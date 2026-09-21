Vini Jr. lidera Seleção de Ancelotti no EA FC 27; veja as notas

Enquanto Carlo Ancelotti prepara a Seleção Brasileira para os primeiros compromissos do novo ciclo, os jogadores já começaram a disputar espaço em outro campo: o virtual. O EA SPORTS FC 27, novo jogo de futebol da Electronic Arts, chega oficialmente ao mercado nesta quinta-feira (25), mas já está sendo jogado por quem adquiriu as versões com acesso antecipado.

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Aproveitando a convocação de Ancelotti para a Data Fifa e a presença da Seleção na Austrália, o Lance! foi ao game para conferir como estão avaliados os jogadores chamados pelo técnico italiano. O Brasil enfrenta os donos da casa na próxima sexta-feira (25), em Brisbane, e volta a campo na terça-feira (29), novamente contra a Austrália. Depois, a equipe encara a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.

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Entre os brasileiros, ninguém aparece tão bem avaliado quanto Vini Jr. O atacante do Real Madrid recebeu 89 de overall e ocupa a 17ª posição no ranking geral do jogo. Gabriel Magalhães, também com 89, aparece logo atrás, na 23ª colocação, considerando os critérios gerais da base de jogadores.

Raphinha vem na sequência, com 88, na 32ª posição. O atacante do Barcelona é seguido por Marquinhos, com 87, e Bruno Guimarães, que recebeu 86.

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A liderança geral do EA FC 27 é dividida por Kylian Mbappé e Erling Haaland, ambos com 91 de overall. Mbappé defende o Real Madrid e a seleção francesa, enquanto Haaland atua pelo Manchester City e pela Noruega. Entre as mulheres, a maior nota também é 91, de Alexia Putellas, do London City e da seleção espanhola. A própria EA destaca os três como os atletas que alcançaram a maior nota geral da nova edição.

Veja as notas dos convocados de Ancelotti:

A diferença entre os jogadores da Seleção também chama atenção quando o ranking é ampliado. Depois dos principais nomes, aparecem atletas que começam a ganhar espaço no novo ciclo comandado por Ancelotti.

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Vini Jr. (Real Madrid) — 89 (17º)

Gabriel Magalhães (Arsenal) — 89 (23º)

Raphinha (Barcelona) — 88 (32º)

Marquinhos (PSG) — 87 (53º)

Bruno Guimarães (Arsenal) — 86 (86º)

Mauro Júnior (PSV) — 81 (503º)

Andrey Santos (Manchester United) — 80 (628º)

Estêvão (Chelsea) — 80 (763º)

Rayan (Bournemouth) — 79 (907º)

Endrick (Real Madrid) — 79 (922º)

Douglas Luiz (Juventus) — 78 (1041º)

Danilo Santos (Zenit) — 78 (1052º)

Vanderson (Monaco) — 77 (1371º)

Vitor Reis (Manchester City) — 76 (2030º)

Jair (Nottingham Forest) — 75 (2501º)

A lista também ajuda a mostrar como o game acompanha, em parte, a renovação da Seleção. Jogadores mais jovens convocados por Ancelotti, como Andrey Santos, Estêvão, Rayan, Vitor Reis e Jair, ainda estão distantes das maiores notas do elenco, mas já aparecem entre os milhares de atletas disponíveis no jogo.

Há, porém, algumas ausências importantes na relação. Os três goleiros convocados por Ancelotti não aparecem na listagem utilizada pelo Lance! porque a presença de jogadores de clubes brasileiros depende dos acordos de licenciamento. No EA FC 27, Bahia e Botafogo têm elencos reais licenciados, enquanto outros clubes brasileiros não contam com seus jogadores reais no banco oficial da mesma maneira.

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Por isso, nomes como Hugo Souza, Pedro Morisco e Otávio, além de Artur Dias, Matheuzinho, Breno Bidon, Gabriel Bontempo, Martinelli, Pedro e Samuel Lino, não aparecem na relação.

O mesmo vale para Douglas Santos. O lateral, que disputou a última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, atua no futebol russo e não aparece na relação apresentada pelo jogo. A EA retirou anteriormente clubes e a seleção da Rússia de seus produtos após a invasão da Ucrânia, em alinhamento com a Fifa e a Uefa.

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Agora resta saber se, nos gramados da Austrália e da Índia, os jogadores convocados pelo italiano vão conseguir melhorar suas notas também no mundo real.

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