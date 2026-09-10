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Raio-x dos convocados da Seleção: saiba idade, números e mais

Carlo Ancelotti anunciou a primeira lista do ciclo para o Mundial de 2030

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 04:00
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Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação do novo ciclo e conversou com a imprensa
Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação do novo ciclo e conversou com a imprensa (Foto: Joilson Marconne / CBF)

O técnico Carlo Ancelotti anunciou a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030 nesta quarta-feira (9). Os 26 atletas chamados representarão o Brasil em três amistosos. Primeiro, a equipe verde-amarela enfrentará a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, duelará com os donos da em Calcutá.

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Os convocados da Seleção:

Hugo Souza (goleiro)

  1. Clube atual: Corinthians
  2. Times anteriores: Flamengo e Chaves
  3. Idade: 27 anos
  4. Disputou 43 jogos em 2026 e não sofreu gols em 19 deles

Pedro Morisco (goleiro)

  1. Clube atual: Coritiba
  2. Times anteriores: nenhum
  3. Idade: 22 anos
  4. Disputou 15 jogos em 2026 e não sofreu gols em 2 deles

Otávio (goleiro)

  1. Clube atual: Cruzeiro
  2. Times anteriores: nenhum
  3. Idade: 20 anos
  4. Disputou 28 jogos em 2026 e não sofreu gols em 7 deles
Hugo Souza - Seleção Brasileira
Hugo Souza, goleiro do Corinthians, está de volta à Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Idade média Seleção Brasileira despenca com novos convocados; compare

Arthur Dias (zagueiro)

  1. Clube atual: Athletico-PR
  2. Times anteriores: nenhum
  3. Idade: 19 anos
  4. Disputou 30 jogos em 2026, sem gols ou assistências

Gabriel Magalhães (zagueiro)

  1. Clube atual: Arsenal
  2. Times anteriores: Avaí, Lille, Troyes e Dínamo Zagreb
  3. Idade: 28 anos
  4. Disputou 51 jogos em 2025/26, com 4 gols e 5 assistências

Jair (zagueiro)

  1. Clube atual: Nottingham Forest
  2. Times anteriores: Santos e Botafogo
  3. Idade: 21 anos
  4. Disputou 17 jogos em 2025/26, sem gols ou assistências

Marquinhos (zagueiro)

  1. Clube atual: PSG
  2. Times anteriores: Corinthians e Roma
  3. Idade: 32 anos
  4. Disputou 32 jogos em 2025/26, com 2 gols e nenhuma assistência

Vitor Reis (zagueiro)

  1. Clube atual: Manchester City
  2. Times anteriores: Palmeiras e Girona
  3. Idade: 20 anos
  4. Disputou 38 jogos em 2025/26 (pelo Girona), com 1 gol e 1 assistência

Douglas Santos (lateral-esquerdo)

  1. Clube atual: Zenit
  2. Times anteriores: Náutico, Granada, Udinese, Atlético-MG e Hamburgo
  3. Idade: 32 anos
  4. Disputou 23 jogos em 2025/26, com 1 gol e nenhuma assistência

Mauro Júnior (lateral-esquerdo)

  1. Clube atual: PSV
  2. Times anteriores: Heracles Almelo
  3. Idade: 27 anos
  4. Disputou 37 jogos em 2025/26, com 1 gol e 11 assistências

Matheuzinho (lateral-direito)

  1. Clube atual: Corinthians
  2. Times anteriores: Londrina e Flamengo
  3. Idade: 26 anos
  4. Disputou 42 jogos em 2026, com 1 gol e 4 assistências

Wesley (lateral-direito)

  1. Clube atual: Roma
  2. Times anteriores: Flamengo
  3. Idade: 23 anos
  4. Disputou 39 jogos em 2025/26, com 5 gols e 1 assistência
Wesley - Seleção Brasileira
Cortado da Copa do Mundo por lesão, Wesley é o único atleta chamado por Ancelotti em todas as convocações (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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Andrey Santos (meio-campista)

