Thiago Silva deixou o Estádio Vicente López feliz com a classificação do Fluminense para a semifinal da Libertadores, mas sem ignorar o desempenho abaixo do esperado na derrota por 2 a 1 para o Platense nesta terça-feira (15). O capitão reconheceu que a atuação deixou dúvidas e revelou que o tema foi discutido pelo elenco logo depois da partida.

O Fluminense sofreu principalmente no primeiro tempo, quando levou dois gols e viu desaparecer a vantagem construída no Maracanã. Canobbio descontou na etapa final e garantiu a classificação por 3 a 2 no placar agregado.

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— Sentimento de muita felicidade, mas com um ponto de interrogação para nossa apresentação, nosso rendimento em si. A gente sabe, falamos ali após a classificação. Mas a gente está muito feliz; é muito difícil chegar nessa fase. A gente tem tido um caminho de muito trabalho. Esse grupo merece carinho, merece respeito, merece aplausos. Nós ganhamos de 3 a 2; são dois jogos. Nós vencemos, não perdemos.

O Fluminense chegou à semifinal pela terceira vez na história e segue na disputa pelo segundo título da Libertadores. O adversário na próxima fase sairá do confronto entre Palmeiras e LDU, nesta quarta-feira (16).

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Time do Fluminense comemora classificação na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Como foi o jogo entre Fluminense e Platense

Empurrado pela torcida no Vicente López, o Platense começou o jogo tentando sufocar o Fluminense, e conseguiu. O time comandado por Marcão teve muita dificuldade de sair com a bola, mas não sofreu grandes chances. Aos 18, veio o primeiro susto. Saborido limpou a marcação e chutou forte de fora da área, mas Fábio mandou para escanteio. Apenas dois minutos depois, o Tricolor respondeu com outra finalização de longa distância. Ganso recebeu na entrada da área e bateu por cima do gol. Aos 25, após cobrança de escanteio, o goleiro do Fluminense fez um milagre para impedir que o Platense abrisse o placar após cabeçada de Ignacio Vazquez, mas a alegria durou pouco. Depois de um bate-rebate, Guido Mainero chutou de primeira, a bola desviou em Thiago Silva e enganou Fábio. 1 a 0 para o time argentino. No último lance do primeiro tempo, mais um baque. Mainero recebeu em profundidade pela direita e cruzou na cabeça de Sepúlveda para ampliar e igualar o placar agregado.

Mesmo com o pesadelo da primeira etapa, Marcão manteve o mesmo time na volta do intervalo, e o time da casa continuou em cima. Aos 11 minutos, porém, Hulk recebeu no meio-campo, girou e achou Canobbio. O uruguaio fintou a marcação e chutou no cantinho para marcar o primeiro do Fluminense contra o Platense na Argentina. A equipe de Palermo continuou pressionando, mas sem a mesma efetividade do primeiro tempo. Aos 32, Hulk recebeu passe açucarado de Canobbio para matar o jogo, mas chutou por cima do gol. Dois minutos depois, Vazquez teve mais uma chance de cabeça, mas parou em outra defesa milagrosa de Fábio, que ainda segurou o rebote de Mendia. Apesar do sufoco do Platense, o Fluminense sustentou a pressão e se garantiu na próxima fase da Libertadores.

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