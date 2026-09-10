O técnico Carlo Ancelotti anunciou a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030 nesta quarta-feira (9). Os 26 atletas chamados representarão o Brasil em três amistosos. Primeiro, a equipe verde-amarela enfrentará a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, duelará com os donos da em Calcutá.

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Os convocados da Seleção:

Hugo Souza (goleiro)

Clube atual: Corinthians Times anteriores: Flamengo e Chaves Idade: 27 anos Disputou 43 jogos em 2026 e não sofreu gols em 19 deles

Pedro Morisco (goleiro)

Clube atual: Coritiba Times anteriores: nenhum Idade: 22 anos Disputou 15 jogos em 2026 e não sofreu gols em 2 deles

Otávio (goleiro)

Clube atual: Cruzeiro Times anteriores: nenhum Idade: 20 anos Disputou 28 jogos em 2026 e não sofreu gols em 7 deles

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, está de volta à Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Idade média Seleção Brasileira despenca com novos convocados; compare

Arthur Dias (zagueiro)

Clube atual: Athletico-PR Times anteriores: nenhum Idade: 19 anos Disputou 30 jogos em 2026, sem gols ou assistências

Gabriel Magalhães (zagueiro)

Clube atual: Arsenal Times anteriores: Avaí, Lille, Troyes e Dínamo Zagreb Idade: 28 anos Disputou 51 jogos em 2025/26, com 4 gols e 5 assistências

Jair (zagueiro)

Clube atual: Nottingham Forest Times anteriores: Santos e Botafogo Idade: 21 anos Disputou 17 jogos em 2025/26, sem gols ou assistências

Marquinhos (zagueiro)

Clube atual: PSG Times anteriores: Corinthians e Roma Idade: 32 anos Disputou 32 jogos em 2025/26, com 2 gols e nenhuma assistência

Vitor Reis (zagueiro)

Clube atual: Manchester City Times anteriores: Palmeiras e Girona Idade: 20 anos Disputou 38 jogos em 2025/26 (pelo Girona), com 1 gol e 1 assistência

Douglas Santos (lateral-esquerdo)

Clube atual: Zenit Times anteriores: Náutico, Granada, Udinese, Atlético-MG e Hamburgo Idade: 32 anos Disputou 23 jogos em 2025/26, com 1 gol e nenhuma assistência

Mauro Júnior (lateral-esquerdo)

Clube atual: PSV Times anteriores: Heracles Almelo Idade: 27 anos Disputou 37 jogos em 2025/26, com 1 gol e 11 assistências

Matheuzinho (lateral-direito)

Clube atual: Corinthians Times anteriores: Londrina e Flamengo Idade: 26 anos Disputou 42 jogos em 2026, com 1 gol e 4 assistências

Wesley (lateral-direito)

Clube atual: Roma Times anteriores: Flamengo Idade: 23 anos Disputou 39 jogos em 2025/26, com 5 gols e 1 assistência

Cortado da Copa do Mundo por lesão, Wesley é o único atleta chamado por Ancelotti em todas as convocações (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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Andrey Santos (meio-campista)

Clube atual: Manchester United Times anteriores: Vasco, Chelsea, Nottingham Forest e Strasbourg Idade: 22 anos Disputou 43 jogos em 2025/26 (pelo Chelsea), com 3 gols e 4 assistências

Breno Bidon (meio-campista)

Clube atual: Corinthians Times anteriores: nenhum Idade: 21 anos Disputou 42 jogos em 2026, com 4 gols e 1 assistência

Bruno Guimarães (meio-campista)

Clube atual: Arsenal Times anteriores: Audax, Athletico-PR, Lyon e Newcastle Idade: 28 anos Disputou 41 jogos em 2025/26 (pelo Newcastle), com 9 gols e 8 assistências

Danilo (meio-campista)

Clube atual: Botafogo Times anteriores: Palmeiras, PFC Cajazeiras e Nottingham Forest Idade: 25 anos Disputou 40 jogos em 2026, com 12 gols e 3 assistências

Douglas Luiz (meio-campista)

Clube atual: Juventus Times anteriores: Vasco, Manchester City, Girona, Aston Villa e Nottingham Forest Idade: 28 anos Disputou 34 jogos em 2025/26 (por Nottingham Forest e Aston Villa), com 1 gol e 2 assistências

Gabriel Bontempo (meio-campista)

Clube atual: Santos Times anteriores: nenhum Idade: 21 anos Disputou 40 jogos em 2026, com 5 gols e 4 assistências

Bruno Guimarães começa o ciclo como um dos pilares e jogadores mais experientes da Seleção Brasileira (Foto: Paul Ellis / AFP)

➡️ Quem são as novidades entre os convocados da Seleção Brasileira?

Endrick (atacante)

Clube atual: Real Madrid Times anteriores: Palmeiras e Lyon Idade: 20 anos Disputou 24 jogos em 2025/26 (por Real Madrid e Lyon), com 8 gols e 7 assistências

Estêvão (atacante)

Clube atual: Chelsea Times anteriores: Palmeiras Idade: 19 anos Disputou 36 jogos em 2025/26, com 8 gols e 3 assistências

João Pedro (atacante)

Clube atual: Chelsea Times anteriores: Fluminense, Watford e Brighton Idade: 24 anos Disputou 50 jogos em 2025/26, com 20 gols e 6 assistências

Pedro (atacante)

Clube atual: Flamengo Times anteriores: Fluminense e Fiorentina Idade: 29 anos Disputou 44 jogos em 2026, com 24 gols e 8 assistências

Raphinha (atacante)

Clube atual: Barcelona Times anteriores: Vitória de Guimarães, Sporting, Rennes e Leeds Idade: 29 anos Disputou 33 jogos em 2025/26, com 21 gols e 7 assistências

Rayan (atacante)

Clube atual: Bournemouth Times anteriores: Vasco Idade: 20 anos Disputou 15 jogos em 2025/26, com 5 gols e 2 assistências

Samuel Lino (atacante)

Clube atual: Flamengo Times anteriores: São Bernardo, Gil Vicente, Atlético de Madrid e Valencia Idade: 26 anos Disputou 43 jogos em 2026, com 12 gols e 10 assistências

Vini Jr (atacante)

Clube atual: Real Madrid Times anteriores: Flamengo Idade: 26 anos Disputou 53 jogos em 2025/26, com 22 gols e 10 assistências