Último treino da Seleção Brasileira tem papo de Ancelotti com jogadores

No último treino antes da partida contra o Paraguai, Carlo Ancelotti reuniu todos os jogadores da Seleção Brasileira para um papo rápido no centro do gramado da Neo Química Arena. Após a conversa, os jogadores participaram de um período de aquecimento.

continua após a publicidade

‘Ancelotti impõe autoridade sem ser autoritário’, elogia Rodrigo Caetano

O treinamento visa o duelo desta terça-feira, às 21h45 (de Brasília). Enquanto os jogadores de linha faziam aquecimento, os goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza realizavam trabalho de troca de passes com os pés, atividade que simulava a saída de bola da equipe.

Foi possível ver também barreiras no gramado, o que indica que o treinador italiano treinou exercícios de bola parada.

Para o duelo contra o Paraguai, Ancelotti terá o retorno de Raphinha, que estava suspenso no empate sem gols contra o Equador. Estêvão deve deixar o time titular, com Raphinha atuando aberto pela direita.

continua após a publicidade

Outra mudança no ataque deve ser a saída de Richarlison para a entrada de Matheus Cunha. O treinador italiano entende que o Brasil precisa ter mais controle do jogo diante dos paraguaios. Assim, Matheus Cunha sai na frente do jogador do Tottenham-ING.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogo contra os paraguaios é fundamental para o Brasil. A ideia da comissão técnica é classificar a Seleção Brasileira já nesta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Assim, usaria a próxima Data Fifa para poder avaliar jogadores e fazer novos testes, já de olho no Mundial de 2026.

continua após a publicidade

— A pressão está em todos os lugares do futebol, porque futebol é paixão, é pressão. É tudo isso. Quando há um resultado em jogo, há pressão. No Brasil, ainda mais porque Seleção. Vi muita paixão e amor à equipe nacional. Quando há muito amor e paixão, aumenta a responsabilidade por mais trabalho. Tenho muita confiança porque é um ambiente limpo, sério e competente na CBF. Estamos convencidos de que podemos fazer um trabalho. Precisamos do tempo necessário — falou o treinador italiano.

Com 22 pontos em 15 jogos, o Brasil ocupa a quarta colocação na tabela de classificação. Em setembro, a Seleção recebe o Chile, ainda sem local definido, e visita a Bolívia no encerramento da competição.