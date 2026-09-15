A classificação do Fluminense para a semifinal da Libertadores depois de bater o Platense representou um novo reforço milionário aos cofres do clube. Com a vaga entre os quatro melhores da competição, o Tricolor garantiu mais US$ 2,3 milhões, cerca de R$ 11,8 milhões na cotação desta terça-feira.

Com a nova premiação por passar do Platense na Libertadores, o Fluminense chegou a US$ 6,93 milhões, aproximadamente R$ 35,7 milhões, arrecadados somente em prêmios esportivos nesta edição da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Fluminense supera apagão com brilho de Canobbio e avança à semifinal da Libertadores

Depois de passar do Platense, quanto o Fluminense já ganhou na Libertadores?

A campanha começou rendendo US$ 1 milhão pela participação na fase de grupos. O Tricolor ainda somou US$ 680 mil em mérito esportivo pelas duas vitórias conquistadas na chave, já que a Conmebol paga US$ 340 mil por triunfo nesta etapa.

A classificação para as oitavas acrescentou US$ 1,25 milhão, enquanto a vaga nas quartas de final, conquistada diante do Independiente Rivadavia, garantiu outros US$ 1,7 milhão. Agora, a classificação sobre o Platense acrescentou mais US$ 2,3 milhões à conta do Fluminense na Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Fluminense acerta contratação de meia estadunidense para o sub-20

Premiação do Tricolor na Liberta 2026:

Fase de grupos: US$ 1 milhão

Duas vitórias na fase de grupos: US$ 680 mil

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

Quartas de final: US$ 1,7 milhão

Semifinal: US$ 2,3 milhões

Total: US$ 6,93 milhões

A Conmebol ainda prevê US$ 7 milhões para o vice-campeão e US$ 25 milhões para o campeão da Libertadores de 2026. Esses valores são somados às premiações já acumuladas ao longo da competição. Sonho vivo para o Fluminense na Libertadores. O Tricolor espera Palmeiras ou LDU na seminfinal do torneio.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.