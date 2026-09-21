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Seleção começa preparação para amistosos com apenas 4 dos 26 convocados

Ancelotti deve ter grupo completo apenas na quarta-feira

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 07:03
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Estêvão cumprimenta Carlo Ancelotti na chegada à Austrália
Fora da Copa por causa de lesão, Estêvão está de volta à Seleção de Carlo Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Foi na academia, com apenas quatro dos convocados, que a Seleção Brasileira começou nesta segunda-feira (21) a preparação para o primeiro amistoso com a Austrália, marcado para a próxima sexta-feira (25), em Brisbane. Por causa das distâncias, a maioria dos 26 convocados só irá se apresentar ao técnico Carlo Ancelotti nesta terça.

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Apenas Douglas Santos e Estêvão, que se apresentaram ainda no domingo, e Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, que chegaram já na tarde desta segunda (no horário local) participaram da atividade. Também está com o grupo o jovem goleiro Gabriel Menegon, do Grêmio, chamado pela comissão técnica para ajudar nos treinamentos.

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O zagueiro Jair se apresentou à Seleção no fim da tarde, e o atacante Raphinha é esperado até o fim do dia.

A maioria dos convocados, por sua vez, vai se juntar ao grupo na terça-feira, com o grupo ficando completo no dia seguinte. Otávio, Arthur Dias e Vanderson, chamado neste final de semana para a vaga de Wesley, serão os últimos a se apresentar.

Com isso, Carlo Ancelotti deverá comandar apenas dois treinos com grupo completo antes do primeiro amistoso deste novo ciclo. Na sexta-feira, o Brasil encara a Austrália a partir das 7h (de Brasília). Depois, a Seleção voltará a enfrentar os australianos na terça-feira (29), e ainda fará um terceiro amistoso com a Índia, em 3 de outubro.

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Douglas Santos cumprimenta Carlo Ancelotti na chegada à Austrália
Douglas Santos cumprimenta Carlo Ancelotti na chegada à Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Douglas Santos exalta sequência na Seleção Brasileira

Titular do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o lateral-esquerdo Douglas Santos foi o primeiro a se apresentar a Carlo Ancelotti na Austrália. O defensor é um dos nove jogadores que estiveram no Mundial que foram chamados pelo técnico italiano para esta primeira rodada de amistosos.

O jogador de 32 anos exaltou a nova convocação e falou sobre a importância da integração com os mais jovens. Oito dos convocados por Ancelotti nunca haviam sido chamados antes para o grupo principal.

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— A experiência com a Seleção vai ajudar esses meninos novos que estão vindo pela primeira vez, para que eles se sintam bem e possam desfrutar dentro de campo, que é o mais importante. A gente sabe que é o trabalho de campo que vai dar cada vez mais confiança para eles voltarem e se sentirem bem com a gente. Vou passar isso para eles, para que eles possam se adaptar o mais rápido possível e viver esses dias aqui felizes e realizados — declarou, à CBF TV.

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