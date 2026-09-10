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Classificado, Brasil enfrenta Inglaterra por liderança na Copa Feminina Sub-20

Seleção Brasileira segue invicta após vitórias sobre Tanzânia e Canadá

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
10/09/2026 08:00
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Jogadoras brasileiras comemoram vitória sobre o Canadá na primeira fase da Copa do Mundo Sub-20
Jogadoras brasileiras comemoram vitória sobre o Canadá na primeira fase da Copa do Mundo Sub-20 (Foto: Luciana Vermell/ CBF)

Já classificado para as oitavas de final, o Brasil volta a campo nesta sexta-feira (11) para o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Após vencer Tanzânia e Canadá, a Seleção enfrenta a Inglaterra no Estádio Bielsko-Biala, na Polônia, para confirmar a liderança do Grupo B.

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Com seis pontos, o Brasil precisa de apenas um empate para manter o topo da chave e enfrentar um terceiro colocado no chaveamento das oitavas. Para a Inglaterra, que ocupa a vice-liderança com quatro pontos, o empate também é o suficiente para garantir a classificação para a fase de mata-mata.

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Entre as principais armas das inglesas está a zagueira-artilheira Rachel Maltby, que aparece no topo da lista de goleadoras da competição após balançar as redes quatro vezes — incluindo um hat-trick na goleada por 5 a 1 sobre a Tanzânia. Pelo Brasil, a principal goleadora é a atacante Evelin, que marcou duas vezes na estreia.

Retrospecto das equipes

O único jogo entre Inglaterra e Brasil na Copa do Mundo Feminino Sub-20 aconteceu em 2018, ainda na primeira fase. Na ocasião, as britânicas venciam desde os 10 minutos do primeiro tempo, quando a meio-campista Stenway converteu cobrança de pênalti. O empate brasileiro veio apenas aos 47 minutos do segundo tempo, com Ary Borges.

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Jogadoras da seleção da Inglaterra comemoram vitória sobre a Tanzânia na Copa do Mundo Sub-20
Jogadoras da seleção da Inglaterra comemoram vitória sobre a Tanzânia na Copa do Mundo Sub-20 (Foto: Fifa)

✅ FICHA TÉCNICA
Inglaterra 🆚 Brasil
Copa do Mundo Feminina Sub-20 2026 – 3ª rodada

📆 Data e horário: sexta-feira,11 de setembro de 2026, às 10h (de Brasília).
📍 Local: Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia.
👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.
🕴️ Árbitra: Alyssa Pennington (EUA)
🚩 Assistentes: Meghan Mullen (EUA) e Jassett Kerr-Wilson (JAM).
📺 VAR: Sivakorn Pu-udom (TAI)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil (Técnica: Camilla Orlando)

Thaís Lima, Thaynara, Sofia Couto, Ana Beatriz, Gisele, Nogueira, Dulce, Kaylane, Clarinha, Gio Canali e Taina

Inglaterra (Técnica: Lydia Bedford)

Katie Cox; Chloe Sarwie, Ceciliy Wellesley-Smith, Rachel Maltby, Lucy Newell; May Cruft, Vera Jones, Chloe Hylton; Vivienne Lya, Princess Ademiluyi e Lily Dent.

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Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

  1. Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim
  2. Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
  3. Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador
  4. Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
  5. Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal
  6. Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia

Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

1ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

05/09/2026

A

10h

Polônia 3 x 0 Argentina

05/09/2026

A

13h

México 2 x 2 Benim

05/09/2026

B

10h

Brasil 4 x 1 Tanzânia

05/09/2026

B

13h

Canadá 1 x 1 Inglaterra

06/09/2026

C

10h

França 1 x 1 Coreia do Sul

06/09/2026

C

13h

Equador 3 x 0 Gana

06/09/2026

D

10h

Japão 2 x 1 Nova Zelândia

06/09/2026

D

13h

Estados Unidos 1 x 2 Itália

07/09/2026

E

10h

Coreia do Norte 2 x 0 Portugal

07/09/2026

E

13h

Costa Rica 1 x 3 Colômbia

07/09/2026

F

10h

Nova Caledônia 0 x 5 China

07/09/2026

F

13h

Espanha 2 x 0 Nigéria

2ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

08/09/2026

A

10h

Benim 0 x 8 Argentina

08/09/2026

A

13h

Polônia 2 x 1 México

08/09/2026

B

10h

Brasil 3 x 0 Canadá

08/09/2026

B

13h

Inglaterra 5 x 1 Tanzânia

09/09/2026

C

10h

Gana 3 x 1 Coreia do Sul

09/09/2026

C

13h

França 1 x 2 Equador

09/09/2026

D

10h

Itália 3 x 0 Nova Zelândia

09/09/2026

D

13h

Japão x Estados Unidos

10/09/2026

E

10h

Coreia do Norte x Costa Rica

10/09/2026

E

13h

Colômbia x Portugal

10/09/2026

F

10h

Espanha x Nova Caledônia

10/09/2026

F

13h

China x Nigéria

3ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

11/09/2026

A

13h

Argentina x México

11/09/2026

A

13h

Benim x Polônia

11/09/2026

B

10h

Inglaterra x Brasil

11/09/2026

B

10h

Tanzânia x Canadá

12/09/2026

C

13h

Gana x França

12/09/2026

C

13h

Coreia do Sul x Equador

12/09/2026

D

10h

Nova Zelândia x Estados Unidos

12/09/2026

D

10h

Itália x Japão

13/09/2026

E

13h

Colômbia x Coreia do Norte

13/09/2026

E

13h

Costa Rica x Portugal

13/09/2026

F

10h

China x Espanha

13/09/2026

F

10h

Nova Caledônia x Nigéria

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