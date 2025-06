Fundador do Movimento Verde Amarelo detalha festa para Brasil x Paraguai

Presença recorrente em jogos da Seleção Brasileira nos últimos anos, o Movimento Verde Amarelo está presente na Neo Química Arena. Co-fundador do projeto, Luiz Vasco detalhou como será a festa para a partida entre Brasil e Paraguai, nesta terça-feira (10). O torcedor também projetou o trabalho de Carlo Ancelotti na equipe.

- Estaremos lá com mais de 200 pessoas, bandeirões, faixas, bateria e tudo que temos direito para fazer a maior festa para a nossa seleção na estreia do Ancelotti em casa. Teremos o nosso tradicional Esquenta antes do jogo, para reunir os brasileiros e irmos todos juntos até o estádio. Será uma festa linda e se tudo der certo sairemos de lá com a classificação garantida para a Copa. O primeiro passo rumo ao hexa! - disse Luiz, que falou sobre o técnico italiano.

- Apesar do curto período até a Copa, as expectativas são as melhores e somos eternos otimistas com relação à Seleção. Viemos de um período muito ruim, da nossa Seleção sem muita identidade, mas acredito que agora, com o Ancelotti, as coisas melhorem. Fizemos uma recepção incrível para a chegada dele no Brasil, com bateria, bandeirões, sinalizadores e fumaça, para mostrar nosso apoio a ele e também mostrar a energia da nossa torcida. Se tudo der certo o hexa vem! Tá na hora! - completou.

Situação do Brasil nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira entra em campo às 21h45, de olho na classificação para a Copa do Mundo de 2026. No momento, o Brasil ocupa a quarta colocação das Eliminatórias, com 22 pontos. Já o Paraguai está em terceiro lugar, com 24 pontos. Se a Venezuela tropeçar diante do Uruguai e o Brasil vencer, a Seleção garante vaga na Copa.

Ancelotti comanda a Seleção contra o Paraguai, na Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Confira outros trechos da entrevista com Luiz Vasco:

Como surgiu o Movimento Verde Amarelo?

"O MVA surgiu em 2008, com um grupo de amigos entusiastas por esporte, na missão de revolucionar a forma com os brasileiros torcem pelas suas seleções e atletas, especialmente a seleção brasileira de futebol. De lá para cá, já estivemos presentes em diversas Copas do Mundo, masculina e feminina, Jogos Olímpicos, Mundiais, Pan-americanos e vários outros eventos de praticamente todas as modalidades olímpicas e paralímpicas. E desde 2021 somos torcida oficial do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Paralímpico Brasileiro"

Como funciona a logística para acompanhar o Brasil nas mais diversas modalidades?

"Só conseguimos estar presentes de maneira organizada nos principais compromissos dos esportes brasileiros por alguns motivos, mas o principal deles é a atuação das nossas embaixadas, como comentei anteriormente, que cresce a cada dia. Com a força das redes sociais, cada vez mais pessoas tem se juntado ao Movimento, aumentando nossa base e capilaridade, permitindo que a gente sempre tenha alguém, nem que seja uma pessoa, torcendo por um atleta brasileiro seja onde ele estiver. Em 2024 estivemos em mais 50 competições ao longo do ano e a previsão para 2025 é estar presente em mais de 70.

Essas Missões são organizadas pela equipe MVA responsável pela organização e logística, em conjunto com o embaixador local. Dependendo do local e do tamanho da competição, conseguimos ampliar nossa atuação com mais bandeiras, pessoas e bateria. Essa avaliação é sempre feita caso a caso.

Nós temos algumas marcas que nos apoiam e algumas que fazemos algum tipo de parceria em eventos e ações específicas, e somos muito gratos a elas. O apoio de marcas nos permite ampliar nossa atuação e também proporcionar oportunidades únicas para pessoas que não teriam condições de torcer pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, por exemplo. Quanto mais apoio a gente conseguir, mais colorida e representativa do Brasil conseguiremos deixar nossas arquibancadas"