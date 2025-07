A Fifa anunciou nesta terça-feira (15) que os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 começarão a ser vendidos a partir de 10 de setembro — portanto, como acontece tradicionalmente, antes mesmo do sorteio dos grupos e até mesmo da definição de todos os países classificados. A venda das entradas será feita por etapas, e sempre de forma online.

continua após a publicidade

➡️Real Madrid quer a disputa do Mundial de Clubes a cada dois anos

Para comprar os ingressos para a Copa do Mundo, os interessados deverão acessar a plataforma fifa.com/tickets. O acesso ao site já está liberado e a Fifa orienta que todos façam o cadastro desde já.

A Fifa estima que 6,5 milhões de ingressos devam ser comercializados para a Copa do Mundo de 2026. Os lotes de bilhetes serão disponibilizados por etapas. “Cada fase pode diferir nos processos de compra, métodos de pagamento e produtos de ingressos, e todos os detalhes sobre cada fase serão divulgados nos próximos meses”, informou a Fifa. em comunicado

continua após a publicidade

No texto, a entidade confirmou que o sorteio dos grupos acontecerá em dezembro. Só a partir daí o torcedor poderá comprar ingressos para a Copa do Mundo sabendo para quais confrontos. À exceção são os pacotes de hospitalidade, que já estão à venda no site da Fifa e oferecem a opção de escolher uma determinada seleção na fase de grupos e nas oitavas de final. Os pacotes de hospitalidade são um serviço premium e incluem serviços que vão além dos jogos.

Final da Copa do Mundo de 2026 será no mesmo palco da decisão do Mundial de Clubes

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira que será realizada conjuntamente por três países e que irá reunir 48 seleções. A partida de abertura acontecerá em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A final, por sua vez, está marcada para 19 de julho, no MetLife, em Nova Jersey, mesmo palco que acolheu a decisão do Mundial de Clubes, vencido pelo Chelsea no domingo (13).

continua após a publicidade

— Após o incrível sucesso da Copa do Mundo de Clubes da Fifa nos Estados Unidos, a empolgação está atingindo novos patamares para a Copa do Mundo de 2026. Estamos ansiosos para receber o mundo de volta à América do Norte, com o Canadá, o México e os Estados Unidos sediando o que será o maior e melhor evento esportivo de todos os tempos — declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.