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Fluminense garante quantia milionária por classificação sobre o Platense; veja total arrecadado

Valor é significativo para os cofres do clube carioca

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 21:22
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Fluminense bateu o Platense na Libertadores
Fluminense bateu o Platense na Libertadores (Marcelo Gonçalves/Fluminense)

A classificação do Fluminense para a semifinal da Libertadores depois de bater o Platense representou um novo reforço milionário aos cofres do clube. Com a vaga entre os quatro melhores da competição, o Tricolor garantiu mais US$ 2,3 milhões, cerca de R$ 11,8 milhões na cotação desta terça-feira.

Com a nova premiação por passar do Platense na Libertadores, o Fluminense chegou a US$ 6,93 milhões, aproximadamente R$ 35,7 milhões, arrecadados somente em prêmios esportivos nesta edição da Libertadores.

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Depois de passar do Platense, quanto o Fluminense já ganhou na Libertadores?

A campanha começou rendendo US$ 1 milhão pela participação na fase de grupos. O Tricolor ainda somou US$ 680 mil em mérito esportivo pelas duas vitórias conquistadas na chave, já que a Conmebol paga US$ 340 mil por triunfo nesta etapa.

A classificação para as oitavas acrescentou US$ 1,25 milhão, enquanto a vaga nas quartas de final, conquistada diante do Independiente Rivadavia, garantiu outros US$ 1,7 milhão. Agora, a classificação sobre o Platense acrescentou mais US$ 2,3 milhões à conta do Fluminense na Libertadores.

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Premiação do Tricolor na Liberta 2026:

Fase de grupos: US$ 1 milhão
Duas vitórias na fase de grupos: US$ 680 mil
Oitavas de final: US$ 1,25 milhão
Quartas de final: US$ 1,7 milhão
Semifinal: US$ 2,3 milhões
Total: US$ 6,93 milhões

A Conmebol ainda prevê US$ 7 milhões para o vice-campeão e US$ 25 milhões para o campeão da Libertadores de 2026. Esses valores são somados às premiações já acumuladas ao longo da competição. Sonho vivo para o Fluminense na Libertadores. O Tricolor espera Palmeiras ou LDU na seminfinal do torneio.

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