Europeus reagem à convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti: 'Revolução'
Jornal espanhol exalta 'revolução' em convocação da Seleção por Ancelotti
A primeira convocação da Seleção Brasileira após a disputa da Copa do Mundo repercutiu de forma intensa na imprensa internacional nesta quarta-feira (9). O diário espanhol As destacou as escolhas do técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Data Fifa, contra Austrália e Índia, classificando a lista do treinador italiano como uma verdadeira "revolução" no futebol nacional.
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Sob a manchete "Ancelotti revoluciona o Brasil com 16 novidades!", o veículo da Espanha ressaltou o início prático do novo ciclo da Amarelinha. Segundo a publicação, a convocação marca o fim da presença da "velha guarda" e dá o pontapé inicial na preparação visando a Copa do Mundo de 2030, promovendo uma profunda reformulação em relação ao elenco que esteve na América do Norte.
A reformulação citada pelo jornal espanhol atingiu todos os setores da equipe. A posição de goleiro teve renovação total em comparação a Copa do Mundo. Entre as principais surpresas entre os defensores, destacam-se o zagueiro Arthur Dias, do Athletico-PR, e o lateral Mauro Júnior, do PSV Eindhoven.
No futebol nacional, o Corinthians foi o clube com maior número de chamados por Ancelotti, somando três atletas na lista, enquanto o Flamengo emplacou uma dupla no setor ofensivo. Já na Europa, o Real Madrid manteve presença com Endrick e Vini Jr., ao passo que o Chelsea teve o atacante Estêvão e o centroavante João Pedro lembrados pelo comandante italiano.
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