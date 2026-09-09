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Ancelotti rebate críticas de Thiago Silva, do Fluminense: 'Não olho'

Zagueiro havia defendido uma transição mais gradual na Seleção

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 21:40
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Ancelotti em coletiva na Seleção
Ancelotti em coletiva na Seleção (Foto: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress)

Carlo Ancelotti respondeu nesta quarta-feira (9), durante a coletiva da convocação da Seleção Brasileira, às declarações de Thiago Silva sobre a renovação do grupo. O zagueiro do Fluminense havia defendido uma transição mais gradual e criticado a ideia de deixar jogadores experientes de lado apenas pela idade.

Thiago Silva falou sobre o tema após a vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Platense, pela Libertadores, e citou a própria trajetória para argumentar que jogadores acima dos 30 anos ainda podem ser importantes para a Seleção.

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— Quer que eu minta ou fale a verdade? Você não pode descartar quem tem 31, 32, 33. Eu quase fui para a Copa com 41. Não pode descartar quem está vivendo um bom momento. Em Seleção Brasileira as coisas têm que ser devagar. Não pode tirar todo mundo e pôr novo. Tem que ser passo a passo. É muito difícil ser jogador de Seleção Brasileira, é muito diferente de clube. Ele vem do futebol europeu, que é mais fácil fazer. Aqui não funciona assim. Você precisa mudar e dar resultado. E, se possível, jogar bem. Eu não gosto desse tipo de mudança. Não concordo, porém ele que está no comando - declarou Thiago Silva.

Questionado sobre a renovação durante a coletiva da convocação, Ancelotti afirmou que os amistosos deste início de ciclo serão utilizados principalmente para observar jogadores mais jovens. O italiano, porém, ressaltou que a idade não será um critério para excluir atletas que ainda tenham condições de contribuir em competições importantes.

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— Para os objetivos que temos nesses amistosos, é uma lista equilibrada. Eu não olho, em geral, a idade dos jogadores. Agora é um momento para priorizar isso, os jovens que têm potencial e podem estar no futuro. Uma coisa é certa. O jogador de 34 ou 35 anos não vai ter futuro, é o presente. Se o jogador nessa idade está preparado para jogar uma competição importante, vai estar na Seleção. Mas agora a prioridade é essa, priorizar os jovens.

Thiago Silva ficou fora da última Copa

Thiago Silva construiu uma longa trajetória pela Seleção Brasileira. Foram 113 partidas, sete gols, quatro Copas do Mundo disputadas, em 2010, 2014, 2018 e 2022, além dos títulos da Copa das Confederações de 2013 e da Copa América de 2019.

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O zagueiro chegou a aparecer na pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, mas ficou fora da convocação final. A última partida de Thiago Silva pela Seleção, portanto, segue sendo na Copa do Catar, em 2022.

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