Classificado, Brasil enfrenta Inglaterra por liderança na Copa Feminina Sub-20
Seleção Brasileira segue invicta após vitórias sobre Tanzânia e Canadá
Já classificado para as oitavas de final, o Brasil volta a campo nesta sexta-feira (11) para o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Após vencer Tanzânia e Canadá, a Seleção enfrenta a Inglaterra no Estádio Bielsko-Biala, na Polônia, para confirmar a liderança do Grupo B.
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Com seis pontos, o Brasil precisa de apenas um empate para manter o topo da chave e enfrentar um terceiro colocado no chaveamento das oitavas. Para a Inglaterra, que ocupa a vice-liderança com quatro pontos, o empate também é o suficiente para garantir a classificação para a fase de mata-mata.
Entre as principais armas das inglesas está a zagueira-artilheira Rachel Maltby, que aparece no topo da lista de goleadoras da competição após balançar as redes quatro vezes — incluindo um hat-trick na goleada por 5 a 1 sobre a Tanzânia. Pelo Brasil, a principal goleadora é a atacante Evelin, que marcou duas vezes na estreia.
Retrospecto das equipes
O único jogo entre Inglaterra e Brasil na Copa do Mundo Feminino Sub-20 aconteceu em 2018, ainda na primeira fase. Na ocasião, as britânicas venciam desde os 10 minutos do primeiro tempo, quando a meio-campista Stenway converteu cobrança de pênalti. O empate brasileiro veio apenas aos 47 minutos do segundo tempo, com Ary Borges.
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✅ FICHA TÉCNICA
Inglaterra 🆚 Brasil
Copa do Mundo Feminina Sub-20 2026 – 3ª rodada
📆 Data e horário: sexta-feira,11 de setembro de 2026, às 10h (de Brasília).
📍 Local: Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia.
👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.
🕴️ Árbitra: Alyssa Pennington (EUA)
🚩 Assistentes: Meghan Mullen (EUA) e Jassett Kerr-Wilson (JAM).
📺 VAR: Sivakorn Pu-udom (TAI)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brasil (Técnica: Camilla Orlando)
Thaís Lima, Thaynara, Sofia Couto, Ana Beatriz, Gisele, Nogueira, Dulce, Kaylane, Clarinha, Gio Canali e Taina
Inglaterra (Técnica: Lydia Bedford)
Katie Cox; Chloe Sarwie, Ceciliy Wellesley-Smith, Rachel Maltby, Lucy Newell; May Cruft, Vera Jones, Chloe Hylton; Vivienne Lya, Princess Ademiluyi e Lily Dent.
Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20
- Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim
- Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
- Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador
- Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
- Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal
- Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia
Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20
1ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
05/09/2026
A
10h
Polônia 3 x 0 Argentina
05/09/2026
A
13h
México 2 x 2 Benim
05/09/2026
B
10h
Brasil 4 x 1 Tanzânia
05/09/2026
B
13h
Canadá 1 x 1 Inglaterra
06/09/2026
C
10h
França 1 x 1 Coreia do Sul
06/09/2026
C
13h
Equador 3 x 0 Gana
06/09/2026
D
10h
Japão 2 x 1 Nova Zelândia
06/09/2026
D
13h
Estados Unidos 1 x 2 Itália
07/09/2026
E
10h
Coreia do Norte 2 x 0 Portugal
07/09/2026
E
13h
Costa Rica 1 x 3 Colômbia
07/09/2026
F
10h
Nova Caledônia 0 x 5 China
07/09/2026
F
13h
Espanha 2 x 0 Nigéria
2ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
08/09/2026
A
10h
Benim 0 x 8 Argentina
08/09/2026
A
13h
Polônia 2 x 1 México
08/09/2026
B
10h
Brasil 3 x 0 Canadá
08/09/2026
B
13h
Inglaterra 5 x 1 Tanzânia
09/09/2026
C
10h
Gana 3 x 1 Coreia do Sul
09/09/2026
C
13h
França 1 x 2 Equador
09/09/2026
D
10h
Itália 3 x 0 Nova Zelândia
09/09/2026
D
13h
Japão x Estados Unidos
10/09/2026
E
10h
Coreia do Norte x Costa Rica
10/09/2026
E
13h
Colômbia x Portugal
10/09/2026
F
10h
Espanha x Nova Caledônia
10/09/2026
F
13h
China x Nigéria
3ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
11/09/2026
A
13h
Argentina x México
11/09/2026
A
13h
Benim x Polônia
11/09/2026
B
10h
Inglaterra x Brasil
11/09/2026
B
10h
Tanzânia x Canadá
12/09/2026
C
13h
Gana x França
12/09/2026
C
13h
Coreia do Sul x Equador
12/09/2026
D
10h
Nova Zelândia x Estados Unidos
12/09/2026
D
10h
Itália x Japão
13/09/2026
E
13h
Colômbia x Coreia do Norte
13/09/2026
E
13h
Costa Rica x Portugal
13/09/2026
F
10h
China x Espanha
13/09/2026
F
10h
Nova Caledônia x Nigéria
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