é o jogador formado na base com mais partidas pela equipe profissional. Em fevereiro, renovou o contrato até dezembro de 2030.

A convocação acontece uma semana depois de Martinelli falar publicamente sobre o desejo de defender a Seleção. Na ocasião, o volante afirmou que estava trabalhando para realizar o sonho, mas tratava a possibilidade com tranquilidade.

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