  1. Clube atual: Manchester United
  2. Times anteriores: Vasco, Chelsea, Nottingham Forest e Strasbourg
  3. Idade: 22 anos
  4. Disputou 43 jogos em 2025/26 (pelo Chelsea), com 3 gols e 4 assistências

Breno Bidon (meio-campista)

  1. Clube atual: Corinthians
  2. Times anteriores: nenhum
  3. Idade: 21 anos
  4. Disputou 42 jogos em 2026, com 4 gols e 1 assistência

Bruno Guimarães (meio-campista)

  1. Clube atual: Arsenal
  2. Times anteriores: Audax, Athletico-PR, Lyon e Newcastle
  3. Idade: 28 anos
  4. Disputou 41 jogos em 2025/26 (pelo Newcastle), com 9 gols e 8 assistências

Danilo (meio-campista)

  1. Clube atual: Botafogo
  2. Times anteriores: Palmeiras, PFC Cajazeiras e Nottingham Forest
  3. Idade: 25 anos
  4. Disputou 40 jogos em 2026, com 12 gols e 3 assistências

Douglas Luiz (meio-campista)

  1. Clube atual: Juventus
  2. Times anteriores: Vasco, Manchester City, Girona, Aston Villa e Nottingham Forest
  3. Idade: 28 anos
  4. Disputou 34 jogos em 2025/26 (por Nottingham Forest e Aston Villa), com 1 gol e 2 assistências

Gabriel Bontempo (meio-campista)

  1. Clube atual: Santos
  2. Times anteriores: nenhum
  3. Idade: 21 anos
  4. Disputou 40 jogos em 2026, com 5 gols e 4 assistências
Bruno Guimarães com a camisa da Seleção
Bruno Guimarães começa o ciclo como um dos pilares e jogadores mais experientes da Seleção Brasileira (Foto: Paul Ellis / AFP)

➡️ Quem são as novidades entre os convocados da Seleção Brasileira?

Endrick (atacante)

  1. Clube atual: Real Madrid
  2. Times anteriores: Palmeiras e Lyon
  3. Idade: 20 anos
  4. Disputou 24 jogos em 2025/26 (por Real Madrid e Lyon), com 8 gols e 7 assistências

Estêvão (atacante)

  1. Clube atual: Chelsea
  2. Times anteriores: Palmeiras
  3. Idade: 19 anos
  4. Disputou 36 jogos em 2025/26, com 8 gols e 3 assistências

João Pedro (atacante)

  1. Clube atual: Chelsea
  2. Times anteriores: Fluminense, Watford e Brighton
  3. Idade: 24 anos
  4. Disputou 50 jogos em 2025/26, com 20 gols e 6 assistências

Pedro (atacante)

  1. Clube atual: Flamengo
  2. Times anteriores: Fluminense e Fiorentina
  3. Idade: 29 anos
  4. Disputou 44 jogos em 2026, com 24 gols e 8 assistências

Raphinha (atacante)

  1. Clube atual: Barcelona
  2. Times anteriores: Vitória de Guimarães, Sporting, Rennes e Leeds
  3. Idade: 29 anos
  4. Disputou 33 jogos em 2025/26, com 21 gols e 7 assistências

Rayan (atacante)

  1. Clube atual: Bournemouth
  2. Times anteriores: Vasco
  3. Idade: 20 anos
  4. Disputou 15 jogos em 2025/26, com 5 gols e 2 assistências

Samuel Lino (atacante)

  1. Clube atual: Flamengo
  2. Times anteriores: São Bernardo, Gil Vicente, Atlético de Madrid e Valencia
  3. Idade: 26 anos
  4. Disputou 43 jogos em 2026, com 12 gols e 10 assistências

Vini Jr (atacante)

  1. Clube atual: Real Madrid
  2. Times anteriores: Flamengo
  3. Idade: 26 anos
  4. Disputou 53 jogos em 2025/26, com 22 gols e 10 assistências
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