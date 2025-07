A Seleção Feminina tem time definido para enfrentar a Bolívia nesta quarta-feira (16), às 18h (horário de Brasília), pela segunda rodada da Copa América Feminina. A bola rola no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, o Chillogalo, e tem transmissão do Sportv (canal fechado) e da TV Brasil (tv aberta).

Arthur Elias optou por modificar quase todo o time em relação ao que entrou em campo contra a Venezuela. No gol, optou por Camila Rodrigues no lugar de Lorena.

Já o quarteto de zaga será formado por Fê Palermo, Tarciane, Kaká e Fátima Dutra. No meio-campo, a amarelinha terá Ary Borges, Yaya e Dudinha. No ataque, conta com Kerolin, Gabi Portilho e Luany. Marta começa no banco de reservas e Mariza, não relacionada no último jogo, volta a ser opção no banco de reservas.

Desta forma, a Seleção entra em campo com Camila Rodrigues, Fê Palermo, Tarciane, Kaká e Fátima Dutra; Ary Borges, Yaya e Dudinha; Kerolin, Gabi Portilho e Luany.

Jogadora do Manchester City, Kerolin é um dos principais nomes da Seleção feminina. (Lívia Villas Boas / CBF)

Onde assistir ao jogo pela Copa América Feminina

Brasil x Bolívia - Copa América Feminian (2ª rodada)

📆 Data e horário: quarta-feira, 16, às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, o Chillogalo, em Quito

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), Globoplay (para assinantes), TV Brasil (TV aberta) e TV Brasil Play (streaming)

Brasil x Bolívia: escalações confirmadas

BRASIL: Camila Rodrigues, Fê Palermo, Tarciane, Kaká e Fátima Dutra; Ary Borges, Yaya e Dudinha; Kerolin, Gabi Portilho e Luany.

BOLÍVIA: Érika Sánchez; Eyda Serrudo, Lucerito Bravo, Érika Salvatierra, Aide Mendiola; Yaneth Viveros, Riveros, Carballo; Ana Paula Rojas, Emilie Doerksen, Abi Quiroz.