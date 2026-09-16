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Seleção feminina terá dois amistosos contra a Argentina antes da Copa do Mundo

Amistosos serão disputados nos dias 10 e 13 de outubro no Brasil

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 09:37
Supervisionado porAndré Carbone,
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Brasil vence a França no futebol feminino dos Jogos de Paris
Gol da vitória do Brasil contra a França foi marcado por Gabi Portilho (Foto: ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

A Seleção Brasileira feminina terá uma última oportunidade de encontrar a torcida brasileira em 2026. A CBF anunciou, nesta quarta-feira (16), dois amistosos contra a Argentina em outubro, nos dias 10 e 13, em Porto Alegre e na Região Metropolitana do Recife, respectivamente. Os jogos fazem parte da preparação da equipe de Arthur Elias para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

O primeiro encontro será no Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 10 de outubro, às 16h30 (de Brasília). Já no dia 13, a Seleção enfrenta as argentinas na Arena Pernambuco. Os horários do segundo duelo ainda não foram divulgados.

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Brasil já tem amistosos contra o Japão marcados

Os compromissos com a Argentina se somam aos dois amistosos contra o Japão, que já haviam sido anunciados anteriormente. As equipes se enfrentam nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro, em Hiroshima e Okayama, respectivamente.

A sequência de partidas servirá para Arthur Elias continuar avaliando o elenco na preparação para a Copa de 2027. O treinador destacou justamente a possibilidade de enfrentar adversários com características diferentes na reta final da temporada.

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— Temos a oportunidade de encerrarmos o ano com duas Datas FIFA contra seleções bastante distintas. A Argentina teve um grande desempenho nas eliminatórias e na Copa América. É uma seleção que evoluiu muito. E a seleção japonesa é uma das favoritas para a Copa e sempre um confronto muito difícil pela qualidade das suas jogadoras e sua velocidade de jogo — afirmou.

Brasil e Argentina se enfrentaram uma vez sob o comando de Arthur Elias. O duelo aconteceu na Copa Ouro da Concacaf de 2024, com vitória brasileira por 5 a 1. Contra o Japão, a Seleção tem seis confrontos recentes, com três vitórias, um empate e duas derrotas.

Brasil x Estados Unidos se enfrentam no Castelão, em Fortaleza (seleção feminina)
Brasil x Estados Unidos se enfrentam no Castelão, em Fortaleza (seleção feminina) (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images)

Convocação ainda não foi definida

A lista de convocadas para os amistosos de outubro será anunciada por Arthur Elias no dia 22 de setembro, às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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