No comando da Seleção Brasileira desde o fim de maio do ano passado, o italiano Carlo Ancelotti vai reunir a equipe nacional na próxima semana para dois amistosos com a Austrália e um com a Índia. Será apenas a sétima vez em 16 meses que o treinador estará com o grupo, já que jogos de seleções dependem das datas Fifa — em geral de dez dias — ou de competições, como a Copa do Mundo deste ano, quando o elenco ficou reunido por cerca de 40. Mas, e no restante do tempo, o que faz o técnico da Seleção?

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Engana-se quem pensa que o italiano simplesmente retorna à Europa ou vai para Vancouver para descansar. As duas coisas até acontecem, mas em situações específicas: as idas ao Velho Continente têm se concentrado para a observação de jogadores e visitas a CTs de clubes. O sossego na costa oeste canadense, por sua vez, se dá nos dias de folga que Ancelotti tira após os compromissos com o Brasil.

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Foi o que ele fez após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesse caso, porém, os dias em Vancouver serviram também para reflexão após a queda precoce no Mundial. Carlo Ancelotti já disse que foi um resultado difícil de assimilar.

— A reação de tudo isso a nível pessoal foi bastante complicada. Em um clube você tem a possibilidade de reagir cedo, tem um outro jogo, outra competição. Aqui (na Seleção) é muito mais complicado o período de dificuldades, a tristeza da derrota fica um pouco mais no coração — comentou na semana passada, quando fez a primeira convocação pós-Copa.

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Na maior parte do tempo, porém, o técnico da Seleção tem vida de CLT, ainda que sem a necessidade de pegar metrô ou de controlar o vale-refeição.

Diariamente, o treinador vai à sede da CBF para tratar do planejamento da Seleção Brasileira. Tem reuniões frequentes com os demais integrantes do departamento de Seleções, e desde que voltou da Copa do Mundo tem feito uma imersão nas categorias de base, juntamente com o fiel escudeiro Rodrigo Caetano, coordenador geral das equipes masculinas.

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Carlo Ancelotti durante reunião com o departamento de Seleções (Foto: Samara Moumei/CBF)

Caminhadas na praia e boa comida

Quando chegou ao Brasil, Ancelotti morou por alguns meses em um hotel na Barra da Tijuca, mas ainda no ano passado se mudou para um apartamento de frente para o mar, na mesma região.

Aos poucos, o técnico da Seleção Brasileira foi se familiarizando com o ambiente. Ele costuma fazer caminhadas pela orla e já escolheu alguns restaurantes favoritos — carnes e massas costumam integrar o cardápio.

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Como bom italiano, Ancelotti também gosta de cozinhar para os amigos, mas nesse ponto ele ainda procura entender melhor o Rio de Janeiro.

— Dia desses ele estava pedindo dicas sobre onde comprar alguns produtos (de qualidade) — contou ao Lance! um deles.

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