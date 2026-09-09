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Europeus reagem à convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti: 'Revolução'

Jornal espanhol exalta 'revolução' em convocação da Seleção por Ancelotti

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 17:15
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Convocação está programada para 15h (de Brasília) (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)
Carlo Ancelotti promove reformulação com 16 novidades na lista da Seleção Brasileira (Foto: Eduardo Anizelli / Folhapress)

A primeira convocação da Seleção Brasileira após a disputa da Copa do Mundo repercutiu de forma intensa na imprensa internacional nesta quarta-feira (9). O diário espanhol As destacou as escolhas do técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Data Fifa, contra Austrália e Índia, classificando a lista do treinador italiano como uma verdadeira "revolução" no futebol nacional.

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti promove reformulação com 16 novidades na lista da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Sob a manchete "Ancelotti revoluciona o Brasil com 16 novidades!", o veículo da Espanha ressaltou o início prático do novo ciclo da Amarelinha. Segundo a publicação, a convocação marca o fim da presença da "velha guarda" e dá o pontapé inicial na preparação visando a Copa do Mundo de 2030, promovendo uma profunda reformulação em relação ao elenco que esteve na América do Norte.

Diário espanhol As destaca a &quot;revolução&quot; de Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira
Diário espanhol As destaca a "revolução" de Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

A reformulação citada pelo jornal espanhol atingiu todos os setores da equipe. A posição de goleiro teve renovação total em comparação a Copa do Mundo. Entre as principais surpresas entre os defensores, destacam-se o zagueiro Arthur Dias, do Athletico-PR, e o lateral Mauro Júnior, do PSV Eindhoven.

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No futebol nacional, o Corinthians foi o clube com maior número de chamados por Ancelotti, somando três atletas na lista, enquanto o Flamengo emplacou uma dupla no setor ofensivo. Já na Europa, o Real Madrid manteve presença com Endrick e Vini Jr., ao passo que o Chelsea teve o atacante Estêvão e o centroavante João Pedro lembrados pelo comandante italiano.

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