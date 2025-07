CBF aproveitou Mundial de Clubes para mapear bases nos EUA para a Copa do Mundo

A CBF aproveitou o Mundial de Clubes para trabalhar na definição das bases de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A entidade mapeou centros de treinamento tanto na Costa Leste quanto na Costa Oeste dos Estados Unidos, para se resguardar diante das indefinições que ainda cercam a tabela e as cidades-sede, que só serão conhecidas após o sorteio da fase de grupos, que deve acontecer no fim deste ano.

continua após a publicidade

Fifa anuncia data de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026

Nas últimas semanas, o coordenador geral de seleções, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan Santos, estiveram nos Estados Unidos para acompanhar o Mundial de Clubes. Eles avaliaram de perto as estruturas que serão oferecidas pela Fifa para a Copa do Mundo de 2026.

Além dos aspectos logísticos e físicos das cidades e dos centros de treinamento, também observaram questões relacionadas ao fuso horário e às variações de temperatura, fatores que serão determinantes para o planejamento da Seleção no próximo ano. Durante a final do Mundial de Clubes, entre Chelsea e Paris Saint-Germain, Rodrigo Caetano e Juan Santos contaram com a companhia do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que também esteve presente em solo americano como parte do acompanhamento do torneio e da ambientação ao cenário que o Brasil encontrará no Mundial.

continua após a publicidade

— Foi uma Copa do Mundo fortemente influenciada pelo clima extremamente quente. Por esse motivo, não houve jogos de grande intensidade física. Taticamente, não houve nenhuma novidade. As partidas foram fortemente influenciadas pelo ritmo de jogo, que não foi muito intenso. A boa organização defensiva prevaleceu sobre a qualidade individual dos jogadores — afirmou Carlo Ancelotti.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Enquanto a parte logística avança, o planejamento esportivo também começa a tomar forma. A partir de outubro, após o encerramento das Eliminatórias, a Seleção volta suas atenções para a busca por adversários de perfil asiático. Japão e Coreia do Sul surgem como prioridades, em um movimento pensado para enfrentar equipes que impõem características de jogo diferentes e que possam agregar na preparação.

continua após a publicidade

Em novembro, a CBF pretende organizar amistosos contra seleções do continente africano. Esses confrontos devem acontecer na Europa. A comissão técnica considera fundamental testar a equipe em diferentes contextos.

O grande objetivo, no entanto, está concentrado nas Datas Fifa de 2026. Com o encerramento das eliminatórias europeias, o Brasil pretende medir forças com seleções mais bem ranqueadas do Velho Continente, buscando adversários que ofereçam o nível de exigência próximo ao que será encontrado na Copa do Mundo.

Já em junho, às vésperas do torneio, a Seleção planeja mais um ou dois amistosos, desta vez contra equipes europeias de médio porte, já em solo norte-americano, como parte final da adaptação ao ambiente da competição.