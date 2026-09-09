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Quem é Gabriel Bontempo, meia do Santos convocado por Ancelotti

Jovem de 21 anos estará com a Seleção Brasileira principal pela primeira vez

PorVinícius Espirito Santo SpadaRafaela Cardoso
Santos (SP)
09/09/2026 18:46
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Gabriel Bontempo convocado por Carlo Ancelotti
Gabriel Bontempo convocado por Carlo Ancelotti - (Foto: Divulgação/Santos)

O meio-campista Gabriel Bontempo, do Santos, foi convocado, nesta quarta-feira (9), pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti para disputar amistosos com a Seleção Brasileira principal, contra Índia e Austrália, na próxima Data Fifa. O Menino da Vila de 21 anos, que já integrou a Seleção Sub-20.

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Natural de Uberaba, em Minas Gerais, Bontempo chegou ao Santos em 2016 para atuar na equipe Sub-11. Destaque em todas as categorias ao longo dos anos, o jogador subiu ao time principal do clube em janeiro de 2025, após boas atuações pelo Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

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Bontempo fez sua estreia como profissional em janeiro de 2025 e, desde então, vem ganhando espaço com a camisa do Peixe, com destaque para sua participação nesta temporada. Ele já disputou 78 partidas, com oito gols marcados e seis assistências.

Desde a chegada de Cuca, o meia do Santos passou a ser titular frequente, atuando como volante e, em alguns casos, mais à frente.

A convocação representa o primeiro movimento de Ancelotti pensando no próximo ciclo. Depois da experiência no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, o treinador italiano começa a desenhar a Seleção para o próximo ciclo de Copa do Mundo.

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Ao todo, o técnico chamou 26 atletas para dois amistosos com a Austrália (dias 25 e 29) e um com a Índia, em 3 de outubro. O treinador já enviou à Fifa uma relação com cerca de 60 nomes.

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Gabriel Bontempo convocado por Carlo Ancelotti
Gabriel Bontempo foi convocado por Carlo Ancelotti - (Photo by Federico PARRA / AFP)
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