Técnico do Platense, Palermo se encanta com atacante do Fluminense: 'Baita jogador'
Hulk participou diretamente dos três gols do Tricolor no confronto das quartas de final da Libertadores
Martín Palermo se rendeu a Hulk depois da eliminação do Platense para o Fluminense nas quartas de final da Libertadores, na noite desta terça-feira (15). Na coletiva, o técnico argentino destacou a força física e a qualidade do atacante, que terminou o confronto como um dos principais responsáveis pela classificação tricolor.
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— Depois tem o Hulk… você olha para ele ali e fala: 'Nossa mãe, que baita jogador!'. Pegavam ele pelo pescoço e ele os arrastava, é uma besta. Nossos jogadores devem estar com dor até agora.
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Hulk participou diretamente dos três gols marcados pelo Fluminense nos dois jogos contra o Platense. Na vitória por 2 a 0 no Maracanã, deu a assistência para Nonato abrir o placar e marcou o segundo ainda no primeiro tempo, após passe de Ganso.
Na partida de volta, em Vicente López, o camisa 7 voltou a aparecer no momento decisivo. Com o Fluminense perdendo por 2 a 0 e o confronto empatado no placar agregado, Hulk conduziu a bola pelo meio e encontrou Canobbio pela esquerda. O uruguaio puxou para dentro e marcou o gol que garantiu a classificação tricolor.
O Fluminense perdeu o jogo por 2 a 1, mas avançou à semifinal com 3 a 2 no agregado.
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Técnico do Platense, Palermo destaca qualidade do Fluminense
Hulk não foi o único jogador mencionado por Palermo depois da partida. O treinador também citou Ganso e Soteldo ao analisar a qualidade individual do elenco tricolor e valorizou a atuação do Platense diante de um Fluminense mais experiente.
— Ganso… um jogador como o Ganso com a experiência dele, Soteldo… enfim. Mesmo assim, acho que me dá a tranquilidade de saber que estivemos à altura disso e que a preparação para o jogo funcionou e deu resultado.
O Platense chegou a abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo e igualou o confronto com o Fluminense no agregado. O gol de Canobbio na etapa final, porém, colocou novamente o Tricolor à frente e confirmou a vaga entre os quatro melhores da Libertadores.
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