Joelinton vê diferença entre Seleção Brasileira e Argentina: ‘Isso favorece eles’

Meia do Newcastle, Joelinton vê uma diferença entre o momento da Seleção Brasileira e a Argentina às vésperas da Copa do Mundo. Desde a chegada de Lionel Scaloni no comando da Albiceleste, os "hermanos" conquistaram quatro títulos, enquanto a Amarelinha viveu uma fase turbulenta.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Joelinton explicou a diferença que vê entre ambas as equipes nos últimos anos. O atleta afirmou que o fato da Argentina ter construído uma base sólida foi positiva em favor da adversária.

- Na última Copa do Mundo, a Argentina perdeu na estreia e foram campeões no final. Futebol muda muito rápido. Nossa Seleção não vem em um bom momento, mas a gente espera que possa evoluir e isso pode mudar muito rápido. Podemos pegar uma sequência de vitórias e chegar na Copa voando. Eles têm um grande treinador, que vem fazendo um trabalho muito bom, tem uma sequência há muitos anos com uma base de jogadores formada. O Brasil sempre vai ter jogadores que estarão ali, mas muda muito, porque temos muitos jogadores de alto nível no mundo. Isso favorece eles, pois eles já tem uma base de 25 jogadores que estão sempre lá.

Na sequência, Joelinton abriu o jogo sobre a importância de se ter uma base na Seleção Brasileira mais sólida. O atleta explicou a diferença entre os dois países e afirmou ter diversos jogadores de qualidade com capacidade de vestir a Amarelinha, o que ocasiona em uma maior rotação do elenco.

- É o momento de cada jogador. Às vezes tem uma lesão. Na pré-lista tem 50 jogadores. Sempre tem jogadores que estão fazendo uma temporada incrível, outros que não estão em um momento tão bom. Mas é claro que uma base ajuda, a amizade dos jogadores, o conhecimento de quem está ali sempre, o entrosamento, tudo isso ajuda dentro de campo. Mas nosso caso é diferente, pois temos muitos jogadores de alto nível.

Recuperado de uma lesão no joelho que o afastou do fim da temporada passada, Joelinton se prepara na pré-temporada do Newcastle de olho na Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira. Em setembro, o meia espera estar apto para ser convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti.

Joelinton dentre os titulares da Seleção Brasileira contra a Argentina, na Data Fifa de março (Foto: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

