Raio-x dos convocados da Seleção: saiba idade, números e mais
Carlo Ancelotti anunciou a primeira lista do ciclo para o Mundial de 2030
O técnico Carlo Ancelotti anunciou a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030 nesta quarta-feira (9). Os 26 atletas chamados representarão o Brasil em três amistosos. Primeiro, a equipe verde-amarela enfrentará a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, duelará com os donos da em Calcutá.
Análise – Convocação mostra qual será principal desafio de Ancelotti na Seleção
Ancelotti fala sobre jogadores do Brasileirão e manda recado a jovens brasileiros
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Os convocados da Seleção:
Hugo Souza (goleiro)
- Clube atual: Corinthians
- Times anteriores: Flamengo e Chaves
- Idade: 27 anos
- Disputou 43 jogos em 2026 e não sofreu gols em 19 deles
Pedro Morisco (goleiro)
- Clube atual: Coritiba
- Times anteriores: nenhum
- Idade: 22 anos
- Disputou 15 jogos em 2026 e não sofreu gols em 2 deles
Otávio (goleiro)
- Clube atual: Cruzeiro
- Times anteriores: nenhum
- Idade: 20 anos
- Disputou 28 jogos em 2026 e não sofreu gols em 7 deles
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Arthur Dias (zagueiro)
- Clube atual: Athletico-PR
- Times anteriores: nenhum
- Idade: 19 anos
- Disputou 30 jogos em 2026, sem gols ou assistências
Gabriel Magalhães (zagueiro)
- Clube atual: Arsenal
- Times anteriores: Avaí, Lille, Troyes e Dínamo Zagreb
- Idade: 28 anos
- Disputou 51 jogos em 2025/26, com 4 gols e 5 assistências
Jair (zagueiro)
- Clube atual: Nottingham Forest
- Times anteriores: Santos e Botafogo
- Idade: 21 anos
- Disputou 17 jogos em 2025/26, sem gols ou assistências
Marquinhos (zagueiro)
- Clube atual: PSG
- Times anteriores: Corinthians e Roma
- Idade: 32 anos
- Disputou 32 jogos em 2025/26, com 2 gols e nenhuma assistência
Vitor Reis (zagueiro)
- Clube atual: Manchester City
- Times anteriores: Palmeiras e Girona
- Idade: 20 anos
- Disputou 38 jogos em 2025/26 (pelo Girona), com 1 gol e 1 assistência
Douglas Santos (lateral-esquerdo)
- Clube atual: Zenit
- Times anteriores: Náutico, Granada, Udinese, Atlético-MG e Hamburgo
- Idade: 32 anos
- Disputou 23 jogos em 2025/26, com 1 gol e nenhuma assistência
Mauro Júnior (lateral-esquerdo)
- Clube atual: PSV
- Times anteriores: Heracles Almelo
- Idade: 27 anos
- Disputou 37 jogos em 2025/26, com 1 gol e 11 assistências
Matheuzinho (lateral-direito)
- Clube atual: Corinthians
- Times anteriores: Londrina e Flamengo
- Idade: 26 anos
- Disputou 42 jogos em 2026, com 1 gol e 4 assistências
Wesley (lateral-direito)
- Clube atual: Roma
- Times anteriores: Flamengo
- Idade: 23 anos
- Disputou 39 jogos em 2025/26, com 5 gols e 1 assistência
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Andrey Santos (meio-campista)
- Clube atual: Manchester United
- Times anteriores: Vasco, Chelsea, Nottingham Forest e Strasbourg
- Idade: 22 anos
- Disputou 43 jogos em 2025/26 (pelo Chelsea), com 3 gols e 4 assistências
Breno Bidon (meio-campista)
- Clube atual: Corinthians
- Times anteriores: nenhum
- Idade: 21 anos
- Disputou 42 jogos em 2026, com 4 gols e 1 assistência
Bruno Guimarães (meio-campista)
- Clube atual: Arsenal
- Times anteriores: Audax, Athletico-PR, Lyon e Newcastle
- Idade: 28 anos
- Disputou 41 jogos em 2025/26 (pelo Newcastle), com 9 gols e 8 assistências
Danilo (meio-campista)
- Clube atual: Botafogo
- Times anteriores: Palmeiras, PFC Cajazeiras e Nottingham Forest
- Idade: 25 anos
- Disputou 40 jogos em 2026, com 12 gols e 3 assistências
Douglas Luiz (meio-campista)
- Clube atual: Juventus
- Times anteriores: Vasco, Manchester City, Girona, Aston Villa e Nottingham Forest
- Idade: 28 anos
- Disputou 34 jogos em 2025/26 (por Nottingham Forest e Aston Villa), com 1 gol e 2 assistências
Gabriel Bontempo (meio-campista)
- Clube atual: Santos
- Times anteriores: nenhum
- Idade: 21 anos
- Disputou 40 jogos em 2026, com 5 gols e 4 assistências
➡️ Quem são as novidades entre os convocados da Seleção Brasileira?
Endrick (atacante)
- Clube atual: Real Madrid
- Times anteriores: Palmeiras e Lyon
- Idade: 20 anos
- Disputou 24 jogos em 2025/26 (por Real Madrid e Lyon), com 8 gols e 7 assistências
Estêvão (atacante)
- Clube atual: Chelsea
- Times anteriores: Palmeiras
- Idade: 19 anos
- Disputou 36 jogos em 2025/26, com 8 gols e 3 assistências
João Pedro (atacante)
- Clube atual: Chelsea
- Times anteriores: Fluminense, Watford e Brighton
- Idade: 24 anos
- Disputou 50 jogos em 2025/26, com 20 gols e 6 assistências
Pedro (atacante)
- Clube atual: Flamengo
- Times anteriores: Fluminense e Fiorentina
- Idade: 29 anos
- Disputou 44 jogos em 2026, com 24 gols e 8 assistências
Raphinha (atacante)
- Clube atual: Barcelona
- Times anteriores: Vitória de Guimarães, Sporting, Rennes e Leeds
- Idade: 29 anos
- Disputou 33 jogos em 2025/26, com 21 gols e 7 assistências
Rayan (atacante)
- Clube atual: Bournemouth
- Times anteriores: Vasco
- Idade: 20 anos
- Disputou 15 jogos em 2025/26, com 5 gols e 2 assistências
Samuel Lino (atacante)
- Clube atual: Flamengo
- Times anteriores: São Bernardo, Gil Vicente, Atlético de Madrid e Valencia
- Idade: 26 anos
- Disputou 43 jogos em 2026, com 12 gols e 10 assistências
Vini Jr (atacante)
- Clube atual: Real Madrid
- Times anteriores: Flamengo
- Idade: 26 anos
- Disputou 53 jogos em 2025/26, com 22 gols e 10 assistências
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