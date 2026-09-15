Fluminense garante quantia milionária por classificação sobre o Platense; veja total arrecadado
Valor é significativo para os cofres do clube carioca
A classificação do Fluminense para a semifinal da Libertadores depois de bater o Platense representou um novo reforço milionário aos cofres do clube. Com a vaga entre os quatro melhores da competição, o Tricolor garantiu mais US$ 2,3 milhões, cerca de R$ 11,8 milhões na cotação desta terça-feira.
Com a nova premiação por passar do Platense na Libertadores, o Fluminense chegou a US$ 6,93 milhões, aproximadamente R$ 35,7 milhões, arrecadados somente em prêmios esportivos nesta edição da Libertadores.
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Depois de passar do Platense, quanto o Fluminense já ganhou na Libertadores?
A campanha começou rendendo US$ 1 milhão pela participação na fase de grupos. O Tricolor ainda somou US$ 680 mil em mérito esportivo pelas duas vitórias conquistadas na chave, já que a Conmebol paga US$ 340 mil por triunfo nesta etapa.
A classificação para as oitavas acrescentou US$ 1,25 milhão, enquanto a vaga nas quartas de final, conquistada diante do Independiente Rivadavia, garantiu outros US$ 1,7 milhão. Agora, a classificação sobre o Platense acrescentou mais US$ 2,3 milhões à conta do Fluminense na Libertadores.
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Premiação do Tricolor na Liberta 2026:
Fase de grupos: US$ 1 milhão
Duas vitórias na fase de grupos: US$ 680 mil
Oitavas de final: US$ 1,25 milhão
Quartas de final: US$ 1,7 milhão
Semifinal: US$ 2,3 milhões
Total: US$ 6,93 milhões
A Conmebol ainda prevê US$ 7 milhões para o vice-campeão e US$ 25 milhões para o campeão da Libertadores de 2026. Esses valores são somados às premiações já acumuladas ao longo da competição. Sonho vivo para o Fluminense na Libertadores. O Tricolor espera Palmeiras ou LDU na seminfinal do torneio.
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